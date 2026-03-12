Jak dostać wyższą emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy złożenia wniosku są najważniejsze

Eksperci wskazują, że przejście na emeryturę w lipcu 2026 pozwala skorzystać z waloryzacji składek ZUS, która może wynieść ponad 9 procent

Złożenie wniosku w lutym 2026 gwarantuje z kolei prawo do trzynastej emerytury i marcowej podwyżki świadczenia

Analiza ZUS potwierdza, dlaczego jeden miesiąc różnicy w dacie złożenia wniosku może trwale podnieść lub obniżyć twoje świadczenie

Ostateczny wybór najlepszego terminu na emeryturę zależy od tego, czy priorytetem jest wyższa comiesięczna kwota, czy dodatkowa gotówka na start

Emerytura w lipcu 2026. Jak waloryzacja składek ZUS podniesie twoje świadczenie?

Wiele osób planujących emeryturę na wiosnę 2026 roku nie zdaje sobie sprawy, że zaledwie jeden miesiąc zwłoki może być kluczowy. Decyzja o złożeniu wniosku w lipcu, a nie w maju czy czerwcu, może okazać się przepustką do wyższego świadczenia na całe życie. Kluczem do zrozumienia tej zależności jest mechanizm rocznej waloryzacji składek, który ZUS przeprowadza co roku w tym samym terminie.

Zgodnie z zasadami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja roczna odbywa się zawsze 1 czerwca i obejmuje środki zgromadzone na koncie do końca stycznia poprzedniego roku. Przejście na emeryturę w lipcu 2026 roku pozwala w pełni z niej skorzystać, ponieważ stan konta zostaje powiększony jeszcze przed ostatecznym wyliczeniem świadczenia. Prognozy Łukasza Kozłowskiego, eksperta Federacji Przedsiębiorców Polskich, wskazują, że tegoroczna czerwcowa waloryzacja za rok 2025 może wynieść około 9,1 procenta.

Ile można zyskać, czekając z emeryturą do lipca? Konkretne wyliczenia

Różnica w portfelu może być naprawdę odczuwalna. Aby zobrazować te korzyści, spójrzmy na przykład 60-letniej kobiety, która zgromadziła na swoim koncie w ZUS 600 tysięcy złotych. Jeśli zdecyduje się przejść na emeryturę w maju lub czerwcu 2026 roku, jej świadczenie wyniesie około 2271 złotych brutto miesięcznie. Czekając jednak z decyzją do lipca, jej kapitał zostanie najpierw powiększony o wspomnianą czerwcową waloryzację składek. Przy prognozowanym wskaźniku 9,1 procenta oznacza to dopisanie do konta kwoty ponad 54 tysięcy złotych! Dopiero od tej wyższej sumy (ponad 654 tys. zł) ZUS obliczy jej dożywotnią, comiesięczną emeryturę.

Emerytura w lutym 2026. Jakie korzyści daje waloryzacja i trzynastka?

Choć lipiec wydaje się najkorzystniejszy, to nie jedyny strategiczny miesiąc na pożegnanie się z pracą zawodową. Dane ZUS z ostatnich lat jasno pokazują, że największy napływ wniosków emerytalnych obserwuje się właśnie w lutym i lipcu. Przejście na emeryturę w lutym 2026 roku wiąże się z zupełnie innym pakietem korzyści, które również warto wziąć pod uwagę.

Złożenie wniosku w lutym gwarantuje, że przyznane świadczenie zostanie objęte marcową waloryzacją emerytur i rent, która według prognoz wyniesie 5,3 procenta. Co więcej, osoby te nabywają prawo do tak zwanej trzynastej emerytury, która w 2026 roku wyniesie 1978,49 złotych brutto. Jest ona wypłacana w kwietniu, co stanowi solidny, jednorazowy zastrzyk gotówki na samym początku emerytalnej drogi.

Jak wybrać najlepszy termin emerytury? Pomogą kalkulator i doradca ZUS

Wybór między lutym a lipcem to dla wielu przyszłych seniorów prawdziwy dylemat, a ostateczna decyzja zawsze zależy od indywidualnej sytuacji. Warto pamiętać, że ZUS oprócz waloryzacji rocznej stosuje również waloryzacje kwartalne, które obejmują składki wpłacone po 31 stycznia. Aby nie pogubić się w tych zawiłościach i dobrze zrozumieć, jak ZUS oblicza emeryturę, dobrym pomysłem może być skorzystanie z bezpłatnej pomocy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulatory emerytalne oraz konsultacje z doradcami, którzy mogą przygotować symulację wysokości świadczenia dla różnych terminów przejścia na emeryturę. To pozwoli podjąć świadomą i najkorzystniejszą finansowo decyzję.

