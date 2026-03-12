Jak napisać pismo urzędowe? Darmowy asystent w telefonie może pomóc, ale jest jedna ważna zasada

- Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło darmowego Wirtualnego Asystenta w mObywatel, który pomaga napisać każde pismo urzędowe
- Sztuczna inteligencja jest skutecznym narzędziem nie tylko do spraw urzędowych, ale także do pisania reklamacji czy wniosków do spółdzielni
- Eksperci wskazują na kluczową zasadę ograniczonego zaufania podczas korzystania z AI do tworzenia ważnych dokumentów
- Podstawą bezpieczeństwa jest samodzielna weryfikacja kluczowych informacji, takich jak terminy, paragrafy czy numery kont, w oficjalnych źródłach
Masz problem z pismem urzędowym? Zobacz, jak pomoże ci sztuczna inteligencja
Zapomnijmy o micie seniora zagubionego w sieci. Problem cyfrowego wykluczenia seniorów odchodzi do lamusa, a dane mówią same za siebie. Z badania Warszawskiego Instytutu Bankowości przeprowadzonego w 2025 roku wynika, że już 77% osób po 65. roku życia samodzielnie korzysta z bankowości internetowej. Co więcej, aż 81% z nich czuje się bezpiecznie w internecie, co jest wyraźnym sygnałem rosnącej pewności siebie i zaufania do nowych technologii.
Ta cyfrowa rewolucja otwiera drzwi do narzędzi, które jeszcze niedawno brzmiały jak science fiction, a dziś mogą realnie ułatwić nam życie. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja, która staje się potężnym sojusznikiem w starciu z często zawiłym językiem urzędowym. To technologia, która odpowie na pytanie, jak napisać pismo urzędowe, przekształcając skomplikowane dokumenty w zrozumiałe i przystępne teksty. Takie rozwiązania z powodzeniem testowały już instytucje takie jak Kancelaria Prezydenta RP czy ZUS.
Darmowy asystent w mObywatel. Jak z niego korzystać krok po kroku?
Od końca zeszłego roku, a dokładnie od 31 grudnia 2025, każdy posiadacz aplikacji mObywatel może korzystać z darmowego Wirtualnego Asystenta. Został on oparty na polskim modelu językowym PLLuM, stworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji specjalnie z myślą o naszym języku i specyfice administracji publicznej. W praktyce oznacza to, że można zadać mu pytanie, na przykład o to, jak złożyć wniosek o nowy dowód osobisty czy w jaki sposób zastrzec numer PESEL, a asystent krok po kroku wyjaśni całą procedurę w prosty i zrozumiały sposób.
Nie tylko urzędy. Jak AI pomoże napisać reklamację lub wniosek do spółdzielni?
Możliwości sztucznej inteligencji wykraczają daleko poza sprawy urzędowe, a wiele narzędzi, takich jak ChatGPT czy Microsoft Copilot, jest dostępnych za darmo. To prawdziwa pomoc w pisaniu pism każdego rodzaju. Można je poprosić o wsparcie w zredagowaniu reklamacji wadliwego produktu, sformułowaniu wniosku do spółdzielni mieszkaniowej czy nawet ułożeniu trudnej wiadomości do rodziny. Kluczem jest wydanie prostego polecenia – im dokładniej opiszemy, czego potrzebujemy, tym lepszy tekst otrzymamy. Co więcej, narzędzia takie jak Grammarly mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić poprawność gramatyczną i stylistyczną każdego naszego tekstu.
Korzystasz z AI do pisania pism? Sprawdź, jak uniknąć kosztownych błędów
Sztuczna inteligencja to niezwykle pomocne narzędzie, ale nie jest nieomylnym ekspertem i czasem może wprowadzić w błąd. Generowane przez nią odpowiedzi mogą opierać się na nieaktualnych danych lub zawierać nieścisłości. To ważny sygnał alarmowy, zwłaszcza w przypadku pism urzędowych, wniosków finansowych czy dokumentów prawnych, gdzie każdy detal ma ogromne znaczenie.
Z tego powodu warto pamiętać o kluczowej zasadzie ograniczonego zaufania. Fundamentem bezpieczeństwa w internecie dla seniorów jest weryfikacja. Dobrym nawykiem jest sprawdzanie najważniejszych informacji, takich jak terminy, numery kont, paragrafy czy dane kontaktowe, w oficjalnych źródłach. Warto traktować AI jako inteligentnego asystenta do tworzenia wersji roboczych, ale pamiętajmy, że ostateczna kontrola i odpowiedzialność za treść pisma zawsze pozostaje po naszej stronie.