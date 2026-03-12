Jak napisać pismo urzędowe? Darmowy asystent w telefonie może pomóc, ale jest jedna ważna zasada

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło darmowego Wirtualnego Asystenta w mObywatel, który pomaga napisać każde pismo urzędowe

Sztuczna inteligencja jest skutecznym narzędziem nie tylko do spraw urzędowych, ale także do pisania reklamacji czy wniosków do spółdzielni

Eksperci wskazują na kluczową zasadę ograniczonego zaufania podczas korzystania z AI do tworzenia ważnych dokumentów

Podstawą bezpieczeństwa jest samodzielna weryfikacja kluczowych informacji, takich jak terminy, paragrafy czy numery kont, w oficjalnych źródłach

Masz problem z pismem urzędowym? Zobacz, jak pomoże ci sztuczna inteligencja

Zapomnijmy o micie seniora zagubionego w sieci. Problem cyfrowego wykluczenia seniorów odchodzi do lamusa, a dane mówią same za siebie. Z badania Warszawskiego Instytutu Bankowości przeprowadzonego w 2025 roku wynika, że już 77% osób po 65. roku życia samodzielnie korzysta z bankowości internetowej. Co więcej, aż 81% z nich czuje się bezpiecznie w internecie, co jest wyraźnym sygnałem rosnącej pewności siebie i zaufania do nowych technologii.

Ta cyfrowa rewolucja otwiera drzwi do narzędzi, które jeszcze niedawno brzmiały jak science fiction, a dziś mogą realnie ułatwić nam życie. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja, która staje się potężnym sojusznikiem w starciu z często zawiłym językiem urzędowym. To technologia, która odpowie na pytanie, jak napisać pismo urzędowe, przekształcając skomplikowane dokumenty w zrozumiałe i przystępne teksty. Takie rozwiązania z powodzeniem testowały już instytucje takie jak Kancelaria Prezydenta RP czy ZUS.

Darmowy asystent w mObywatel. Jak z niego korzystać krok po kroku?

Od końca zeszłego roku, a dokładnie od 31 grudnia 2025, każdy posiadacz aplikacji mObywatel może korzystać z darmowego Wirtualnego Asystenta. Został on oparty na polskim modelu językowym PLLuM, stworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji specjalnie z myślą o naszym języku i specyfice administracji publicznej. W praktyce oznacza to, że można zadać mu pytanie, na przykład o to, jak złożyć wniosek o nowy dowód osobisty czy w jaki sposób zastrzec numer PESEL, a asystent krok po kroku wyjaśni całą procedurę w prosty i zrozumiały sposób.

Nie tylko urzędy. Jak AI pomoże napisać reklamację lub wniosek do spółdzielni?

Możliwości sztucznej inteligencji wykraczają daleko poza sprawy urzędowe, a wiele narzędzi, takich jak ChatGPT czy Microsoft Copilot, jest dostępnych za darmo. To prawdziwa pomoc w pisaniu pism każdego rodzaju. Można je poprosić o wsparcie w zredagowaniu reklamacji wadliwego produktu, sformułowaniu wniosku do spółdzielni mieszkaniowej czy nawet ułożeniu trudnej wiadomości do rodziny. Kluczem jest wydanie prostego polecenia – im dokładniej opiszemy, czego potrzebujemy, tym lepszy tekst otrzymamy. Co więcej, narzędzia takie jak Grammarly mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić poprawność gramatyczną i stylistyczną każdego naszego tekstu.

Korzystasz z AI do pisania pism? Sprawdź, jak uniknąć kosztownych błędów

Sztuczna inteligencja to niezwykle pomocne narzędzie, ale nie jest nieomylnym ekspertem i czasem może wprowadzić w błąd. Generowane przez nią odpowiedzi mogą opierać się na nieaktualnych danych lub zawierać nieścisłości. To ważny sygnał alarmowy, zwłaszcza w przypadku pism urzędowych, wniosków finansowych czy dokumentów prawnych, gdzie każdy detal ma ogromne znaczenie.

Z tego powodu warto pamiętać o kluczowej zasadzie ograniczonego zaufania. Fundamentem bezpieczeństwa w internecie dla seniorów jest weryfikacja. Dobrym nawykiem jest sprawdzanie najważniejszych informacji, takich jak terminy, numery kont, paragrafy czy dane kontaktowe, w oficjalnych źródłach. Warto traktować AI jako inteligentnego asystenta do tworzenia wersji roboczych, ale pamiętajmy, że ostateczna kontrola i odpowiedzialność za treść pisma zawsze pozostaje po naszej stronie.