Logowanie odciskiem palca w banku. Wyjaśniamy, dlaczego może być bezpieczniejsze niż hasło

Eksperci ze Związku Banków Polskich wskazują, że logowanie odciskiem palca w banku to jedna z najskuteczniejszych metod na bezpieczeństwo konta bankowego

Bank nie przechowuje twojego odcisku palca, a zaawansowana ochrona danych biometrycznych opiera się na jego zaszyfrowanym wzorcu matematycznym

Analiza danych branżowych ujawnia, czy logowanie twarzą czy palcem jest statystycznie bezpieczniejszą metodą uwierzytelniania

Nowe przepisy Polskiego Aktu o Dostępności, które weszły w życie w 2025 roku, zobowiązują banki do ułatwiania bankowości mobilnej dla seniorów

Logowanie odciskiem palca w banku. Dlaczego to bezpieczniejsze niż hasło?

Logowanie do banku za pomocą odcisku palca lub skanu twarzy to już nie futurystyczna nowinka, a coraz powszechniejszy standard, który dba o bezpieczeństwo konta bankowego. Związek Banków Polskich podkreśla, że jest to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod uwierzytelniania, ponieważ opiera się na naszych unikalnych cechach fizycznych. To sprytne rozwiązanie ma kluczową przewagę nad tradycyjnymi hasłami i kodami PIN – odcisku palca nie da się zapomnieć, a jego kradzież jest niezwykle trudna.

Potrzeba lepszych zabezpieczeń rośnie z roku na rok, a rosnąca aktywność cyberprzestępców to poważny sygnał alarmowy. Statystyki są nieubłagane – tylko w 2025 roku polskie banki udaremniły ponad 15 tysięcy prób wyłudzeń kredytów. Wprowadzenie biometrii jest więc naturalną odpowiedzią na te zagrożenia. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmiemy pod uwagę wyniki badania Warszawskiego Instytutu Bankowości, z którego wynika, że już 60% seniorów w Polsce korzysta z bankowości na smartfonie. To pokazuje, że bankowość mobilna dla seniorów nie jest już niszą, a rozwiązanie biometryczne idealnie łączy wygodę z wysokim poziomem ochrony.

Czy bank przechowuje mój odcisk palca? Jak chronione są dane biometryczne

Wiele osób słusznie zastanawia się, co dzieje się z ich danymi i czy bank przechowuje gdzieś zdjęcie ich palca lub twarzy. Warto tu uspokoić wszelkie obawy – odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Systemy te dbają o ochronę danych biometrycznych w zaawansowany sposób. Zamiast zapisywać surowy obraz, tworzą jedynie jego zaszyfrowany, matematyczny wzorzec, którego odtworzenie w pierwotnej formie jest niemożliwe.

Co więcej, ten unikalny wzorzec jest przechowywany w specjalnie wydzielonej i zabezpieczonej części pamięci smartfona, często nazywanej przez ekspertów „bezpieczną enklawą”. Kluczowe jest to, że ani aplikacja bankowa, ani żadna inna nie ma do niego bezpośredniego dostępu. Gdy przykładamy palec, telefon jedynie porównuje go z zapisanym wzorcem i wysyła do aplikacji prosty komunikat: „tak” lub „nie”. Taki mechanizm gwarantuje pełną poufność i ochronę prywatności naszych danych.

Logowanie twarzą czy palcem? Sprawdzamy, która metoda jest bezpieczniejsza

Choć obie metody oferują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, to specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa często wskazują, że nowoczesne systemy rozpoznawania twarzy 3D (takie jak te stosowane w nowszych smartfonach) są statystycznie pewniejsze. Dane branżowe pokazują, że prawdopodobieństwo, iż przypadkowa osoba odblokuje taki telefon swoją twarzą, wynosi zaledwie 1 do miliona. Dla porównania, w przypadku popularnych czytników linii papilarnych jest to 1 do 50 tysięcy, co również jest imponującym wynikiem. Warto jednak pamiętać, że obie technologie zapewniają znacznie lepsze zabezpieczenie niż standardowy, 4-cyfrowy kod PIN. To duży krok naprzód w kierunku bezpiecznego logowania do banku, a wiele instytucji finansowych udostępnia obie opcje do wyboru.

Większe litery i prostsza obsługa. Jak nowe prawo ułatwi seniorom bankowość?

Nowe technologie powinny być dostępne dla wszystkich i na szczęście prawo coraz częściej to uwzględnia. Doskonałym przykładem są przepisy Polskiego Aktu o Dostępności, które weszły w życie 28 czerwca 2025 roku. Zobowiązują one instytucje finansowe do zapewnienia, aby z ich usług, w tym z logowania biometrycznego, mogły bez przeszkód korzystać także osoby ze szczególnymi potrzebami. W praktyce oznacza to, że banki muszą oferować alternatywne metody logowania dla osób, które na przykład z powodu stanu zdrowia nie mogą użyć czytnika palca. Co więcej, przepisy te kładą nacisk na ogólną dostępność cyfrową, dlatego aplikacje mobilne muszą być bardziej intuicyjne i oferować na przykład większe przyciski, lepszy kontrast kolorów oraz opcję powiększenia czcionki.

10