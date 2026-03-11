Alergia może zaatakować nawet po 60-tce. To nie tylko katar i kichanie

Badacze wskazują, że naturalne starzenie się układu odpornościowego może wywołać alergię po raz pierwszy nawet po 60 roku życia

Niespodziewana alergia po 60. roku życia. Skąd bierze się uczulenie u seniorów?

Wiele osób zakłada, że jeśli alergia nie pojawiła się w młodości, to problem ich nie dotyczy, jednak to może być mylące założenie. Niespodziewana alergia w starszym wieku to coraz częstsze zjawisko. Dzieje się tak, ponieważ organizm przechodzi proces zwany immunosenescencją, czyli naturalnym starzeniem się układu odpornościowego. To właśnie osłabiona odporność sprawia, że ciało może zacząć błędnie reagować na nieszkodliwe dotąd pyłki roślin.

Dzieje się tak, ponieważ z wiekiem spada liczba kluczowych komórek odpornościowych, a cały system działa mniej sprawnie. Jak podaje Polskie Towarzystwo Alergologiczne, choroby alergiczne u osób po 65. roku życia stają się coraz częstsze. Potwierdzają to polskie badania z lat 2010-2013, według których alergiczny nieżyt nosa, czyli popularny katar sienny, dotyka już 17,1% seniorów.

Katar, kichanie i swędzenie oczu. Po czym poznać, że to alergia, a nie przeziębienie?

Objawy takie jak katar, kaszel czy ból gardła łatwo pomylić, jednak istnieją kluczowe różnice, które pomogą postawić wstępną diagnozę. Znajomość tych subtelności na linii alergia a przeziębienie jest bardzo pomocna. Jak czytamy na rządowym portalu pacjent.gov.pl, katar alergiczny jest wodnisty i towarzyszą mu napady kichania, często po kilka razy z rzędu. Z kolei dla przeziębienia charakterystyczna jest gęsta, zmieniająca kolor wydzielina, a kichanie występuje sporadycznie. Najważniejszym sygnałem alarmowym, wskazującym na alergię, jest jednak świąd i zaczerwienienie oczu, które nie występują przy infekcji wirusowej.

Zmęczenie i ból głowy to nie zawsze wina wieku. Jakie nietypowe objawy daje alergia?

Wiosenna alergia wziewna u osób starszych może objawiać się w sposób, który rzadko kojarzymy z pyleniem. Mowa tu o symptomach neurologicznych, takich jak uporczywy ból głowy, ogólne zmęczenie i problemy z koncentracją. Często pojawiają się również zaburzenia snu, które znacząco obniżają jakość życia.

Te nietypowe sygnały bywają mylnie przypisywane innym schorzeniom wieku podeszłego, co opóźnia postawienie właściwej diagnozy. Warto wiedzieć, że według danych z badań naukowych aż 40% pacjentów po 65. roku życia z objawami nieżytu nosa ma dodatnie wyniki testów alergicznych. To dowodzi, że zmęczenie i ból głowy mogą mieć właśnie podłoże alergiczne.

Kalendarz pylenia na marzec i kwiecień. Jakie leki na alergię są najbezpieczniejsze dla seniorów?

Wiedza o tym, co i kiedy pyli, to podstawa, by poradzić sobie z uczuleniem na pyłki. Oficjalny kalendarz pylenia na 2026 rok wskazuje, że w marcu najmocniej dokuczają nam pyłki leszczyny i olchy, a od początku kwietnia do gry wchodzi brzoza, której pyłki uczulają większość alergików. Aby przygotować się na ten okres, dobrym pomysłem jest śledzenie komunikatów o pyleniu i konsultacja z lekarzem, zwłaszcza przy pojawieniu się nowych objawów. W kontekście leczenia alergii u osób starszych specjalista może zasugerować leki przeciwhistaminowe nowszej generacji. Uważa się je za bezpieczniejsze dla seniorów, ponieważ rzadziej wchodzą w interakcje z innymi przyjmowanymi medykamentami.

