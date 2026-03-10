Wsparcie finansowe dla wnuka. Poznaj mało znany sposób, by pieniądze trafiły na ważny cel

Analiza przepisów Kodeksu cywilnego ujawnia, że darowizna z poleceniem to bezpieczny sposób na przekazanie pieniędzy wnukowi na konkretny cel

Darowizna z poleceniem dla wnuka. Jak bezpiecznie przekazać pieniądze na konkretny cel?

Chcesz finansowo wesprzeć wnuka, ale spędza ci sen z powiek obawa, że duża kwota zostanie przeznaczona na kaprysy czy nieprzemyślane wydatki? Z pomocą przychodzi darowizna z poleceniem. To sprytne i bezpieczne rozwiązanie prawne, które pozwala zachować kontrolę nad przeznaczeniem przekazywanych pieniędzy. Zgodnie z art. 893 Kodeksu cywilnego, jako darczyńca możesz nałożyć na obdarowanego obowiązek konkretnego działania, na przykład sfinansowania zakupu pierwszego mieszkania.

Co ważne, mechanizm ten nie tworzy typowego długu. Oznacza to, że nikt postronny nie może pozwać wnuka za niewykonanie polecenia. Prawo do żądania jego wypełnienia masz wyłącznie ty jako darczyńca, a po twojej śmierci przechodzi ono na twoich spadkobierców. To proste i skuteczne zabezpieczenie darowizny, które daje ci pewność, że twoja pomoc, ofiarowana prosto z serca, zostanie wykorzystana zgodnie z twoją wolą.

Jak sformułować polecenie w umowie darowizny? Przykładowe zapisy

Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego kluczem do skuteczności polecenia jest jego precyzyjne sformułowanie w treści umowy darowizny. Aby uniknąć jakichkolwiek późniejszych wątpliwości, zapis musi być jasny i jednoznaczny, wprost wskazując cel, na jaki mają być przeznaczone środki. Przykładowo, w umowie można zawrzeć sformułowanie: „zobowiązuję obdarowanego do przeznaczenia niniejszej darowizny na wkład własny przy zakupie mieszkania” albo „zobowiązuję obdarowanego do sfinansowania z otrzymanych środków remontu lokalu mieszkalnego”. Warto pamiętać, że im bardziej konkretny zapis, tym mniejsze pole do interpretacji i większa szansa na realizację twojego zamierzenia.

Darowizna dla wnuka a podatek. Kiedy jest całkowicie zwolniona z opłat?

Kwestia podatków często budzi niepokój, ale w tym przypadku mamy dobre wieści. Darowizna dla wnuka, jako osoby z najbliższej rodziny (tzw. zerowej grupy podatkowej), jest całkowicie zwolniona z podatku, niezależnie od jej wysokości. Warunkiem jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania środków, jeśli jej wartość przekracza kwotę wolną (aktualnie 36 120 zł). Niezbędne jest również posiadanie dowodu przekazania pieniędzy, na przykład w formie potwierdzenia przelewu bankowego.

Co więcej, samo polecenie może okazać się korzystne podatkowo, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków. Koszt wykonania polecenia jest traktowany jako „ciężar darowizny” i obniża jej wartość podlegającą opodatkowaniu. Jeśli więc wnuk przeznaczy całą darowaną kwotę (np. 300 000 zł) na cel wskazany w poleceniu, podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł.

Gdy wnuk nie chce wykonać polecenia z umowy. Jakie prawa ma darczyńca?

A co w sytuacji, gdy wnuk, mimo zapisu w umowie, nie spieszy się z realizacją polecenia? To sygnał alarmowy, ale prawo jest po twojej stronie. Masz prawo domagać się wykonania polecenia. To uprawnienie przysługuje wyłącznie tobie, a po twojej śmierci przechodzi na twoich spadkobierców. Warto jednak wiedzieć, że obdarowany ma pewną furtkę prawną: może zwolnić się z obowiązku, zwracając w całości otrzymaną darowiznę. Dzięki temu rozwiązaniu sytuacja staje się krystalicznie czysta dla obu stron, a ty masz pewność, że twoje pieniądze nie zostaną zmarnowane wbrew twoim intencjom.