Wypłata gotówki w sklepie. Jak odebrać pieniądze bez nerwowego szukania bankomatu?

Eksperci wskazują, że usługa cashback jest kluczową alternatywą w obliczu systematycznie malejącej liczby bankomatów

Wypłata gotówki w sklepie możliwa jest już w blisko 266 tysiącach punktów, w tym w popularnych sieciach jak Biedronka, ALDI czy Rossmann

Analiza danych pokazuje, że proces wypłaty gotówki przy kasie jest bezpieczny i doskonale znany seniorom, gdyż wymaga potwierdzenia kodem PIN

Wypłata gotówki podczas zakupów w większości banków jest całkowicie darmowa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami

Co to jest cashback i jak wypłacić pieniądze bez szukania bankomatu

Cashback, czyli popularna usługa „Płać kartą i wypłacaj”, to prosty sposób na pobranie gotówki podczas codziennych zakupów. Zamiast nerwowo szukać bankomatu, pieniądze można odebrać bezpośrednio w kasie sklepu, płacąc za produkty kartą lub BLIKiem. To cenna wygoda, szczególnie zimą, gdy oblodzone chodniki i opady śniegu utrudniają seniorom poruszanie się.

Usługa ta staje się coraz ważniejszą alternatywą dla bankomatu, zwłaszcza że liczba tych urządzeń w Polsce systematycznie maleje. Dla przykładu, pod koniec 2024 roku było ich o ponad 1300 mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie punktów oferujących cashback jest już blisko 266 tysięcy w całym kraju, czyli ponad 10 razy więcej niż maszyn do wypłaty gotówki. Dzięki temu dostęp do pieniędzy staje się łatwiejszy i bezpieczniejszy, bez konieczności wychodzenia na mróz tylko po to, by zdobyć gotówkę.

Jak wypłacić gotówkę przy kasie? Instrukcja i obowiązujące limity

Cały proces jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków, które można wykonać bez zbędnego stresu. Zanim zapłacimy za zakupy, wystarczy poinformować kasjera o chęci wypłaty gotówki i podać wybraną kwotę. Następnie płacimy za towar oraz wypłatę w jednej transakcji, korzystając z karty lub BLIKa i potwierdzając operację kodem PIN na terminalu. Jednorazowo można wypłacić do 1000 złotych, chociaż najczęściej Polacy pobierają od 50 do 200 złotych. Warto pamiętać, że sprzedawca może zaproponować niższą sumę, jeśli akurat ma mało gotówki w kasie. Co ważne, z usługi można korzystać wielokrotnie w ciągu dnia, mając na uwadze jedynie dzienne limity wypłat ustawione na naszym koncie bankowym.

W których sklepach można wypłacić gotówkę? Sprawdzamy koszty usługi

Usługa cashback jest dostępna w niemal 266 tysiącach punktów w całej Polsce, co sprawia, że łatwo z niej skorzystać podczas rutynowych zakupów. Taka wypłata gotówki w sklepie możliwa jest między innymi w popularnych sieciach jak Biedronka, Carrefour, Netto, Rossmann, Empik, na stacjach paliw MOYA, a od listopada 2025 roku również w sklepach ALDI. Większość banków oferuje tę usługę całkowicie bezpłatnie w ramach prowadzenia konta. Jeśli jednak pojawi się opłata, zwykle jest to symboliczna kwota rzędu 1-2 złotych, czyli znacznie mniej niż prowizje pobierane w niektórych bankomatach.

Czy wypłata gotówki w sklepie jest bezpieczna? Ważne zasady i porady

Bezpieczeństwo transakcji cashback jest na bardzo wysokim poziomie, co z pewnością daje spokój ducha. Można je porównać do standardowej płatności kartą lub wypłaty z bankomatu. Każda operacja musi zostać potwierdzona osobistym kodem PIN, który wpisujemy na klawiaturze terminala płatniczego. To skuteczna gwarancja, że nikt niepowołany nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy z naszego konta.

Jak pokazują dostępne dane, aż 84-86% seniorów w Polsce regularnie płaci kartą, więc sam proces potwierdzania transakcji jest im doskonale znany. Warto jednak pamiętać, by do wypłat cashback używać karty debetowej, ponieważ niektóre banki naliczają wysokie prowizje za taką operację wykonaną kartą kredytową. Co ciekawe, badanie przeprowadzone w 2025 roku pokazuje, że już 76% Polaków słyszało o tej usłudze, a jej popularność stale rośnie, co świadczy o jej rosnącym zaufaniu.