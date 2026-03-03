Badania serca bez kolejki do kardiologa. Sprawdź, co może teraz zlecić lekarz rodzinny

Eksperci medycyny rodzinnej potwierdzają, że lekarz POZ może teraz zlecić zaawansowane badania serca, w tym echo serca i Holter EKG

Opieka koordynowana radykalnie skraca czas oczekiwania na biopsję tarczycy z kilkunastu do zaledwie kilku tygodni

Analiza danych z końca 2024 roku ujawnia, że nowy system wprowadza rolę koordynatora i gwarantuje dłuższą, 30-minutową wizytę kompleksową

Pacjenci z cukrzycą w ramach opieki koordynowanej zyskują dostęp do specjalistycznych badań nerek oraz porad dietetycznych

Co to jest opieka koordynowana? Lekarz rodzinny jako twój przewodnik po leczeniu

Od kilku miesięcy w przychodniach zapanowała nowa jakość leczenia, szczególnie dla osób z chorobami przewlekłymi. Mowa o opiece koordynowanej, czyli modelu, w którym to lekarz rodzinny staje się przewodnikiem po całym procesie diagnostyki i terapii. Dzięki temu pacjent nie jest już odsyłany od specjalisty do specjalisty, ale otrzymuje kompleksową pomoc w jednym miejscu.

Kluczową rolę odgrywa tu Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM), który jest jak mapa drogowa leczenia, dostępna także w Internetowym Koncie Pacjenta. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia ze stycznia 2026 roku, programem objęto już ponad 21 milionów Polaków. Nad realizacją planu czuwa specjalny koordynator, który umawia wizyty, badania i dba o sprawny przepływ informacji.

Badania serca bez kolejki do kardiologa. Co teraz zleci lekarz rodzinny?

Dla pacjentów z problemami kardiologicznymi to jedna z najważniejszych zmian, która oznacza prawdziwy koniec z długim oczekiwaniem na wizytę u specjalisty, by dostać skierowanie na kluczowe badania. W ramach opieki koordynowanej lekarz POZ może teraz samodzielnie zlecić echo serca, Holter EKG monitorujący pracę serca do 72 godzin, a nawet Holter ciśnieniowy (RR). Jak podaje Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, do pakietu badań dostępnych w przychodni należą również USG Dopplera naczyń czy próba wysiłkowa. To wszystko znacząco przyspiesza diagnostykę chorób serca i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Lepsza opieka dla cukrzyków. Jakie nowe badania i porady oferuje przychodnia?

Pacjenci z cukrzycą również odczuwają realne korzyści z nowego systemu opieki. Lekarz rodzinny może teraz zlecić specjalistyczne badania, takie jak oznaczenie albuminurii czy wskaźnika UACR, które pomagają wcześnie wykryć powikłania nerkowe. Dodatkowo, aby ocenić ryzyko stopy cukrzycowej, dostępne jest badanie USG Dopplera naczyń kończyn dolnych. Co więcej, program zapewnia dostęp do porad dietetycznych (do trzech razy w roku) oraz edukacyjnych (nawet do sześciu razy w roku), które uczą, jak skutecznie zarządzać chorobą na co dzień.

Krótsze kolejki do badań. O ile szybciej zrobisz Holter EKG i biopsję?

Jednym z najbardziej dotkliwych problemów polskiej służby zdrowia były gigantyczne kolejki do badań diagnostycznych. Opieka koordynowana realnie zmienia tę sytuację, co potwierdzają dane z końca 2024 roku. Pokazują one, że czas oczekiwania na założenie aparatu Holter EKG skrócił się z 16 tygodni do zaledwie dwóch i pół tygodnia.

Jeszcze bardziej imponujący przykład to biopsja tarczycy, na którą pacjenci w systemie tradycyjnym czekali średnio 22 tygodnie, a teraz wykonują ją już po trzech tygodniach. Dzieje się tak, ponieważ to koordynator w przychodni zarządza całym harmonogramem, a placówki POZ mają zapewnione ścieżki dostępu do diagnostyki. To ogromna oszczędność czasu i nerwów dla każdego pacjenta.

Kim jest koordynator w przychodni? Nowość to także dłuższa wizyta u lekarza

W ramach opieki koordynowanej standardem staje się tzw. wizyta kompleksowa, która musi trwać minimum 30 minut. To czas, w którym lekarz może przeprowadzić dokładny wywiad, zbadać pacjenta i wspólnie z nim ustalić szczegółowy plan leczenia. Znika pośpiech i poczucie, że na nic nie ma czasu w gabinecie.

Nad całym procesem czuwa wspomniany koordynator, czyli dedykowana osoba w przychodni, która staje się osobistym przewodnikiem pacjenta. To on dzwoni, aby umówić termin badania, przypomina o wizycie i dba o to, by wszystkie elementy planu leczenia były zrealizowane na czas. Nic dziwnego, że jak pokazują dostępne dane, aż 97 proc. pacjentów jest zadowolonych z jakości jego pracy.

10