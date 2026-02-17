Twoje oszczędności na lokacie tracą wartość? Poznaj państwowy sposób na zysk bez podatku

Gwarancja Skarbu Państwa bez limitu kwotowego sprawia, że obligacje skarbowe są bezpieczniejszą alternatywą dla lokat bankowych

Analiza danych GUS potwierdza, że obligacje indeksowane inflacją skuteczniej chronią oszczędności niż standardowe depozyty

Inwestowanie poprzez konto IKE-Obligacje to sprawdzony sposób, jak uniknąć podatku Belki od zysków kapitałowych

Najnowsza oferta Ministerstwa Finansów ujawnia, że oprocentowanie obligacji skarbowych w 2026 roku przewyższa oprocentowanie lokat

Lokata bankowa a obligacje skarbowe. Co jest bezpieczniejsze dla twoich oszczędności?

Wielu Polaków, zastanawiając się, w co inwestować oszczędności, naturalnie kieruje swoje myśli ku lokatom bankowym. Warto jednak pamiętać o ich kluczowym ograniczeniu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) chroni nasze depozyty tylko do kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy euro. To solidne zabezpieczenie, ale może okazać się niewystarczające dla osób posiadających większe oszczędności.

Tu z pomocą przychodzą obligacje skarbowe, stanowiące odpowiedź na pytanie, gdzie bezpiecznie ulokować pieniądze bez górnego limitu kwotowego. Gwarantem ich wypłacalności jest bezpośrednio Skarb Państwa, który za te zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. To najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, dający spokój ducha i pewność odzyskania każdej zainwestowanej złotówki wraz z należnymi odsetkami.

Oprocentowanie obligacji skarbowych w 2026 roku. Które papiery wybrać?

Ministerstwo Finansów od 1 lutego 2026 roku przygotowało zróżnicowaną ofertę, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od horyzontu inwestycyjnego. Dostępne są zarówno papiery krótkoterminowe, jak 3-miesięczne obligacje z oprocentowaniem 2,50% w skali roku, jak i te długoterminowe. Przykładowo, dziesięcioletnie obligacje EDO oferują 5,60% w pierwszym roku, a rodzinne obligacje dwunastoletnie (ROD), dostępne dla beneficjentów programu Rodzina 800+, nawet 5,85%. Co więcej, inwestowanie jest bardzo proste, ponieważ cena jednej obligacji to stałe 100 złotych, a zakupu można dokonać wygodnie online, bez wychodzenia z domu.

Obligacje indeksowane inflacją. Czy to skuteczna ochrona oszczędności?

Jednym z największych wrogów oszczędności jest inflacja. To cichy złodziej, który sprawia, że ochrona kapitału przed inflacją staje się kluczowym wyzwaniem. Odpowiedzią są obligacje indeksowane inflacją, takie jak popularne dziesięcioletnie EDO. W pierwszym roku oferują one stałe oprocentowanie na poziomie 5,60%, które już teraz przewyższa średnie stawki na lokatach bankowych, wynoszące od 3,75% do 4,05%.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w styczniu 2026 roku wyniosła 2,2%, a w kolejnych latach oprocentowanie obligacji EDO będzie równe temu wskaźnikowi, powiększonemu o stałą marżę w wysokości 2,00%. Ten mechanizm skutecznie chroni siłę nabywczą pieniądza, w przeciwieństwie do stałego oprocentowania lokat, które może okazać się niewystarczające. To inteligentny sposób na to, by nasze oszczędności nie tylko nie traciły na wartości, ale z roku na rok realnie rosły.

Podatek Belki od obligacji. Jak go legalnie uniknąć dzięki IKE i IKZE?

Standardowo od zysków kapitałowych, w tym odsetek z obligacji, trzeba zapłacić 19% podatku, co zmniejsza nasz realny zarobek. Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć podatku Belki, i okazuje się, że istnieje prosty i w pełni legalny sposób, stworzony z myślą o przyszłych emerytach. Specjalne konta, takie jak IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje, pozwalają na zakup detalicznych obligacji skarbowych w ramach rocznych limitów (w 2026 roku to odpowiednio 28 260 zł i 11 304 zł). Jeśli spełnimy proste warunki, czyli dokonamy wpłat w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych i wypłacimy środki po ukończeniu 60. roku życia, cały wypracowany zysk będzie zwolniony z tego podatku. To świetny sposób na dodatkowe oszczędności na emeryturę.

