Wspólne konto bankowe na emeryturze? Jak zabezpieczyć pieniądze na wypadek śmierci partnera?

- Analiza ekspertów finansowych wskazuje, że model hybrydowy 2+1 to najbezpieczniejszy sposób na wspólne finanse na emeryturze
- Wspólne konto bankowe może zostać całkowicie zablokowane po śmierci partnera, odcinając dostęp do wszystkich oszczędności
- Badanie z 2026 roku ujawnia, że seniorzy niemal dwukrotnie skuteczniej realizują swoje plany finansowe niż młodsze osoby
- Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to kluczowe zabezpieczenie pozwalające uniknąć zamrożenia środków po śmierci współwłaściciela konta
Konto wspólne czy osobne na emeryturze? Jak Polacy zarządzają finansami w związku
To, czy prowadzić wspólne konto, czy może dwa osobne, jest dylematem, przed którym staje wiele par wkraczających w jesień życia. Jeśli chodzi o wspólne finanse na emeryturze, Polacy są niemal idealnie podzieleni. Jedno z badań przeprowadzonych na początku 2026 roku pokazuje, że dokładnie 29% z nas jest zwolennikami jednego, wspólnego rachunku, podczas gdy kolejne 29% preferuje model łączący niezależność z partnerstwem.
Wybór odpowiedniego modelu staje się kluczowy zwłaszcza na emeryturze, gdy domowy budżet opiera się na stałych świadczeniach, a każdy wydatek wymaga starannego planowania. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku seniorzy przeznaczają na życie średnio 67,7% swoich dochodów. Rosną też koszty leczenia, które stanowią już 8,7% ich wydatków. To wszystko sprawia, że wspólne finanse wymagają ogromnego zaufania i jasnych zasad, by uniknąć finansowych burz i nieporozumień.
Model hybrydowy 2+1. Na czym polega to popularne rozwiązanie finansowe?
Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności i jest uznawane za złoty środek, jest tak zwany model hybrydowy 2+1. Polega on na posiadaniu przez partnerów dwóch oddzielnych kont osobistych oraz jednego wspólnego rachunku, przeznaczonego wyłącznie na wydatki domowe. Taki system pozwala zachować finansową niezależność, jednocześnie upraszczając planowanie budżetu domowego i zarządzanie wspólnymi opłatami za czynsz, media czy zakupy spożywcze. Jest to szczególnie praktyczne, gdy planuje się większe inwestycje. Jak pokazują dane, aż 41% seniorów w 2026 roku planuje remonty i wymianę sprzętów domowych, co wymaga wspólnego i przejrzystego budżetu.
Jakie są wady wspólnego konta? Sprawdź, co dzieje się z pieniędzmi po śmierci partnera
Decyzja o prowadzeniu wyłącznie jednego, wspólnego konta bankowego dla dwojga, choć wygodna, niesie ze sobą pewne ryzyka, o których warto pamiętać. Kluczową kwestią jest to, że każdy ze współwłaścicieli ma pełny i samodzielny dostęp do wszystkich zgromadzonych środków. Oznacza to, że może dokonywać transakcji bez wiedzy i zgody drugiej osoby, co przy różnicach w podejściu do oszczędzania może stać się prawdziwą iskrą zapalną, prowadzącą do poważnych konfliktów.
Prawdziwe komplikacje mogą pojawić się jednak w chwili śmierci jednego z partnerów. Warto wiedzieć, że bank ma prawo zablokować dostęp do środków na koncie aż do zakończenia postępowania spadkowego. Aby uniknąć tej bolesnej i stresującej sytuacji, dobrym pomysłem może być wcześniejsze złożenie w banku tak zwanej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanej osobie wypłacić określoną kwotę z pominięciem czasochłonnych formalności spadkowych.
Seniorzy lepiej planują budżet. Zaskakujące wyniki badań o zarządzaniu finansami
Choć finanse na emeryturze mogą wydawać się sporym wyzwaniem, najnowsze dane przynoszą nutkę optymizmu. Pokazują one, że polscy seniorzy są prawdziwymi mistrzami w planowaniu budżetu. Zgodnie z badaniami z 2026 roku, aż 36% osób w wieku 65+ w pełni zrealizowało swoje plany finansowe na miniony rok. To wynik niemal dwukrotnie lepszy od średniej dla pozostałych grup wiekowych, gdzie ten odsetek wyniósł zaledwie 21%. Te zaskakujące dane dowodzą, że dojrzałość i życiowe doświadczenie przekładają się na niezwykłą dyscyplinę i skuteczność w zarządzaniu pieniędzmi.