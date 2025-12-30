Konto bankowe dla emeryta może być darmowe. Zobacz, komu przysługuje rachunek bez żadnych warunków

Analiza rynku bankowego z grudnia ujawnia, że popularne konto dla seniora "za zero" niemal zawsze wymaga spełnienia dodatkowych warunków

Podstawowy Rachunek Płatniczy to gwarantowane przez prawo, w pełni darmowe konto dla emeryta bez żadnych ukrytych opłat

Eksperci ostrzegają, że nieużywane konto bankowe może generować ukryte koszty i zadłużenie nawet przez 10 lat

Prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi przez telefon o pełne dane do logowania, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa w sieci

Konto "za zero" dla seniora. Jakie warunki banków trzeba spełnić, by nie płacić?

Wiele banków kusi ofertą "konta za zero", jednak często jest to obietnica z gwiazdką. Jedna z grudniowych analiz rynku bankowego pokazuje, że darmowe prowadzenie rachunku jest najczęściej uzależnione od spełnienia konkretnych warunków. Zazwyczaj chodzi o zapewnienie regularnych wpływów, na przykład emerytury w wysokości od 500 do 1500 zł miesięcznie, lub wykonanie określonej liczby transakcji kartą.

Niespełnienie tych wymagań może wiązać się z miesięcznymi opłatami za konto, które niweczą ideę darmowego rachunku. Wielu Polaków płaci za swoją kartę 5 złotych lub więcej, właśnie z powodu braku wymaganej aktywności. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie wczytać się w regulamin i tabelę opłat, aby uniknąć finansowych niespodzianek.

Podstawowy Rachunek Płatniczy. Komu przysługuje w pełni darmowe konto bez warunków?

Mało kto wie, że każdy senior, który nie posiada innego konta w polskim banku, ma prawo do założenia całkowicie darmowego Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP). Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest to prawo gwarantowane przez unijne przepisy, a bank nie może odmówić jego otwarcia. Rachunek ten jest bezwarunkowo darmowy, co czyni go idealnym darmowym kontem dla emeryta. Nie trzeba zapewniać wpływów ani płacić kartą, aby uniknąć opłat. W ramach konta otrzymujemy dostęp do bankowości internetowej, a także pakiet 5 darmowych przelewów i 5 bezpłatnych wypłat z bankomatów obcych sieci w miesiącu.

Nieużywane konto bankowe może generować koszty

Stare, nieużywane konto bankowe może stać się finansową pułapką, generującą ukryte koszty bankowe nawet przez dekadę. Analizy ekspertów ostrzegają, że banki mają prawo naliczać opłaty za prowadzenie takiego rachunku, nawet jeśli od lat nie było na nim żadnej aktywności. To problem, o którym wiele osób zapomina, zwłaszcza jeśli zmieniało bank kilka lat temu.

Oszustwo "na pracownika banku". Jakich danych nigdy nie podawać przez telefon?

Rosnąca popularność bankowości internetowej wśród seniorów przyciąga niestety także oszustów. Dane z początku 2025 roku wykazały, że choć 86% seniorów regularnie płaci kartą, to tylko 29% weryfikuje tożsamość dzwoniącego, który podaje się za pracownika banku. Kluczową zasadą jest, aby nigdy nie podawać przez telefon danych do logowania, numeru PESEL czy pełnego numeru karty. Prawdziwy pracownik banku nigdy o to nie poprosi.

Nowoczesne rozwiązania dla seniorów. Jak zdalnie założyć konto i gdzie szukać zniżek?

Otrzymywanie emerytury na konto bankowe to już powszechna praktyka, z której, według danych ZUS na ten rok, korzysta 80% świadczeniobiorców. Mimo to wciąż wiele osób nie jest świadomych istnienia w pełni darmowych opcji, takich jak wspomniany Podstawowy Rachunek Płatniczy. Rośnie również dostępność usług – jak podaje Rzecznik Finansowy, większość banków umożliwia zdalne podpisanie umowy, co jest dużym ułatwieniem dla osób z ograniczoną mobilnością.

Poza standardowymi usługami warto rozglądać się za dodatkowymi korzyściami, które ułatwiają codzienne życie. W 210 gminach w Polsce można na przykład uzyskać bezpłatną Ogólnopolską Kartę Seniora, która gwarantuje zniżki w aptekach czy placówkach medycznych. Nowością jest też funkcja "Konto dla seniora" w aplikacji mObywatel, dająca szybki dostęp do elektronicznej legitymacji emeryta-rencisty.