Własna firma na emeryturze? Prawo oferuje cały pakiet zwolnień ze składek

Ulga na start dla seniora pozwala płacić tylko składkę zdrowotną przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy

Analiza przepisów potwierdza, że PIT-0 dla seniora zwalnia z podatku dochodowego przychody do kwoty 85 528 zł rocznie

Prowadzenie firmy na emeryturze po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie powoduje zmniejszenia świadczenia z ZUS

Eksperci wskazują, że nowe zasady Małego ZUS plus od stycznia 2026 roku pozwalają na płacenie niższych składek przez 3 lata

Firma na emeryturze. Jakie ulgi na start i zwolnienia ze składek przysługują?

Emerytura wcale nie musi oznaczać końca zawodowej drogi. Dla coraz większej liczby Polaków to szansa na realizację odkładanych pasji i pomysł na dodatkowy dochód. Jak pokazują dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2025 roku, aż 39% osób myśli o kontynuowaniu pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dobra wiadomość jest taka, że prawo w pełni to umożliwia, a założenie własnej działalności gospodarczej przez emeryta nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Co więcej, z myślą o aktywnych seniorach przygotowano spore ułatwienia, które mogą znacząco obniżyć koszty startu i prowadzenia firmy. Kluczowe ulgi dla przedsiębiorcy seniora to przede wszystkim „ulga na start”, która zwalnia z większości składek ZUS przez pierwsze pół roku, oraz „PIT-0 dla seniora”, pozwalający zaoszczędzić na podatku dochodowym. Dzięki tym mechanizmom realizacja marzenia o własnym biznesie staje się znacznie prostsza i, co ważne, bardziej opłacalna.

Ulga na start dla seniora. Na czym polega i kto może z niej skorzystać?

„Ulga na start” to prawdziwy oddech dla portfela początkujących przedsiębiorców. Pozwala ona przez pierwsze sześć pełnych miesięcy działalności płacić wyłącznie składkę zdrowotną. W praktyce oznacza to całkowite zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalnej, rentowej oraz wypadkowej. To ogromna oszczędność, która pozwala skupić się na rozwijaniu biznesu, a nie martwić wysokimi kosztami stałymi już na samym początku.

Oczywiście, aby skorzystać z tego ułatwienia, warto sprawdzić, czy spełniamy kilka warunków określonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przede wszystkim, jest to opcja dla osób, które zakładają działalność po raz pierwszy lub wracają do niej po dłuższej przerwie, trwającej minimum 5 lat (czyli 60 miesięcy). Co również istotne, w ramach firmy nie można świadczyć takich samych usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego było się zatrudnionym na umowę o pracę w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Zakładanie firmy krok po kroku. Jak zgłosić się do ZUS po ulgę na start?

Założenie firmy na szczęście nie jest już tak skomplikowane jak kiedyś i większość formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Cały proces rozpoczyna się od złożenia wniosku CEIDG-1, który jest jednocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego o nadanie NIP oraz do urzędu statystycznego o REGON. Po zarejestrowaniu firmy pozostaje 7 dni na zgłoszenie się do ubezpieczeń w ZUS. Aby skorzystać z „ulgi na start”, należy złożyć formularz ZUS ZZA, wpisując w nim specjalny kod tytułu ubezpieczenia: 05 40. To w zasadzie wszystko, co trzeba zrobić, aby móc cieszyć się niższymi składkami na starcie biznesowej przygody.

PIT-0 dla seniora i Mały ZUS plus. Jak płacić niższe podatki i składki?

Dobre wieści nie kończą się po sześciu miesiącach. Po zakończeniu „ulgi na start”, emeryt prowadzący działalność gospodarczą nadal jest w korzystnej sytuacji. Zazwyczaj pozostaje mu do opłacenia tylko obowiązkowa składka zdrowotna. Dodatkowym, potężnym wsparciem jest ulga „PIT-0 dla pracujących seniorów”, która zwalnia z podatku dochodowego przychody do kwoty 85 528 zł rocznie. To świetne rozwiązanie, które pozwala zatrzymać w kieszeni znaczną część zarobionych pieniędzy.

Działalność gospodarcza a emerytura. Czy dorabianie wpłynie na jej wysokość?

To jedna z najczęstszych obaw przyszłych przedsiębiorców-seniorów, która na szczęście jest całkowicie bezpodstawna. Jeśli osiągnęło się już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), można odetchnąć z ulgą. Prowadząc firmę na emeryturze można zarabiać bez żadnych limitów, a ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłaty świadczenia. Co więcej, w niektórych sytuacjach emeryt-przedsiębiorca może być nawet zwolniony z opłacania składki zdrowotnej. Dzieje się tak, gdy jego emerytura nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, a przychody z firmy są niższe niż 50% kwoty najniższej emerytury.