Jak nie zapominać o braniu leków? Rozwiązanie problemu masz już w swojej kieszeni

Analiza systemu ochrony zdrowia ujawnia, że nieregularne przyjmowanie leków kosztuje budżet państwa około 6 miliardów złotych rocznie

Proste przypomnienia w telefonie o lekach zwiększają skuteczność terapii od 43% do nawet 78%

Badania naukowe z 2025 roku potwierdzają, że aplikacje to skuteczny sposób na regularne branie leków

Rządowa aplikacja mojeIKP oferuje darmowe przypomnienia o lekach bez konieczności logowania i pozwala skanować opakowania

Problem z regularnym braniem leków. Ile kosztuje to zdrowie i budżet państwa?

W Polsce regularne branie leków to prawdziwe wyzwanie, szczególnie dla osób starszych, u których problemy z pamięcią mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Jak pokazują dane z 2024 roku, aż 58% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym porzuca zaleconą terapię już po roku od diagnozy. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że jak wynika z raportu Narodowego Funduszu Zdrowia z 2021 roku, ponad połowa seniorów (51%) zażywa codziennie pięć lub więcej różnych leków na receptę.

Skutki tego zjawiska są alarmujące i odczuwalne dla nas wszystkich. Szacuje się, że nieregularne przyjmowanie leków kosztuje system ochrony zdrowia około 6 miliardów złotych rocznie, głównie z powodu leczenia groźnych powikłań. Co więcej, dane z 2024 roku to sygnał ostrzegawczy: nawet co piąta hospitalizacja osoby po 65. roku życia może być spowodowana skutkami ubocznymi leków, które często wynikają z prostych pomyłek.

Jak przypomnienia w telefonie wpływają na skuteczność leczenia? Kluczowe dane

Zaskakującą receptą na problem zapominania o lekach może okazać się technologia, którą większość z nas ma już w kieszeni – smartfon. Badania naukowe z 2025 roku jednoznacznie wskazują, że regularne przyjmowanie leków zwiększa skuteczność terapii od 43% do nawet 78%. Potwierdzają to również analizy przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym Charité w Berlinie. Dowiodły one, że proste powiadomienia w telefonie to skuteczny sposób na to, jak nie zapominać o lekach i poprawić regularność ich zażywania.

Aplikacje w telefonie to coś więcej niż zwykły budzik. Nie tylko przypominają o porze zażycia tabletki, ale też pomagają uniknąć niebezpiecznych interakcji między lekami. Jest to kluczowe dla osób stosujących wiele preparatów jednocześnie, ponieważ minimalizuje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków ubocznych. Dzięki temu smartfon staje się osobistym asystentem zdrowia, który dba o nasze bezpieczeństwo i wspiera proces leczenia na każdym kroku.

Jakie darmowe aplikacje przypomną ci o lekach? Przegląd 3 polecanych opcji

Na rynku dostępnych jest kilka sprawdzonych i bezpłatnych narzędzi, które ułatwiają codzienne zarządzanie lekami. Dobrym pomysłem może być zwrócenie uwagi na rządową aplikację mojeIKP. Oferuje ona funkcję przypomnień o lekach bez konieczności logowania, a także pozwala dodać medykament poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z opakowania, co jest niezwykle wygodne. Dużą popularnością cieszy się również MyTherapy (ocena 4,7/5), która nie wymaga rejestracji i pozwala prowadzić dziennik objawów czy tworzyć raporty dla lekarza. Trzecią wartą rozważenia opcją jest Medisafe, której darmowa wersja umożliwia monitorowanie dodatkowych parametrów, takich jak ciśnienie krwi czy waga.

Obsługa smartfona jest dla ciebie trudna? Zobacz, gdzie szukać pomocy i wsparcia

Choć według danych z 2025 roku tylko około 30% osób po 65. roku życia regularnie korzysta z internetu, nie warto z góry skreślać nowoczesnych technologii. Twórcy aplikacji zdrowotnych dbają o to, by były one jak najprostsze w obsłudze. Dobrym przykładem jest funkcja skanowania kodów w mojeIKP, stworzona z myślą o osobach z gorszym wzrokiem. Warto też wiedzieć, że istnieją programy pomocowe, takie jak Korpus Wsparcia Seniorów, które ułatwiają starszym osobom oswojenie się z technologią. Czasem wystarczy poprosić o pomoc kogoś z rodziny w instalacji i konfiguracji aplikacji. To może być pierwszy i najważniejszy krok do lepszej kontroli nad swoim zdrowiem i leczeniem.