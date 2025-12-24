Darmowe leki dla seniorów i nie tylko. Sprawdź, na czym jeszcze możesz zaoszczędzić

Wszystkie osoby po 65 roku życia mają prawo do bezpłatnych medykamentów w ramach programu darmowe leki dla seniorów 65+

Ukończenie 75 lat gwarantuje automatyczne zwolnienie z abonamentu RTV oraz comiesięczny dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Kiedy senior może jeździć za darmo? Sprawdź ulgi na transport w 2025 roku

W 2025 roku poruszanie się po mieście i kraju może być znacznie tańsze, a kluczem do atrakcyjnych zniżek jest najczęściej dowód osobisty lub legitymacja emeryta. Wiele osób zastanawia się, od jakiego wieku przysługuje darmowa komunikacja dla seniora. Otóż w większości polskich miast osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą korzystać z transportu publicznego całkowicie za darmo. Niektóre samorządy poszły nawet o krok dalej: we Wrocławiu, Lublinie czy Bydgoszczy z bezpłatnych przejazdów cieszą się już 65-latkowie. Z kolei w Warszawie osoby po 65. roku życia mogą wykupić specjalny roczny „bilet seniora” za symboliczną kwotę 50 zł, a w Szczecinie bilety o 50% tańsze przysługują kobietom po 55. i mężczyznom po 60. roku życia. Te ulgi dla emerytów obejmują też podróże koleją, ponieważ PKP oferuje stałą zniżkę w wysokości 30% na bilety jednorazowe dla każdej osoby po sześćdziesiątce.

Bezpłatne leki, dentysta i szczepienia. Z jakiej darmowej opieki zdrowotnej skorzysta senior?

W 2025 roku opieka zdrowotna dla seniorów stała się bardziej dostępna, zwłaszcza w kwestii leków i profilaktyki. Warto wiedzieć, że wszystkie osoby, które ukończyły 65 lat i posiadają numer PESEL, mają prawo do bezpłatnych medykamentów w ramach programu darmowe leki dla seniorów 65+. Warunkiem jest, aby dany preparat znajdował się w oficjalnym wykazie leków refundowanych, a lekarz na recepcie umieścił specjalne oznaczenie „S”. Miłą niespodzianką w tym roku są również bezpłatne badania stomatologiczne w ramach NFZ. Pakiet obejmuje badanie raz w roku, do trzech kontroli stanu uzębienia oraz usunięcie kamienia nazębnego.

Kluczem do dobrego samopoczucia jest oczywiście profilaktyka, dlatego warto zwrócić uwagę na nowy program „Moje Zdrowie”, skierowany do osób powyżej 20. roku życia. W jego ramach seniorzy po 49. roku życia mogą co trzy lata wykonywać pakiet badań profilaktycznych. To ważny krok w dbaniu o zdrowie na przyszłość. Dodatkowo, osoby po 65. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, półpaścowi i grypie. Dostępne są również darmowe szczepienia przeciwko wirusowi RSV.

Zniżki do kina i na basen. Sprawdź, co daje i jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora to prawdziwy klucz do aktywnego życia kulturalnego i społecznego, otwierający drzwi do setek zniżek w całym kraju. Dzięki niej można liczyć na ulgi sięgające nawet 50% w kinach, teatrach czy muzeach, co sprawia, że dostęp do kultury staje się znacznie łatwiejszy. Ale to nie wszystko. Atrakcyjne zniżki na kartę seniora obejmują również ośrodki rehabilitacyjne, baseny oraz zajęcia rekreacyjne, takie jak joga, taniec czy warsztaty ceramiczne. Kartę można wyrobić bezpłatnie w jednej z 270 gmin, które przystąpiły do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Jeśli twoja miejscowość jeszcze do niego nie dołączyła, kartę można uzyskać za niewielką opłatą w wysokości 35 zł na rok lub 50 zł na dwa lata.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Sprawdź, komu należy się dodatek pielęgnacyjny

Wiele osób starszych zastanawia się, jak wygląda kwestia zwolnienia z abonamentu RTV dla emeryta. W 2025 roku zasady są bardzo klarowne. Przede wszystkim, z tego obowiązku całkowicie zwolnione są wszystkie osoby, które ukończyły 75. rok życia, a co najważniejsze, dzieje się to automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków, wystarczy sam wiek. Druga grupa uprawnionych to emeryci, których miesięczne świadczenie brutto nie przekracza kwoty 4090,81 zł.

Osoby, które ukończyły 75 lat, mogą również liczyć na comiesięczne wsparcie finansowe, jakim jest dodatek pielęgnacyjny z ZUS. W obecnym, 2025 roku, świadczenie to wynosi 348,22 zł miesięcznie i jest przyznawane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. To stały zastrzyk gotówki, który ma na celu pomóc w pokryciu kosztów związanych z opieką i codziennym funkcjonowaniem. Warto też pamiętać, że już od marca 2026 roku planowana jest waloryzacja, po której dodatek ma wzrosnąć do kwoty około 365,28 zł. Ostateczna kwota ma zostać podana w lutym 2026 roku.