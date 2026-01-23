Zadbaj o siebie zimą! Pielęgnacja i zdrowie dopasowane do Twoich potrzeb

Nowa linia produktów Natu.Care została opracowana na bazie najlepiej przebadanych, markowych składników dostępnych w suplementacji pro-beauty i pro-wellness. Każda formuła opiera się na surowcach o potwierdzonej skuteczności klinicznej, takich jak AnaGain™, OptiMSM™, PureWay-C®, Quatrefolic®, Cactinea™, Serenzo® czy NEWmega™.
Cała linia powstała w duchu clean label - z wegańskimi kapsułkami i minimalistycznymi składami, w których każdy składnik pełni realną funkcję.
To produkty stworzone od podstaw tak, aby były łatwe do komunikacji przez media: pełne konkretów, liczb, efektów i badań klinicznych, które można bezpiecznie i precyzyjnie cytować.
- Markowe, klinicznie przebadane surowce - potwierdzone działanie, widoczne efekty.
- Clean label + wegańskie kapsułki - nowoczesne, transparentne podejście do formulacji.
- Silne wyniki procentowe z badań - idealne do komunikacji prasowej i storytellingu eksperckiego.
- Formuły zaprojektowane dla kobiet - realne potrzeby: stres, energia, włosy, bariera skóry, odporność, retencja wody, metabolizm.
FORMUŁA WŁOSY - efekt kliniczny gęstości, siły i mniejszego wypadania.
Formuła Włosy Natu.Care to zaawansowany kompleks łączący trzy markowe składniki o potwierdzonym działaniu klinicznym (AnaGain™, OptiMSM™, olej z pestek dyni) z naturalną keratyną oraz miedzią wspierającą pigmentację.
To suplement stworzony dla kobiet, które oczekują realnych, widocznych efektów - mniej wypadania, większa gęstość i zdrowsze, mocniejsze włosy.
AnaGain™ - klinicznie potwierdzona redukcja wypadania włosów
Markowy ekstrakt z kiełków grochu, zaprojektowany specjalnie dla cyklu wzrostu włosa. W badaniach klinicznych na kobietach wykazano:
- -34% wypadania włosów po 1 miesiącu
- -37% wypadania włosów po 2 miesiącach
- 86% kobiet potwierdziło redukcję wypadania
- - 71% zauważyło poprawę ogólnej kondycji włosów
To jeden z najlepiej przebadanych i udokumentowanych naturalnych składników przeciwko wypadaniu włosów.
OptiMSM™ - grubość, połysk i mocniejsza struktura włosa
Najczystsza, opatentowana forma siarki MSM, stosowana w badaniach dermatologicznych i trychologicznych. W badaniach klinicznych:
- +22,6% grubości włosa po 16 tygodniach
- +30% połysku włosów
- +7,1% szybszy wzrost paznokci
OptiMSM™ działa synergicznie z keratyną, wspierając naturalne białka strukturalne włosa.
Olej z pestek dyni – naturalny składnik „anti-hair loss”
Bogaty w fitosterole, które wpływają na mieszki włosowe i skórę głowy. W badaniach klinicznych (24 tygodnie):
- +40% wzrostu liczby włosów
To jeden z najsilniejszych naturalnych ekstraktów wspierających gęstość i zdrowie włosów.
Keratyna + miedź - kompleksowa odbudowa
- Keratyna - naturalny budulec włosa, wspiera jego elastyczność i odporność na łamliwość.
- Miedź - dba o prawidłową pigmentację włosów → co oznacza wsparcie naturalnego koloru.
FORMUŁA PIĘKNA (olej) - lipidowa regeneracja skóry od wewnątrz
Formuła Piękna Natu.Care to zaawansowana mieszanka tłoczonych na zimno olejów oraz witamin A i E, zaprojektowana jako „lipid therapy od wewnątrz”. To produkt dla kobiet, które mają suchą, odwodnioną, reaktywną lub szorstką skórę i potrzebują głębokiej odbudowy bariery hydrolipidowej - czego nie zapewni sam kolagen.
Całość opiera się na cold-pressed oils, trzech markowych źródłach GLA NEWmega™ oraz oleju z dyni o udokumentowanym wpływie na skórę i włosy.
Oleje tłoczone na zimno - pełne spektrum natury
Wszystkie oleje w formule (awokado, pestki dyni, czarna porzeczka, ogórecznik, wiesiołek) są tłoczone na zimno, co oznacza:
- brak podgrzewania → zachowane fitosterole, tokoferole, NNKT
- pełny, nienaruszony profil kwasów tłuszczowych
- wyższą świeżość i jakość
- lepszą stabilność i skuteczność
To fundament, który realnie wpływa na odbudowę bariery lipidowej skóry.
Markowy kompleks NEWmega™ - nawilżenie, ukojenie, bariera
GLA (gamma-linolenowy) to jeden z najważniejszych kwasów tłuszczowych dla skóry. Jego niedobór często objawia się:
- suchością
- szorstkością
- podrażnieniem
- zaburzoną barierą hydrolipidową
Formuła zawiera aż trzy standaryzowane źródła GLA NEWmega™, które:
- głęboko nawilżają
- odbudowują barierę
- wspierają równowagę lipidową
- wygładzają i wyciszają skórę
To naturalny „skin barrier rescue” od środka.
Olej z pestek dyni - mechanizm anti-hair loss + wsparcie skóry głowy
Olej z pestek dyni, bogaty w fitosterole, jest jednym z najlepiej udokumentowanych naturalnych składników:
- wpływa na mieszki włosowe
- wspiera skórę głowy i cebulki
- ma kliniczne badania potwierdzające: +40% wzrostu liczby włosów (24 tyg.)
W formule Piękna odpowiada za efekt: zdrowsze włosy + lepsza kondycja skóry głowy.
Witamina A + Witamina E - regeneracja i ochrona
To duet, który łączy działanie ochronne i regenerujące.