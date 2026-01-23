Zadbaj o siebie zimą! Pielęgnacja i zdrowie dopasowane do Twoich potrzeb

Zima to czas, kiedy nasza skóra i włosy potrzebują szczególnej troski. Niskie temperatury na zewnątrz w połączeniu z suchym powietrzem w ogrzewanych pomieszczeniach to prawdziwe wyzwanie dla ich kondycji. Skóra staje się przesuszona, szorstka i bardziej podatna na podrażnienia, a włosy elektryzują się, stają się matowe i łamliwe. Dlatego w tym okresie kluczowe jest wzmocnienie pielęgnacji – postaw na bogate kremy nawilżające i odżywcze balsamy do ciała, które odbudują barierę lipidową skóry. W przypadku włosów, regularne stosowanie masek nawilżających i olejków ochronnych pomoże zabezpieczyć je przed szkodliwym działaniem mrozu i wiatru.

Nowa linia produktów Natu.Care została opracowana na bazie najlepiej przebadanych, markowych składników dostępnych w suplementacji pro-beauty i pro-wellness. Każda formuła opiera się na surowcach o potwierdzonej skuteczności klinicznej, takich jak AnaGain™, OptiMSM™, PureWay-C®, Quatrefolic®, Cactinea™, Serenzo® czy NEWmega™.

Cała linia powstała w duchu clean label - z wegańskimi kapsułkami i minimalistycznymi składami, w których każdy składnik pełni realną funkcję.

To produkty stworzone od podstaw tak, aby były łatwe do komunikacji przez media: pełne konkretów, liczb, efektów i badań klinicznych, które można bezpiecznie i precyzyjnie cytować.

  •  Markowe, klinicznie przebadane surowce - potwierdzone działanie, widoczne efekty.
  •  Clean label + wegańskie kapsułki - nowoczesne, transparentne podejście do formulacji.
  •  Silne wyniki procentowe z badań - idealne do komunikacji prasowej i storytellingu eksperckiego.
  •  Formuły zaprojektowane dla kobiet - realne potrzeby: stres, energia, włosy, bariera skóry, odporność, retencja wody, metabolizm.

FORMUŁA WŁOSY - efekt kliniczny gęstości, siły i mniejszego wypadania.

Formuła Włosy Natu.Care to zaawansowany kompleks łączący trzy markowe składniki o potwierdzonym działaniu klinicznym (AnaGain™, OptiMSM™, olej z pestek dyni) z naturalną keratyną oraz miedzią wspierającą pigmentację.

To suplement stworzony dla kobiet, które oczekują realnych, widocznych efektów - mniej wypadania, większa gęstość i zdrowsze, mocniejsze włosy.

AnaGain™ - klinicznie potwierdzona redukcja wypadania włosów

Markowy ekstrakt z kiełków grochu, zaprojektowany specjalnie dla cyklu wzrostu włosa. W badaniach klinicznych na kobietach wykazano:

  •  -34% wypadania włosów po 1 miesiącu
  •  -37% wypadania włosów po 2 miesiącach
  •  86% kobiet potwierdziło redukcję wypadania
  •  - 71% zauważyło poprawę ogólnej kondycji włosów

To jeden z najlepiej przebadanych i udokumentowanych naturalnych składników przeciwko wypadaniu włosów.

OptiMSM™ - grubość, połysk i mocniejsza struktura włosa

Najczystsza, opatentowana forma siarki MSM, stosowana w badaniach dermatologicznych i trychologicznych. W badaniach klinicznych:

  •  +22,6% grubości włosa po 16 tygodniach
  •  +30% połysku włosów
  •  +7,1% szybszy wzrost paznokci

OptiMSM™ działa synergicznie z keratyną, wspierając naturalne białka strukturalne włosa.

Olej z pestek dyni – naturalny składnik „anti-hair loss”

Bogaty w fitosterole, które wpływają na mieszki włosowe i skórę głowy. W badaniach klinicznych (24 tygodnie):

  •  +40% wzrostu liczby włosów

To jeden z najsilniejszych naturalnych ekstraktów wspierających gęstość i zdrowie włosów.

Keratyna + miedź - kompleksowa odbudowa

  •  Keratyna - naturalny budulec włosa, wspiera jego elastyczność i odporność na łamliwość.
  •  Miedź - dba o prawidłową pigmentację włosów → co oznacza wsparcie naturalnego koloru.
FORMUŁA PIĘKNA (olej) - lipidowa regeneracja skóry od wewnątrz

Formuła Piękna Natu.Care to zaawansowana mieszanka tłoczonych na zimno olejów oraz witamin A i E, zaprojektowana jako „lipid therapy od wewnątrz”. To produkt dla kobiet, które mają suchą, odwodnioną, reaktywną lub szorstką skórę i potrzebują głębokiej odbudowy bariery hydrolipidowej - czego nie zapewni sam kolagen.

Całość opiera się na cold-pressed oils, trzech markowych źródłach GLA NEWmega™ oraz oleju z dyni o udokumentowanym wpływie na skórę i włosy.

 Oleje tłoczone na zimno - pełne spektrum natury

Wszystkie oleje w formule (awokado, pestki dyni, czarna porzeczka, ogórecznik, wiesiołek) są tłoczone na zimno, co oznacza:

  • brak podgrzewania → zachowane fitosterole, tokoferole, NNKT
  • pełny, nienaruszony profil kwasów tłuszczowych
  • wyższą świeżość i jakość
  • lepszą stabilność i skuteczność

To fundament, który realnie wpływa na odbudowę bariery lipidowej skóry.

Markowy kompleks NEWmega™ - nawilżenie, ukojenie, bariera

GLA (gamma-linolenowy) to jeden z najważniejszych kwasów tłuszczowych dla skóry. Jego niedobór często objawia się:

  •  suchością
  •  szorstkością
  •  podrażnieniem
  •  zaburzoną barierą hydrolipidową

Formuła zawiera aż trzy standaryzowane źródła GLA NEWmega™, które:

  •  głęboko nawilżają
  •  odbudowują barierę
  •  wspierają równowagę lipidową
  •  wygładzają i wyciszają skórę

To naturalny „skin barrier rescue” od środka.

Olej z pestek dyni - mechanizm anti-hair loss + wsparcie skóry głowy

Olej z pestek dyni, bogaty w fitosterole, jest jednym z najlepiej udokumentowanych naturalnych składników:

  • wpływa na mieszki włosowe
  •  wspiera skórę głowy i cebulki
  •  ma kliniczne badania potwierdzające: +40% wzrostu liczby włosów (24 tyg.)

W formule Piękna odpowiada za efekt: zdrowsze włosy + lepsza kondycja skóry głowy.

Witamina A + Witamina E - regeneracja i ochrona

To duet, który łączy działanie ochronne i regenerujące.

