Zadbaj o siebie zimą! Pielęgnacja i zdrowie dopasowane do Twoich potrzeb

Nowa linia produktów Natu.Care została opracowana na bazie najlepiej przebadanych, markowych składników dostępnych w suplementacji pro-beauty i pro-wellness. Każda formuła opiera się na surowcach o potwierdzonej skuteczności klinicznej, takich jak AnaGain™, OptiMSM™, PureWay-C®, Quatrefolic®, Cactinea™, Serenzo® czy NEWmega™.

Cała linia powstała w duchu clean label - z wegańskimi kapsułkami i minimalistycznymi składami, w których każdy składnik pełni realną funkcję.

To produkty stworzone od podstaw tak, aby były łatwe do komunikacji przez media: pełne konkretów, liczb, efektów i badań klinicznych, które można bezpiecznie i precyzyjnie cytować.

Markowe, klinicznie przebadane surowce - potwierdzone działanie, widoczne efekty.

Clean label + wegańskie kapsułki - nowoczesne, transparentne podejście do formulacji.

Silne wyniki procentowe z badań - idealne do komunikacji prasowej i storytellingu eksperckiego.

Formuły zaprojektowane dla kobiet - realne potrzeby: stres, energia, włosy, bariera skóry, odporność, retencja wody, metabolizm.

FORMUŁA WŁOSY - efekt kliniczny gęstości, siły i mniejszego wypadania.

Formuła Włosy Natu.Care to zaawansowany kompleks łączący trzy markowe składniki o potwierdzonym działaniu klinicznym (AnaGain™, OptiMSM™, olej z pestek dyni) z naturalną keratyną oraz miedzią wspierającą pigmentację.

To suplement stworzony dla kobiet, które oczekują realnych, widocznych efektów - mniej wypadania, większa gęstość i zdrowsze, mocniejsze włosy.

AnaGain™ - klinicznie potwierdzona redukcja wypadania włosów

Markowy ekstrakt z kiełków grochu, zaprojektowany specjalnie dla cyklu wzrostu włosa. W badaniach klinicznych na kobietach wykazano:

-34% wypadania włosów po 1 miesiącu

-37% wypadania włosów po 2 miesiącach

86% kobiet potwierdziło redukcję wypadania

- 71% zauważyło poprawę ogólnej kondycji włosów

To jeden z najlepiej przebadanych i udokumentowanych naturalnych składników przeciwko wypadaniu włosów.

OptiMSM™ - grubość, połysk i mocniejsza struktura włosa

Najczystsza, opatentowana forma siarki MSM, stosowana w badaniach dermatologicznych i trychologicznych. W badaniach klinicznych:

+22,6% grubości włosa po 16 tygodniach

+30% połysku włosów

+7,1% szybszy wzrost paznokci

OptiMSM™ działa synergicznie z keratyną, wspierając naturalne białka strukturalne włosa.

Olej z pestek dyni – naturalny składnik „anti-hair loss”

Bogaty w fitosterole, które wpływają na mieszki włosowe i skórę głowy. W badaniach klinicznych (24 tygodnie):

+40% wzrostu liczby włosów

To jeden z najsilniejszych naturalnych ekstraktów wspierających gęstość i zdrowie włosów.

Keratyna + miedź - kompleksowa odbudowa

Keratyna - naturalny budulec włosa, wspiera jego elastyczność i odporność na łamliwość.

Miedź - dba o prawidłową pigmentację włosów → co oznacza wsparcie naturalnego koloru.

i Autor: Natu Care/ Materiały prasowe

FORMUŁA PIĘKNA (olej) - lipidowa regeneracja skóry od wewnątrz

Formuła Piękna Natu.Care to zaawansowana mieszanka tłoczonych na zimno olejów oraz witamin A i E, zaprojektowana jako „lipid therapy od wewnątrz”. To produkt dla kobiet, które mają suchą, odwodnioną, reaktywną lub szorstką skórę i potrzebują głębokiej odbudowy bariery hydrolipidowej - czego nie zapewni sam kolagen.

Całość opiera się na cold-pressed oils, trzech markowych źródłach GLA NEWmega™ oraz oleju z dyni o udokumentowanym wpływie na skórę i włosy.

Oleje tłoczone na zimno - pełne spektrum natury

Wszystkie oleje w formule (awokado, pestki dyni, czarna porzeczka, ogórecznik, wiesiołek) są tłoczone na zimno, co oznacza:

brak podgrzewania → zachowane fitosterole, tokoferole, NNKT

pełny, nienaruszony profil kwasów tłuszczowych

wyższą świeżość i jakość

lepszą stabilność i skuteczność

To fundament, który realnie wpływa na odbudowę bariery lipidowej skóry.

Markowy kompleks NEWmega™ - nawilżenie, ukojenie, bariera

GLA (gamma-linolenowy) to jeden z najważniejszych kwasów tłuszczowych dla skóry. Jego niedobór często objawia się:

suchością

szorstkością

podrażnieniem

zaburzoną barierą hydrolipidową

Formuła zawiera aż trzy standaryzowane źródła GLA NEWmega™, które:

głęboko nawilżają

odbudowują barierę

wspierają równowagę lipidową

wygładzają i wyciszają skórę

To naturalny „skin barrier rescue” od środka.

Olej z pestek dyni - mechanizm anti-hair loss + wsparcie skóry głowy

Olej z pestek dyni, bogaty w fitosterole, jest jednym z najlepiej udokumentowanych naturalnych składników:

wpływa na mieszki włosowe

wspiera skórę głowy i cebulki

ma kliniczne badania potwierdzające: +40% wzrostu liczby włosów (24 tyg.)

W formule Piękna odpowiada za efekt: zdrowsze włosy + lepsza kondycja skóry głowy.

Witamina A + Witamina E - regeneracja i ochrona

To duet, który łączy działanie ochronne i regenerujące.