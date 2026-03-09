Czy moja skóra jest reaktywna? 6 objawów, na które odpowiada seria Mixa Anti Reaction

Jak objawia się skóra reaktywna?

Skoro jesteśmy przy kolorze czerwonym, to właśnie od niego zaczniemy omówienie głównych objawów skóry reaktywnej. Każdy z nich powinien być red flagiem, bo wskazują na to, że potrzebne jest wsparcie np. w postaci skutecznej pielęgnacji.

6 najczęstszych objawów skóry reaktywnej:

Zaczerwienienie – rumień, a więc widoczne zaczerwienienie, któremu dodatkowo towarzyszy uczucie ciepła Uczucie pieczenia – pieczenie lub mrowienie, które wywołuje dyskomfort Uczucie napięcia i ściągnięcia skóry – przesuszenie skutkuje napięciem i ściągnięciem skóry, które wywołuje dyskomfort Rozszerzenie naczyń krwionośnych – objawia się jak w przypadku cery naczynkowej, co sprawia, że nie jest jednoznacznym objawem Łuszczenie się skóry – przesuszona skóra, która zaczyna się łuszczyć Swędzenie – swędzenie, które wywołuje dyskomfort.

Nowość: seria Mixa Anti Reaction do pielęgnacji skóry reaktywnej

Seria Anti Reaction to aż 3 uzupełniające się produkty, które dopełniają się i pozwalają kompleksowo zadbać o potrzeby skóry reaktywnej:

Emulsja do mycia twarzy przeciw zaczerwienieniom Mixa Anti Reaction

Niezależnie od typu skóry i jej szczególnych potrzeb punktem wyjścia każdej rutyny pielęgnacyjnej jest oczyszczanie. W przypadku skóry reaktywnej ta zasada także ma zastosowanie. Stąd w serii Anti Reaction jest dostępny kosmetyk, który umożliwi umycie twarzy z delikatny sposób. Formuła kosmetyku została wzbogacona o dwa

składniki aktywne, które za to odpowiadają. Emulsja do mycia twarzy przeciw zaczerwienieniom Mixa Anti Reaction zawiera m.in.:

Pantenol – składnik znany z łagodzącego działania

Ekstrakty probiotyczne – składnik wspomagający zachowanie naturalnej równowagi skóry.

Emulsja delikatnie oczyszcza skórę, zmywa makijaż i skutecznie usuwa zanieczyszczenia bez potrzeby pocierania. Dodatkowo formuła z pantenolem i ekstraktami probiotycznymi przywraca skórze równowagę i natychmiastowo ją łagodzi. Po 2 tygodniach stosowania objawy spowodowane reaktywnością skóry są odczuwalnie zredukowane.

Mleczne serum kojące przeciw zaczerwienieniom Mixa Anti Reaction

Kolejny etap pielęgnacji z serią Mixa Anti Reaction bazuje na działaniu mlecznego serum kojącego przeciw zaczerwienieniom. Jego formuła skupia się przede wszystkim na dwóch problemach, z którymi mierzy się skóra reaktywna. Mowa o zaczerwienieniu oraz przesuszeniu. Za działanie w tym obszarze odpowiada obecność dwóch składników aktywnych:

Pantenol – składnik znany z łagodzącego działania, który dodatkowo jest humektantem, a więc zatrzymuje wodę w skórze i utrzymuje prawidłowy poziom jej nawilżenia

Bisabolol – substancja aktywna, która ma za zadanie redukować widoczność zaczerwienień oraz uczucie podrażnienia.

Mleczne serum Mixa Anti Reaction jest dedykowane skórze reaktywnej, która potrzebuje łagodnej formuły o kojącym efekcie. Kosmetyk nie zawiera substancji zapachowych i alkoholu etylowego. W 2 tygodnie oznaki reaktywności skóry, takie jak występowanie zaczerwienień, uczucie podrażnienia oraz suchość, są odczuwalnie zredukowane. Po 4 tygodniach oznaki reaktywności skóry są zredukowane o 47%.

Krem regenerujący przeciw zaczerwienieniom Mixa Anti Reaction

Uzupełnieniem działania mlecznego serum z serii jest krem regenerujący przeciw zaczerwienieniom Mixa Anti Reaction. W rutynie pielęgnacyjnej ma on aż 3 obszary do zaopiekowania. Dzięki przede wszystkim obecności dwóch składników aktywnych jest w stanie nawilżać, regenerować i koić skórę:

Pantenol – składnik znany z łagodzącego działania, który dodatkowo jest humektantem, a więc zatrzymuje wodę w skórze i utrzymuje prawidłowy poziom jej nawilżenia

Peptydy – składnik, który odpowiada za wsparcie bariery ochronnej skóry.

Formuła nawilżająco-regenerującego kremu przeciw zaczerwienieniom nie tylko zawiera składniki aktywne, ale jest też pozbawiona tych, które mogłyby wzmagać problem skóry reaktywnej. Mowa tu o braku substancji zapachowych i alkoholu etylowego. Krem nawilża skórę aż do 48 godzin. Wzmacnia barierę ochronną skóry oraz pomaga zredukować objawy spowodowane nadreaktywnością skóry takie jak: zaczerwienienie, przesuszenie czy podrażnienie.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.

i Autor: MIXA/ Materiały prasowe