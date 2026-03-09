MAKO Spring Breeze - kolekcja inspirowana ruchem i energią sezonu

Materiały prasowe
2026-03-09 13:59

MAKO prezentuje nową kolekcję Spring Breeze - opowieść o powiewie świeżości, lekkości form i subtelnej dynamice ruchu. Inspirowana wiatrem we włosach i miękkim tańcem chwostów, kampania łączy minimalistyczną elegancję z nową energią nadchodzącego sezonu. Marka pozostaje wierna swojej estetyce - ponadczasowym fasonom i szlachetnym materiałom - jednocześnie wprowadzając wyraziste faktury oraz nowoczesne detale.

W kolekcji bez dwóch zdań pierwsze skrzypce gra model Elonge Gondola Bag, czyli kwintesencja szyku i tym samym must have na zbliżającą się wiosnę. Jej minimalistyczna forma zyskuje zupełnie nowy wymiar dzięki tłoczeniom w zwierzęce wzory - krokodyla i węża. Pojawiają się one zarówno w klasycznej czarnej wersji skóry, jak i charakterystycznej dla MAKO chocolate suede. Połączenie czekoladowego zamszu i animal printu nadaje formom zupełnie nową energię i dodaje jej wizualnej lekkości.

Jej większa siostra, Elonge Tote łączy funkcjonalność z współczesną formą. Pojemna i wygodna co definiuje ją jako idealną torebkę do biura, która pomieści laptopa, notes i wszystkie niezbędne w ciągu dnia akcesoria. Najmniejsza z sióstr to Mini Gondola i została zaprojektowana z myślą o codziennym rytmie miasta. Niewielka forma mieści to, co najważniejsze - telefon i drobiazgi - pozostawiając ręce wolne, a stylizację lekką i niewymuszoną.

Charakterystycznym elementem kolekcji jest maksymalnie długi chwost w formie charmsu - detal, który bez dwóch zdań przyciąga uwagę. Staje się on pretekstem do modowej zabawy - można nosić go w wersji minimalistycznej, solo lub zestawiać w kilku odsłonach, łącząc odcienie i tekstury. Nadaje torebkom lekko dekoracyjny, inspirowany estetyką art déco ton, podkreślając tym samym ich nowoczesny charakter. Wśród innych akcesoriów znalazły się też świeże interpretacje kosmetyczek i mini portfeli również ozdobionych wyrazistymi tłoczeniami.

Spring Breeze to dialog pomiędzy nowością a ponadczasowością. Marka stawia na świeże detale i odważniejsze faktury, jednocześnie pozostając wierna czystej współczesnej estetyce. Minimalistyczne sylwetki torebek i dopracowane proporcje sprawiają, że projekty łatwo wpisują się w codzienną garderobę – od miejskich stylizacji po bardziej wyrafinowane zestawy.

Kolekcja MAKO Spring Breeze dostępna jest na mako-store.pl oraz w butiku stacjonarnym.

Campaign Credits:

  • Foto: Borys Synak
  • Video: Piotr Dębski
  • Modelka: Sasha Konograeva / Selective Mgmt
  • Stylizacje: Olivia Kijo
  • MUA / Hair: Aneta Kostrzewa
  • Asystenci Fotografa: Mateusz Skraba
  • Asystentka Stylistki: Sonia Janus
  • Retouch: Magdalena Baran
