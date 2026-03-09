Bilety na Sephora House wyprzedały się błyskawicznie. Teraz można je wygrać w konkursie

Sephora House – święto urody w sercu Warszawy

Sephora House to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników makijażu, pielęgnacji i zapachów. W marcu Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w Warszawie zamieni się w kilkupiętrową przestrzeń pełną kosmetycznych nowości, trendów i spotkań z ekspertami branży beauty. Na uczestników czekają m.in. strefy poświęcone makijażowi, pielęgnacji skóry, włosom i zapachom, a także warsztaty i masterclassy prowadzone przez specjalistów oraz twórców marek kosmetycznych.

W trakcie wydarzenia można nie tylko zobaczyć najnowsze produkty, ale również przetestować je na własnej skórze, skorzystać z konsultacji i odkryć trendy nadchodzącego sezonu.Bilety zniknęły, ale jest jeszcze jedna szansaWejściówki na tegoroczną edycję sprzedały się w mgnieniu oka. Sephora przygotowała jednak dodatkową pulę biletów, które można zdobyć w konkursie.

Zasady są proste – wystarczy odpowiedzieć w komentarzu na pytanie: „Którym z trendów pielęgnacyjnych Sephory zainspirujesz się w tym sezonie i dlaczego?”

Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone.

Co można wygrać?

Nagroda główna: 5 zestawów wejściówek na Sephora House dla 5 osób oraz giftbag z kosmetycznymi niespodziankami i nowościami o wartości co najmniej 400 zł.

Pozostałe nagrody: 10 pojedynczych wejściówek na wydarzenie.

Na zgłoszenia można odpowiadać do 13 marca do godziny 23:59.

Dla fanów kosmetyków to jedna z ostatnich okazji, by znaleźć się na evencie, o którym mówi cały beauty-świat. A może to właśnie Twoja odpowiedź przekona jury i otworzy drzwi do Sephora House?

Trendy pielęgnacyjne, które inspirują w tym sezonie

Jednym z najważniejszych elementów Sephora House są trendy pielęgnacyjne, które w nadchodzących miesiącach będą dominować w świecie urody. Coraz większą popularność zdobywa pielęgnacja oparta na składnikach aktywnych, takich jak retinoidy, kwasy czy witamina C, które poprawiają kondycję skóry i pomagają wyrównać jej koloryt.

Równie ważny trend to intensywne nawilżanie i odbudowa bariery hydrolipidowej skóry. Kosmetyki z ceramidami, kwasem hialuronowym czy niacynamidem mają wzmacniać skórę i chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi. Na popularności zyskuje także pielęgnacja inspirowana profesjonalnymi zabiegami kosmetologicznymi, która pozwala osiągać efekty podobne do tych z gabinetu – ale w domowym zaciszu. Coraz więcej marek stawia też na innowacyjne technologie i urządzenia do pielęgnacji skóry.W trendach pozostaje również minimalistyczna rutyna pielęgnacyjna, czyli tzw. skinimalism. Zamiast wielu kosmetyków stosuje się kilka dobrze dobranych produktów o skutecznym działaniu, które odpowiadają na konkretne potrzeby skóry.

Dla miłośników kosmetyków Sephora House to nie tylko wydarzenie, ale prawdziwe doświadczenie beauty. Jeśli marzysz o udziale w tym evencie, konkurs może być ostatnią szansą, by zdobyć wejściówkę i zobaczyć z bliska najgorętsze trendy sezonu.