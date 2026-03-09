Moda na wiosnę i lato 2026. Stwórz swój moment

Kampania zrealizowana w Hiszpanii to wizualna deklaracja świeżości i nowoczesności. Wiatr, przestrzeń i pełne życia kadry pokazują, że Vistula jest marką, która idzie do przodu z odwagą i optymizmem, dodając pewności siebie każdego dnia.

Elegancja, z którą działasz pewnie

Vistula wspiera codzienne wybory, dodaje pewności siebie i staje się partnerem podczas wyjątkowych momentów. To ubrania, w których komfort spotyka się z nowoczesnym stylem, a klasyka z odważnymi akcentami – idealne zarówno w pracy, jak i w miejskich przygodach, czy weekendowych wyjazdach.

Damska linia: odważnie, świeżo, pełna wyrazu

Garnitury w nasyconej czerwieni i głębokim morskim odcieniu nadają sylwetkom wyrazistości i pewności siebie, a pudrowy róż w prążki wprowadza subtelność i lekkość. Klasyczne formy zyskują nowe życie: błękitna koszula z wiązaniem przy szyi i bufkami, asymetryczna czarna sukienka maxi podkreślająca ruch, marynarka w kratę – uniwersalna, a zarazem charakterystyczna. Letnie, kwieciste sukienki maxi z wiskozy łączą lekkość, elegancję i wakacyjny nastrój, idealnie wpisując się w rytm miejskiego życia i codziennej elegancji.

Męska linia: klasyka z nutą nowoczesności

Męska kolekcja to dialog między tradycją a detalem, który robi różnicę. Prążki i krata na koszulach i marynarkach, brąz w garniturze i zamszowej kurtce wprowadzają subtelną swobodę. Lekkie kurtki typu Harrington oraz swetry polo w odcieniach ecru dodają wiosennej świeżości, idealne na spotkania w pracy, weekendowe wyjazdy czy wieczorne wyjścia w mieście. To kolekcja pełna energii, nowoczesnej elegancji i komfortu.

Premiera kolekcji i kampania

Premierze kolekcji Wiosna/Lato 2026 towarzyszy start kampanii, która idealnie oddaje hołd kolekcji i nadaje jej swobodnego, pełnego energii i radości życia charakteru.

