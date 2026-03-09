I Only Wear M·A·C: Produkty, dzięki którym idealnie wymodelujesz kontur twarzy

Dzięki zarówno nowym, jak i tym cieszącym się już statusem kultowych, formułom Studio Fix w niezwykle łatwy sposób idealnie podkreślisz kości policzkowe od linii oczu do linii szczęki. Wiosną tego roku konturowanie twarzy wchodzi na nowy poziom wraz z premierą Studio Fix 36HR Smooth Angles Concealer, Multisculpt Matte Liquid Colour oraz Studio Fix 24HR Colour Corrector, które zapewniają nieskazitelne i spełniające oczekiwania efekty. Dzięki nim z dumą zawsze będziesz mówić: „I Only Wear M·A·C”.

Marka M·A·C nieustannie udoskonala uwielbiane przez wszystkich produkty, aby były dostępne dla osób w każdym wieku, każdego pochodzenia etnicznego i każdego gender.

NOWY STUDIO FIX 26HR SMOOTH ANGLES CONCEALER

Wyglądaj wspaniale z każdej strony dzięki temu korektorowi o lekkiej, odpornej na wodę i ścieranie formule, który wygładza skórę i zapewnia 36-godzinną trwałość oraz pełne krycie z możliwością stopniowania efektu i naturalne, delikatne matowe wykończenie. Nie zbiera się w załamaniach skóry, nie warzy się i nie blaknie aż do 36 godzin. To produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, dostępny w szerokiej gamie [44] kolorów.

„To mój uniwersalny korektor. Nie ma znaczenia, czy chcę osiągnąć wyjątkowy efekt glam, czy używam go punktowo zamiast podkładu, za każdym razem mogę liczyć na nieskazitelnie przygotowaną skórę” – mówi Kyle Anderson, M·A·C National Artist. „Uwielbiam go także stosować, żeby podkreślić naturalny kontur twarzy. Aby rozświetlić nakładam produkt o jeden lub dwa odcienie jaśniejszy niż zastosowany wcześniej Studio Fix”.

i Autor: MAC/ Materiały prasowe

NOWY MULTISCULPT MATTE LIQUID COLOUR

Natychmiast uzyskaj idealny kontur twarzy, od linii oczu po linię szczęki. Ten 24-godzinny produkt w płynie do konturowania oczu i twarzy stworzono, by pozwolić ci z łatwością wydobyć swoje naturalne piękno dzięki formule umożliwiającej stopniowe budowanie i łatwe blendowanie koloru o naturalnym, matowym wykończeniu. Ponadto ta wyjątkowa innowacja jest odporna na wodę, pot, wilgoć, a także nie rozmazuje się, nie osadza w załamaniach i nie wałkuje się.

„Jesteśmy świadkami powolnego odchodzenia od mocnego konturowania na rzecz subtelnego cieniowania, a Multisculpt Matte Liquid Colours fantastycznie się w tę ewolucję wpisuje” – mówi Hannah Bennett, M·A·C Global Senior Artist. „Tekstury blendują się, aby zapewnić efekt drugiej skóry, dzięki czemu modelowanie konturów twarzy staje się intuicyjne. Nawet nie będąc profesjonalnym makijażystą, osiągniesz rezultat naturalnie wymodelowanej twarzy – połowę sukcesu zawdzięczasz tej formule".

i Autor: MAC/ Materiały prasowe

NOWY STUDIO FIX 24HR COLOUR CORRECTOR

Dzięki naszym korektorom koloru stworzysz zrównoważoną i nieskazitelną bazę pod makijaż, ponieważ w szybki i efektywny sposób niwelują one wiele widocznych problemów ze skórą. Ich niewykrywalna innowacyjna formuła zapewnia naturalne, delikatne matowe wykończenie i trwałość koloru przez 24 godziny, natychmiastowo korygując widoczność cieni pod oczami, niedoskonałości i zaczerwienień, a także neutralizuje podtony, tuszuje przebarwienia i rozświetla miejsca, w których skóra twarzy jest matowa lub poszarzała.

Doja Cat wciąż jest ambasadorką kampanii I Only Wear M·A·C, uosabiając jej filozofię poprzez podejście charakteryzujące się nieustannym poszukiwaniem nowych sposobów wyrażania własnego „ja”.

Chcąc zwrócić więcej uwagi na kwestię modelowania konturów twarzy, w ramach kampanii I Only Wear M·A·C w kanale YouTube będzie publikowana seria tutoriali – zarówno filmów instruktażowych, jak i tych przedstawiających zdjęcia przed i po wykonaniu makijażu. Treści te będą również w atrakcyjnej formie przekazywać wskazówki na temat mapowania twarzy, czyli analizy jej kształtu i proporcji, aby służyć pomocą w wyborze różnorodnych technik makijażu, od minimalistycznego po pełny glam. Dzięki tym dodatkowym, prowadzonym przez makijażystów działaniom, których celem jest edukowanie i inspirowanie, każda osoba będzie w stanie stworzyć swój własny look w stylu M·A·C Me Over.