Zgoda przez telefon nie zawsze jest wiążąca. Poznaj prosty sposób na wyjście z pułapki

Analiza przepisów UOKiK potwierdza, że słowna zgoda na umowę przez telefon nie jest prawnie wiążąca bez potwierdzenia na trwałym nośniku

Prawo gwarantuje każdemu konsumentowi 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez telefon bez podawania przyczyny

Eksperci wskazują, jak asertywnie rozmawiać z telemarketerem i gdzie skutecznie zgłosić nękający telemarketing

Badania z 2025 roku ujawniają, jakich danych wrażliwych bank, ZUS czy policja nigdy nie poproszą w rozmowie telefonicznej

Czy umowa zawarta przez telefon jest ważna? Poznaj swoje prawa

Niejeden z nas czuje się w pułapce, myśląc, że słowo „tak” powiedziane w rozmowie telefonicznej jest wiążące i ostateczne. Na szczęście, przepisy chroniące konsumentów, o których regularnie przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówią co innego. Sama zgoda wyrażona przez telefon to za mało, by zawrzeć ważną umowę.

Aby umowa stała się skuteczna, przedsiębiorca musi najpierw przesłać jej treść na tak zwany trwały nośnik, czyli na przykład w formie papierowej lub e-mailem. Dopiero gdy ty, jako konsument, odeślesz swoje potwierdzenie woli jej zawarcia (również na trwałym nośniku), umowa staje się wiążąca. Bez tego drugiego kroku z twojej strony żadne zobowiązanie prawne nie powstało.

Jak grzecznie, ale stanowczo odmówić telemarketerowi? Poznaj skuteczne zwroty

Kluczem do tego, jak skutecznie rozmawiać z telemarketerem, jest asertywność. Pamiętaj, że nie musisz się tłumaczyć ze swojej decyzji ani wysłuchiwać całej oferty. Wystarczy spokojne, ale stanowcze „Dziękuję, nie jestem zainteresowany/a” i zakończenie połączenia bez wdawania się w dyskusję. Zgodnie z prawem, na początku rozmowy sprzedawca ma obowiązek podać swoje dane oraz cel kontaktu, a ty zawsze masz prawo zapytać, kto jest administratorem twoich danych osobowych. Brak odpowiedzi na to pytanie to sygnał alarmowy i podstawa do zgłoszenia sprawy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodziłeś się na umowę przez telefon? Masz 14 dni na rezygnację bez podania powodu

Nawet jeśli w trakcie rozmowy dałeś się namówić i wstępnie zgodziłeś się na warunki, to jeszcze nie koniec świata. Prawo wciąż stoi po twojej stronie, dając ci furtkę bezpieczeństwa. Każdemu konsumentowi przysługuje bowiem prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez telefon w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Co najważniejsze, nie musisz podawać żadnego powodu swojej rezygnacji ani ponosić z tego tytułu żadnych kosztów.

Aby skutecznie odstąpić od umowy, warto wysłać firmie pisemne oświadczenie, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, by mieć dowód jego nadania. Co ciekawe, jeśli sprzedawca nie poinformował cię o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się aż do 12 miesięcy. To potężne narzędzie, które daje czas na spokojne przemyślenie każdej decyzji podjętej pod presją chwili.

Jak zablokować niechciane numery i gdzie zgłosić nękający telemarketing?

Gdy nękające telefony stają się codziennością, czas na konkretne działania. Najprostszym krokiem jest zablokowanie niechcianego numeru w swoim telefonie. Warto też skontaktować się z operatorem sieci komórkowej, który często oferuje specjalne usługi blokujące połączenia marketingowe. Jeśli to nie pomaga, a podejrzewasz, że telemarketing odbywa się bez twojej zgody, sprawę można zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złożenie takiej skargi jest możliwe listownie, telefonicznie lub za pomocą prostego formularza na stronie internetowej urzędu.

Jakich danych bank, ZUS czy policja nigdy nie poproszą cię przez telefon?

Choć jak wynika z badań Banku Pocztowego z 2025 roku, aż 85% seniorów potrafi rozpoznać popularną metodę „na wnuczka”, oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane techniki. Przykładem jest kara w wysokości 8 milionów złotych, którą w zeszłym roku UOKiK nałożył na firmę telekomunikacyjną za wprowadzanie w błąd i podszywanie się pod innego operatora, celując głównie w osoby starsze. Dlatego tak ważna jest zasada ograniczonego zaufania do każdej nieoczekiwanej oferty.

Policja nieustannie przypomina o żelaznej zasadzie: żadna zaufana instytucja, czy to bank, ZUS, czy funkcjonariusz, nigdy nie poprosi cię przez telefon o podanie wrażliwych danych, takich jak hasła do logowania czy kod BLIK. To kluczowa wiedza, jeśli chodzi o bezpieczeństwo seniorów. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości rozmówcy, najlepszą reakcją jest natychmiastowe rozłączenie się i kontakt z bliskimi lub telefon pod numer alarmowy 112. Warto też wiedzieć, że rządowy program „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” oferuje wsparcie i materiały edukacyjne w zakresie ochrony przed różnymi formami oszustw telefonicznych.