Ukryte opłaty za telefon mogą uszczuplać domowy budżet. Sprawdź, jak je znaleźć i anulować

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
Regina Lisiak
2026-01-22 16:53

Wielu seniorów co miesiąc nieświadomie traci pieniądze, płacąc za usługi, z których w ogóle nie korzysta. Problem często tkwi w zapomnianych subskrypcjach, które po cichu obciążają konto bankowe. Ich odnalezienie i anulowanie w telefonie jest na szczęście proste, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać tej ukrytej opcji.

starsi ludzie rachunek

i

Autor: New Africa/ Shutterstock
  • Najnowsze dane z końca 2025 roku ujawniają, że co piąty Polak wydaje na subskrypcje co najmniej 150 zł miesięcznie
  • Ukryta w ustawieniach telefonu lista subskrypcji pozwala w kilku krokach odzyskać kontrolę nad wydatkami
  • Interwencja UOKiK z listopada 2025 roku potwierdza istnienie pułapek marketingowych w aplikacjach, które utrudniają anulowanie subskrypcji
  • Całkowita blokada usług premium rate to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie niechcianych opłat za telefon
  • Odpięcie karty płatniczej nie oznacza anulowania subskrypcji, a zobowiązanie do zapłaty wciąż obowiązuje

Ile pieniędzy Polacy tracą na subskrypcje? Niepokojące statystyki

Z danych opublikowanych pod koniec 2025 roku wynika, że aż 80% Polaków posiada co najmniej jedną aktywną subskrypcję. Niestety, to niepokojący sygnał alarmowy, bo aż 17% z nas nie robi regularnego przeglądu swoich cyklicznych opłat. To prosta droga do utraty kontroli nad domowym budżetem i problemu, jakim są niechciane opłaty za telefon, co jest szczególnie groźne dla seniorów.

Problem jest poważniejszy, niż mogłoby się wydawać, gdy spojrzymy na konkretne kwoty. Dane pokazują, że 38% Polaków wydaje na subskrypcje od 51 do 100 zł miesięcznie, a co piąta osoba (19%) przeznacza na ten cel ponad 100 zł. W skali roku takie pozornie małe sumy mogą urosnąć do znaczących wydatków, uszczuplając oszczędności.

Gdzie znaleźć listę subskrypcji w telefonie z Androidem? Prosta instrukcja

by sprawdzić subskrypcje na telefonie z systemem Android, najlepiej wejść do Sklepu Google Play, kliknąć ikonę profilu, a następnie wybrać „Płatności i subskrypcje” oraz „Subskrypcje”. To właśnie tam znajduje się lista usług zakupionych przez Google Play, które można w każdej chwili anulować. Warto jednak pamiętać, że to nie obejmuje wszystkich możliwych opłat – subskrypcje opłacane bezpośrednio kartą, przez operatora czy SMS Premium wymagają sprawdzenia w innych miejscach.

Jak sprawdzić i anulować subskrypcje na iPhonie? Krótki poradnik

Użytkownicy telefonów marki Apple mogą zarządzać swoimi abonamentami w równie prosty sposób. Cały proces zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wejść w „Ustawienia”, a następnie kliknąć swoje imię i nazwisko na samej górze ekranu. Na kolejnym ekranie należy wybrać pozycję „Subskrypcje”, gdzie wyświetli się kompletna lista aktywnych usług. Aby zrezygnować z którejś z nich, wystarczy ją wybrać, przewinąć ekran na sam dół i nacisnąć czerwony przycisk „Anuluj subskrypcję”. Warto pamiętać, że to miejsce obejmuje tylko subskrypcje zakupione przez App Store – inne usługi należy anulować bezpośrednio u dostawcy.

Pułapki marketingowe w aplikacjach. Dlaczego tak trudno anulować subskrypcję?

Proces zapisu na nową usługę jest zazwyczaj zaprojektowany tak, aby był jak najprostszy i wymagał minimalnej liczby kliknięć. Niestety, rezygnacja to często zupełnie inna historia. Anulowanie subskrypcji bywa celowo utrudnione poprzez ukrywanie przycisków lub tworzenie skomplikowanych ścieżek wyłączenia usługi. Te marketingowe pułapki w aplikacjach potwierdza interwencja UOKiK z listopada 2025 roku, która zobowiązała jednego z operatorów do zmian, gdyż klienci byli obciążani opłatami bez wyraźnej zgody.

Zjawisko to tłumaczy mechanizm psychologiczny nazywany „tunelowaniem poznawczym”, który jest szczególnie istotny w przypadku seniorów. Pod wpływem pośpiechu, natłoku informacji lub stresu nasza uwaga się zawęża i możemy bezwiednie zatwierdzić coś, czego w normalnych warunkach byśmy nie zaakceptowali. To dlatego tak ważne jest, aby każda subskrypcja była w pełni świadomą decyzją.

Blokada usług premium rate. Jak chronić się przed niechcianymi kosztami?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ochronę przed niechcianymi kosztami jest skorzystanie z blokady usług premium rate, co jest możliwe u każdego operatora już od grudnia 2018 roku. To proste rozwiązanie na to, jak wyłączyć usługi premium. Warto ustawić próg kwotowy na takie usługi na poziomie 0 zł, co oznacza ich całkowitą blokadę i daje pewność, że nie zostaniemy obciążeni żadnymi dodatkowymi opłatami. Co więcej, warto pamiętać o niezwykle ważnej zasadzie: samo odpięcie karty płatniczej od usługi nie anuluje umowy. Zobowiązanie do zapłaty nadal obowiązuje i konieczne jest formalne zakończenie subskrypcji u dostawcy.

Polecany artykuł:

Podróże w 2026 roku z poważnymi utrudnieniami. Planując urlop w tych miejscach,…
Super Express Google News
Quiz o serialu „07 zgłoś się”. Sprawdź, czy rozwiążesz go tak dobrze, jak porucznik Borewicz zagadki kryminalne
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś łatwego. Jakie imię nosi porucznik Borewicz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TECHNOLOGIE 50+
LIFESTYLE 50+
TELEFON KOMÓRKOWY
FINANSE 50+
RACHUNEK TELEFONICZNY
RACHUNKI TELEFONICZNE