Inwestycja w złoto na emeryturze. Jak nie zapłacić podatku i uniknąć oszustwa?

Jak chronić oszczędności przed inflacją? Czy złoto to bezpieczny wybór

W dobie rosnącej inflacji i niepewności na rynkach finansowych wiele osób zadaje sobie kluczowe pytanie: jak chronić oszczędności przed inflacją? Złoto od wieków postrzegane jest jako symbol bogactwa i stabilności, wydając się naturalnym wyborem dla tych, którzy chcą zabezpieczyć kapitał. Warto jednak zastanowić się, czy w dzisiejszych czasach, przy średniej emeryturze na poziomie 4236 zł, inwestycja w ten szlachetny kruszec faktycznie ma sens.

Jedna z analiz naukowych, badająca dane z lat 1990-2016, potwierdza, że inwestycja w złoto a inflacja to temat wart uwagi. Badacze wykazali, że cena kruszcu ma tendencję wzrostową, stanowiąc swoistą tarczę ochronną, szczególnie w okresach gorszej koniunktury gospodarczej. Daje to jasny sygnał: złoto nie jest wehikułem do szybkiego pomnażania pieniędzy, lecz raczej polisą ubezpieczeniową dla naszych oszczędności na trudniejsze czasy.

Podatki od złota. Kiedy nie zapłacisz VAT i podatku od zysków

Jedną z największych zalet fizycznego złota inwestycyjnego są preferencje podatkowe, które czynią je wyjątkowo atrakcyjnym dla osób myślących o długoterminowym oszczędzaniu. Zgodnie z ustawą o VAT, zakup złotych monet bulionowych o wysokiej czystości (próba co najmniej 999 lub 916) i wybitych po 1800 roku jest całkowicie zwolniony z 23% podatku VAT. Co więcej, podatek od zysku ze złota nie będzie nas dotyczył, jeśli zdecydujemy się na sprzedaż kruszcu po upływie sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym go nabyliśmy. To ogromna przewaga w stosunku do lokat bankowych czy akcji, gdzie od zysków trzeba odprowadzić daninę na rzecz państwa.

Bezpieczny zakup złota. Gdzie kupować kruszec i jakich ofert unikać

Bezpieczeństwo transakcji to absolutny priorytet, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby oszustw internetowych. Zatem gdzie najbezpieczniej kupować złoto, by nie paść ofiarą oszustwa? Najpewniejszym adresem są oddziały Narodowego Banku Polskiego oraz sklepy firmowe Mennicy Polskiej, dostępne w największych miastach. Warto również rozglądać się za autoryzowanymi dealerami posiadającymi certyfikat LBMA (London Bullion Market Association), który jest gwarancją najwyższej jakości i autentyczności kruszcu. Czerwona lampka powinna zapalić się nam przy ofertach online, które wydają się zbyt atrakcyjne. W ostatnim czasie nasiliły się próby wyłudzeń za pomocą fałszywych e-maili z cenami drastycznie niższymi od rynkowych, co stanowi poważny sygnał alarmowy dla każdego inwestora.

Ile złota w portfelu seniora? Zalecany udział i koszty przechowywania

Eksperci finansowi są zgodni co do jednego: złoto powinno stanowić mądre uzupełnienie portfela inwestycyjnego, a nie jego fundament. Dla seniorów rekomenduje się, aby lokować w kruszec nie więcej niż 5-10% swoich oszczędności, co pozwala na zdrowe zdywersyfikowanie ryzyka. Taka strategia to klucz do bezpiecznego lokowania oszczędności. Pozostałą część kapitału dobrym pomysłem jest ulokować w instrumentach generujących regularny dochód, takich jak obligacje skarbowe czy dobrze oprocentowane depozyty bankowe.

Decydując się na zakup złota fizycznego, trzeba również pamiętać o często pomijanym aspekcie: kosztach bezpiecznego przechowywania, które mogą nieco uszczuplić rentowność całej inwestycji. Przechowywanie w skarbcu Mennicy Polskiej to wydatek rzędu 400 zł rocznie za sztabki o masie do 1 kg. Usługi bankowe bywają droższe i mogą kosztować od 600 zł do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Alternatywą jest zakup domowego sejfu, co stanowi jednorazową inwestycję rzędu kilku tysięcy złotych, ale zdejmuje z nas comiesięczny abonament.