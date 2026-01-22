Podróże w 2026 roku z poważnymi utrudnieniami. Planując urlop w tych miejscach, musisz liczyć się z opóźnionym lotem

Początek 2026 roku, zwłaszcza luty, zapowiada się jako okres zwiększonych zakłóceń w ruchu lotniczym z powodu Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Chińskiego Nowego Roku.

Dodatkowe komplikacje mogą wynikać z wdrożenia unijnego Systemu Wjazdu/Wyjazdu oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

Sprawdź, jak linie lotnicze radziły sobie z zakłóceniami pod koniec 2025 roku i jak możesz zabezpieczyć swoją podróż przed nieprzewidzianymi problemami.

Odwołany lub opóźniony lot. Na początku 2026 roku tutaj musisz liczyć się z problemami

Jak wyjaśniają eksperci, w 2026 roku na płynność ruchu lotniczego może wpłynąć kilka nakładających się na siebie czynników. Najwięcej komplikacji może pojawić się w lutym. Co jest związane z rozpoczynającymi się 6 lutego Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, Chińskim Nowym Rokiem (17 lutego) oraz szczytem podróży przed Ramadanem (17 lutego).

- To połączenie wydarzeń może doprowadzić do przeciążenia lotnisk i przestrzeni powietrznej, zwiększając podatność systemu na opóźnienia, odwołania oraz efekt domina w międzynarodowych siatkach połączeń. Północne Włochy, w szczególności lotniska w Mediolanie, Wenecji i Weronie, będą jednym z najbardziej obciążonych regionów. Same igrzyska mają wygenerować około 2 milionów przemieszczeń pasażerskich, co znacząco ograniczy możliwości operacyjne w przypadku problemów technicznych lub niekorzystnych warunków pogodowych – czytamy w raporcie Kiwi.com

Problemem może okazać się też graniczna data (10.04.2026) wdrożenia unijnego Systemu Wjazdu/Wyjazdu na kluczowych lotniskach strefy Schengen. Pasażerowie mogą spodziewać się dłuższych kolejek i opóźnień w trakcie kontroli granicznej.Pod uwagę trzeba wziąć także ryzyko związane z sytuacją geopolityczną.

- Ograniczenia przestrzeni powietrznej, napięcia dyplomatyczne oraz lokalne incydenty bezpieczeństwa mogą wymuszać dłuższe, mniej efektywne trasy lotów, co zwiększa ryzyko opóźnień i odwołań, zwłaszcza na trasach międzykontynentalnych – wyjaśnia w raporcie Kiwi.com

Opóźnione i odwołane loty. Jak było z końcem 2025 roku?

Raport kwartalny Kiwi.com Disruption Report z IV kwartału 2025 roku pokazuje istotną zmianę w strukturze przyczyn zakłóceń lotów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu dominującą kategorią stały się problemy operacyjne linii lotniczych, które odpowiadały za niemal połowę wszystkich monitorowanych zakłóceń.

Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim:

trudna sytuacja finansowa Spirit Airlines,

zaprzestanie działalności przez kilku regionalnych przewoźników (m.in. Air Japan, Braathens International, FlyPlay i Blue Islands),

uziemienia techniczne samolotów, w tym czasowe wycofanie z eksploatacji flot Airbus A321 i globalne problemy związane z Airbusami A320.

Drugą najważniejszą przyczyną zakłóceń były akcje protestacyjne, które objęły łącznie 19 strajków w ciągu trzech miesięcy. Wpłynęły one m.in. na funkcjonowanie kontroli ruchu lotniczego w Grecji i Islandii, lotnisk w Paryżu Beauvais, Rzymie i Korei Południowej, a także na ruch lotniczy w krajach dotkniętych strajkami generalnymi, takich jak Włochy, Belgia, Portugalia czy Argentyna.

Choć udział czynników geopolitycznych był niższy niż rok wcześniej, nadal powodowały one istotne zakłócenia operacyjne. Nagłe zamknięcia lotnisk (m.in. w Wilnie), incydenty z dronami w Monachium, ograniczenia przestrzeni powietrznej w Ameryce Południowej oraz napięcia dyplomatyczne w Azji zmuszały przewoźników do zmiany tras i wydłużania czasu lotów.

Ograniczone możliwości ochrony podróżnych w obliczu odwołań lub poważnych opóźnień pokazują realną potrzebę na wprowadzenie nowych narzędzi. Nawet groźba strajku, niezależnie od tego, czy faktycznie do niego dojdzie, może pokrzyżować plany podróży. Podróżni chcą mieć pewność, że dotrą do celu, bez względu na niespodzianki z ostatniej chwili.

Podróż bez stresu

Aby podróżowanie, zwłaszcza w szczycie sezonu, było jak najmniej stresujące, Kiwi.com oferuje Gwarancję Kiwi.com, która zapewnia natychmiastowy zwrot środków w przypadku odwołania lotu. Podróżni mogą od razu zarezerwować dowolne alternatywne połączenie, a Kiwi.com pokrywa różnicę w cenie. Gwarancja obejmuje również usługi odprawy, dzięki czemu podróżni mogą po prostu przyjechać na lotnisko i cieszyć się podróżą, bez haczyków, same korzyści.