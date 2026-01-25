Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku. Sprawdź, dlaczego możesz dostać niższe pieniądze

Rząd oficjalnie potwierdza, że dodatkowe świadczenia dla emerytów, czyli trzynasta i czternasta emerytura, zostaną wypłacone w 2026 roku

Niezmieniony próg dochodowy przy czternastce sprawia, że rośnie grupa seniorów, którzy otrzymają niższe świadczenie lub nie dostaną go wcale

Analiza wskaźników prognozuje, że marcowa waloryzacja emerytur 2026 podniesie najniższe świadczenie do kwoty około 1971 zł brutto

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany dla seniorów, w tym wyższy zasiłek pogrzebowy i korzystniejsze zasady wliczania stażu pracy

Trzynastka i czternastka 2026 potwierdzone. Kiedy wypłaty i ile na rękę?

Dobra wiadomość dla emerytów. Rząd potwierdził, że w 2026 roku seniorzy ponownie mogą liczyć na dodatkowe świadczenia dla emerytów, czyli zarówno trzynastą, jak i czternastą emeryturę. Na ten cel przeznaczono łącznie 31,8 mld złotych. Trzynastka, jako pierwsza, trafi na konta wszystkich uprawnionych już w kwietniu, a wypłata wyczekiwanej czternastki zaplanowana jest na wrzesień. Przewidywana kwota obu świadczeń to około 1970,98 zł brutto. Ile to będzie emerytury na rękę? Po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku na koncie powinno pojawić się około 1699 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę” w 2026. Kto dostanie mniejszą czternastą emeryturę?

Pełną kwotę czternastej emerytury, czyli około 1970,98 zł brutto, otrzymają wyłącznie te osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza ustalonego progu dochodowego dla emerytów, wynoszącego 2900 zł brutto miesięcznie. Jeśli emerytura jest wyższa, włącza się mechanizm „złotówka za złotówkę”, który stopniowo obniża wysokość czternastki. Niestety, jeśli podstawowe świadczenie przekroczy 4871 zł brutto, czternastka nie zostanie wypłacona wcale, ponieważ jej kwota spadłaby poniżej ustawowego minimum 50 zł.

Jak działa zasada „złotówka za złotówkę”? To proste, choć nie zawsze korzystne. O każdą złotówkę przekroczenia progu 2900 zł pomniejszana jest czternasta emerytura. Przykładowo, osoba z emeryturą 3100 zł brutto (czyli o 200 zł wyższą od progu) otrzyma czternastkę niższą o 200 zł. Co istotne, i co może być sygnałem alarmowym dla wielu, próg dochodowy nie jest podnoszony, podczas gdy emerytury rosną co roku. Oznacza to, że w 2026 roku niestety zwiększy się grupa seniorów, którzy otrzymają obniżone świadczenie lub nie dostaną go wcale.

Waloryzacja emerytur 2026

Coroczna marcowa waloryzacja to mechanizm, który ma chronić portfele seniorów i zrekompensować im rosnące koszty życia. W 2026 roku prognozowany wskaźnik waloryzacji może wynieść nawet 5 proc., co przełoży się na konkretne, wyczekiwane podwyżki na kontach.

Wyższy zasiłek pogrzebowy i nowy staż pracy. Jakie jeszcze zmiany dla seniorów?

Ten rok przynosi seniorom kilka innych istotnych zmian, które mogą wnieść nutkę optymizmu w domowe budżety i ogólnie pojęte finanse seniorów. Od 1 stycznia kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła z 4 tys. zł do 7 tys. zł i, co ważne, będzie w przyszłości waloryzowana. Rozwiązano również bolesny problem tak zwanych „emerytur czerwcowych” dla osób przechodzących na świadczenie w latach 2009-2019, co jest dobrą wiadomością dla ponad 100 tysięcy osób. Dodatkowo, nowa ustawa stażowa umożliwi wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia na umowę zlecenie czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.