Umowa dożywocia zamiast darowizny. Tak możesz zabezpieczyć opiekę i uniknąć spłaty rodziny.

Mieszkanie w zamian za opiekę. Na czym dokładnie polega umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to coraz popularniejsze rozwiązanie prawne, które może zapewnić spokojną jesień życia. W jej ramach senior przekazuje własność swojej nieruchomości w zamian za gwarancję dożywotniego utrzymania. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nabywca zobowiązuje się przyjąć seniora jako domownika, zapewniając mu kompleksową opiekę. Obejmuje ona wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opał oraz niezbędną pomoc i pielęgnację w chorobie, a po śmierci – organizację godnego pogrzebu, zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

To znacznie więcej niż zwykła darowizna, która często pozostawia darczyńcę bez realnych zabezpieczeń. Umowa dożywocia to konkretne zobowiązanie. Co ciekawe, umowy te zawierane są już nie tylko w kręgu najbliższej rodziny, ale również z osobami obcymi, co świadczy o rosnącym zaufaniu do tej formy dbania o swoją przyszłość. Od lat widać też wyraźny trend, że takie rozwiązanie dotyczy głównie mieszkań w miastach, a nie jak dawniej wyłącznie gospodarstw rolnych.

Umowa dożywocia a podatki. Kto płaci i ile wynoszą koszty u notariusza?

Jedną z największych zalet umowy dożywocia, która przyciąga wiele osób, jest wyjątkowo korzystna sytuacja podatkowa. Przeniesienie własności mieszkania za opiekę w tej formie nie jest traktowane jak darowizna, dlatego senior jest całkowicie zwolniony z podatku od spadków i darowizn. To ważna informacja, potwierdzona między innymi w indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2023 roku.

Jedynym kosztem jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości, ale co istotne, płaci go nabywca, a nie senior. Warto pamiętać, że cała procedura wymaga wizyty w kancelarii notarialnej – umowa zawarta w innej formie jest po prostu nieważna. To właśnie notariusz dba o wpisanie prawa dożywocia do księgi wieczystej, co stanowi żelazne i trwałe zabezpieczenie praw seniora.

Nowy właściciel zaniedbuje opiekę? Kiedy można zamienić umowę na rentę lub ją rozwiązać

Umowa dożywocia to nie puste słowa, a solidna tarcza chroniąca interesy seniora, zwłaszcza gdy opieka okaże się iluzoryczna. Jeśli nabywca zaniedbuje swoje obowiązki, dożywotnik ma prawo wkroczyć na drogę sądową. Może tam zażądać zamiany opieki na dożywotnią, comiesięczną rentę o wartości odpowiadającej umówionym świadczeniom. W skrajnych przypadkach, gdy zaniedbania stają się sygnałem alarmowym i zagrażają zdrowiu lub powodują cierpienie, możliwe jest nawet sądowe rozwiązanie umowy dożywocia. Co ważne, prawo do opieki jest przypisane wyłącznie do seniora, nie podlega dziedziczeniu i wygasa dopiero z chwilą jego śmierci.

Umowa dożywocia a zachowek. Dlaczego rodzina nie będzie mogła żądać spłaty?

Umowa dożywocia to także zaskakująco skuteczne narzędzie do planowania spadkowego, które może pomóc uniknąć przyszłych konfliktów w rodzinie. Kluczową informacją jest to, że nieruchomość przekazana w ten sposób nie wchodzi w skład masy spadkowej, od której oblicza się zachowek. W praktyce oznacza to, że pozostali spadkobiercy, na przykład pominięte w testamencie dzieci, nie mogą żądać od nowego właściciela żadnej spłaty z tytułu otrzymanego przez niego domu czy mieszkania.

W przeciwieństwie do darowizny, która nierzadko staje się iskrą zapalną dla roszczeń o zachowek, umowa dożywocia całkowicie wygasza ten problem, ponieważ jest traktowana jako umowa odpłatna. Co więcej, bezpieczeństwo seniora jest tu na pierwszym miejscu, nawet jeśli nowy właściciel zdecyduje się sprzedać nieruchomość. Prawo jest jednoznaczne: obowiązek opieki przechodzi na kolejnego nabywcę, co gwarantuje ciągłość świadczeń i spokojną głowę do końca życia dożywotnika.

Wady umowy dożywocia i dostępne alternatywy. Kiedy lepsza będzie darowizna?

Choć umowa dożywocia to solidne zabezpieczenie, warto mieć świadomość kilku ograniczeń. Po jej zawarciu uzyskanie kredytu hipotecznego pod zastaw tej nieruchomości jest praktycznie niemożliwe, gdyż banki uznają ją za zbyt ryzykowne zabezpieczenie. Ciekawą alternatywą bywa darowizna z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania, która gwarantuje prawo do zamieszkania, ale nie zapewnia tak kompleksowej opieki i utrzymania. Warto też wiedzieć, że wierzyciele seniora mają pięć lat od daty zawarcia umowy na jej ewentualne podważenie, jeśli zdołają udowodnić, że doprowadziła ona do jego niewypłacalności.