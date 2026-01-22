Darowizna w rodzinie bez podatku. Jak to zrobić, by urząd skarbowy nie miał pytań?

Kluczem do uniknięcia podatku jest zasada 5 lat, która sumuje wszystkie darowizny w rodzinie od jednej osoby do limitu 36 120 zł

Darowizna w rodzinie bez podatku. Na czym polega limit 36 120 zł i zasada 5 lat?

Chcesz finansowo wesprzeć swoje dzieci lub wnuki, pomagając im w starcie w dorosłe życie lub realizacji marzeń? Zgodnie z przepisami na 2026 rok, jest to prostsze niż myślisz. Można to zrobić bez żadnych formalności podatkowych, o ile darowizna od jednej osoby nie przekroczy kwoty 36 120 zł. Ten korzystny limit dotyczy darowizn w ramach najbliższej rodziny, czyli tak zwanej I grupy podatkowej, obejmującej małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę.

Jest tu jednak pewien haczyk, o którym warto pamiętać. Ten limit darowizny w rodzinie jest sumowany ze wszystkich prezentów otrzymanych od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Co to oznacza w praktyce? Jeśli w 2023 roku syn otrzymał od ojca 20 000 zł, to w bieżącym 2026 roku może przyjąć od niego bez zgłaszania do urzędu już tylko 16 120 zł. Dopiero po upływie pięciu lat od pierwszej darowizny limit odnowi się w całości.

Darowizna powyżej 36 120 zł? Jak uniknąć podatku dzięki formularzowi SD-Z2

A co w sytuacji, gdy twoja hojność przekroczy ustawowy próg? Spokojnie, jest na to sposób, by uniknąć podatku od darowizny. Jeśli przekazujesz kwotę wyższą niż 36 120 zł najbliższej osobie (z tzw. zerowej grupy podatkowej), wciąż można skorzystać z całkowitego zwolnienia. Kluczem do sukcesu jest zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. Co więcej, od 7 stycznia tego roku obowiązuje dodatkowe ułatwienie. Jeżeli termin zostanie przekroczony bez winy obdarowanego, na przykład z powodu choroby, można złożyć wniosek o jego przywrócenie i uniknąć problemów.

Darowizna pieniężna a urząd skarbowy. Pamiętaj o dowodzie przelewu

Uwaga, to niezwykle ważny szczegół, o którym łatwo zapomnieć! Przy darowiznach pieniężnych przekraczających limit 36 120 zł obowiązuje żelazna zasada: zero gotówki. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, przekazanie pieniędzy dzieciom czy wnukom musi zostać udokumentowane. Oficjalne przepisy wymagają dowodu w postaci przelewu na rachunek bankowy obdarowanego, jego konto w SKOK lub przekazu pocztowego. Taki ślad finansowy to dla urzędu sygnał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jego brak może być kosztowny i skutkować naliczeniem podatku na zasadach ogólnych.

Jak bezpiecznie przepisać mieszkanie na dziecko? Pamiętaj o akcie i służebności

Myślisz o przekazaniu wnukom mieszkania? Taka darowizna mieszkania zawsze musi mieć formę aktu notarialnego, co wiąże się z wizytą w kancelarii. To jednak ogromne ułatwienie, ponieważ notariusz ma obowiązek wysłać odpis aktu prosto do urzędu skarbowego. Dzięki temu obdarowane dziecko czy wnuk nie musi martwić się o samodzielne składanie formularza SD-Z2. Całą papierkową robotę załatwia za was notariusz.

Przekazując nieruchomość, dobrym pomysłem jest jednoczesne zadbanie o własny spokój i bezpieczeństwo. Warto zabezpieczyć swoje prawo do dalszego mieszkania w darowanym lokalu. Można to zrobić poprzez ustanowienie w akcie notarialnym tak zwanej służebności osobistej mieszkania. Gwarantuje ona darczyńcy dożywotnie korzystanie z nieruchomości. Takie rozwiązanie to także tarcza ochronna w kontekście ewentualnych roszczeń o zachowek ze strony innych spadkobierców, co pomaga uniknąć rodzinnych sporów w przyszłości. Koniecznie warto omówić tę opcję z notariuszem.