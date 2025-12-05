Darowizna dla dziecka lub wnuka. Jeden błąd z gotówką może kosztować tysiące złotych

Aktualny limit darowizny w rodzinie w 2025 roku wynosi 36 120 zł, ale kumuluje on wszystkie wpłaty od jednej osoby z ostatnich pięciu lat

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznacznie potwierdza, że darowizna gotówki przekazana z ręki do ręki nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku

Eksperci wskazują, że kluczem do uniknięcia podatku przy darowiźnie dla dziecka powyżej limitu jest udokumentowany przelew i terminowe zgłoszenie SD-Z2

Przekroczenie sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie darowizny oznacza bezpowrotną utratę prawa do całkowitego zwolnienia z podatku

Darowizna w rodzinie bez podatku. Na czym polega limit 36 120 zł?

Chcesz wesprzeć finansowo dziecko lub wnuka? W 2025 roku taka darowizna dla wnuka czy dziecka może być całkowicie wolna od podatku, o ile pamiętasz o kluczowej kwocie 36 120 zł. To ważny limit darowizny w rodzinie od jednej osoby, który obowiązuje przez pięć lat i sumuje wszystkie przekazane w tym czasie środki. Jeśli w ciągu tych pięciu lat twoje wsparcie od jednego darczyńcy nie przekroczy tej sumy, obdarowany nie musi niczego zgłaszać urzędowi skarbowemu ani płacić.

Przepisy dzielą obdarowanych na grupy, a najwyższy limit dotyczy tak zwanej I grupy podatkowej, do której zaliczają się dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha czy małżonek. Dla dalszej rodziny, jak ciotki czy wujkowie (II grupa), limit ten wynosi 27 090 zł. W przypadku osób niespokrewnionych (III grupa) kwota wolna od podatku to zaledwie 5 733 zł.

Darowizna powyżej limitu. Jak uniknąć podatku dzięki zgłoszeniu SD-Z2?

A co, jeśli twoje wsparcie finansowe ma być większe? To możliwe i wciąż całkowicie bez podatku, ale wymaga dopełnienia dwóch kluczowych formalności. Po pierwsze, obdarowany ma 6 miesięcy od otrzymania pieniędzy, aby dokonać zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Po drugie, darowizna pieniężna musi być udokumentowana, na przykład potwierdzeniem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Warto zapamiętać ważną zasadę, którą potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 20 marca 2023 roku: gotówka przekazywana „z ręki do ręki” to niestety prosta droga do problemów. Taka forma darowizny nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku, nawet jeśli zostanie później zgłoszona.

Co grozi za niezgłoszenie darowizny na czas? Unikaj tych częstych błędów

Niedopilnowanie sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie darowizny to prawdziwy sygnał alarmowy i niestety częsta pułapka. Konsekwencje są poważne: obdarowany bezpowrotnie traci prawo do całkowitego zwolnienia z podatku. Oznacza to konieczność zapłaty należności według stawek od 3% do 7%. Co gorsza, w tej sytuacji nie pomoże instytucja tak zwanego czynnego żalu, która w innych sprawach podatkowych bywa deską ratunku.

Warto również zwrócić uwagę na sytuację, gdy obdarowane dziecko pozostaje w związku małżeńskim. Aby uniknąć wątpliwości i potencjalnego podatku dla jego współmałżonka, w umowie darowizny lub tytule przelewu warto wyraźnie zaznaczyć, że darowizna trafia wyłącznie do majątku osobistego dziecka. Taki prosty zapis chroni przed fiskalnymi komplikacjami i zapewnia, że wsparcie trafi dokładnie tam, gdzie miało trafić.

Darowizna mieszkania lub auta dla dziecka. Jakich formalności dopilnować?

Gdy przedmiotem wsparcia jest nieruchomość, na przykład mieszkanie lub działka, prawo jest jednoznaczne. Taka darowizna nieruchomości wymaga sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. To duże ułatwienie, ponieważ notariusz ma obowiązek zgłosić transakcję do urzędu skarbowego, zdejmując ten ciężar z obdarowanego. Dzięki temu dziecko lub wnuk nie musi już samodzielnie składać formularza SD-Z2. W przypadku darowizny pojazdu akt notarialny nie jest konieczny, ale warto sporządzić pisemną umowę. Będzie ona podstawą do przerejestrowania samochodu i ewentualnego zgłoszenia w urzędzie.