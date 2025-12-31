Suche i piekące oczy w sezonie grzewczym. Zanim sięgniesz po krople, spróbuj tego

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Regina Lisiak
2025-12-31 9:22

Gdy za oknem mróz, a w domu ciepło, twoje oczy mogą wysyłać niepokojące sygnały. Uciążliwe pieczenie i uczucie piasku pod powiekami to często wina kaloryferów, które bezlitośnie wysuszają powietrze. Okazuje się jednak, że ulgę mogą przynieść nie tylko krople, ale i proste, domowe triki, o których mało kto pamięta.

Suchość oczu i zmęczenie wzroku? Zanim sięgniesz po krople, wypróbuj proste zmiany w diecie

i

Autor: Prostock-Studio Mężczyzna z siwą brodą i włosami w zielonej koszuli i białym t-shircie, siedzący przy laptopie, trzyma okulary i pociera zmęczone oczy, co jest problemem w sezonie grzewczym. O suche oczy i zmęczenie wzroku zadbasz, czytając Poradnik Zdrowie.
  • Eksperci wskazują, że to właśnie suche powietrze w domu spowodowane przez centralne ogrzewanie jest główną przyczyną pieczenia oczu zimą
  • Badania naukowe dowodzą, że regularne ciepłe okłady na oczy mogą przynieść ulgę w objawach suchości aż u 92% osób
  • Stosowanie zasady 20-20-20 to jeden z najprostszych domowych sposobów na naturalne nawilżenie oczu podczas czytania lub pracy
  • Kluczem do walki z zespołem suchego oka jest nie tylko nawilżacz powietrza, ale również dieta bogata w kwasy omega-3
  • Uporczywe łzawienie oczu może być paradoksalnym objawem, który wymaga konsultacji z lekarzem w celu uniknięcia uszkodzenia rogówki

Pieczenie i suchość oczu zimą. Jaki wpływ ma na to centralne ogrzewanie?

Zima i włączone kaloryfery to dla wielu z nas sygnał alarmowy, zwiastujący początek problemów z oczami, takich jak uciążliwe pieczenie i wrażenie piasku pod powiekami. Dzieje się tak, ponieważ centralne ogrzewanie gwałtownie obniża wilgotność powietrza w naszych domach, co jest jedną z głównych przyczyn dolegliwości znanej jako zespół suchego oka. Problem ten dotyka nawet 30% osób po 50. roku życia, a u seniorów objawy mogą się nasilać z powodu naturalnych procesów starzenia.

Nasz film łzowy, czyli naturalna bariera ochronna oka, w takich warunkach zaczyna nadmiernie parować, pozostawiając je bez ochrony. Wilgotność w ogrzewanych pomieszczeniach potrafi spaść nawet do 20-30%, podczas gdy dla naszego komfortu i zdrowia optymalny poziom to 40-60%. Takie suche powietrze w domu to wróg nie tylko dla oczu, ale również dla skóry oraz śluzówek nosa i gardła. Ich przesuszenie może osłabić naszą odporność, co jest szczególnie niekorzystne w sezonie infekcyjnym.

Zasada 20-20-20 i regularne mruganie. Jak dbać o wzrok w domu?

Jedną z najprostszych, a przy tym darmowych metod zapobiegania suchości oczu jest regularne mruganie, które rozprowadza łzy po powierzchni gałki ocznej. Choć powinniśmy mrugać około 15 razy na minutę, czyli co cztery sekundy, często o tym zapominamy, zwłaszcza w skupieniu, podczas czytania czy oglądania telewizji. Warto wspomóc się prostą zasadą „20-20-20”, która polega na tym, by co 20 minut na 20 sekund przenieść wzrok na obiekt oddalony o około 6 metrów. Taki krótki odpoczynek pozwala oczom się zrelaksować i naturalnie nawilżyć, a sięganie po książki z większym drukiem (14-16 punktów) dodatkowo zmniejsza ich obciążenie.

Jak działają ciepłe okłady na oczy? Sposób na odblokowanie gruczołów Meiboma

Gdy oczy pieką i są zmęczone, szybką ulgę może przynieść ciepły kompres. Wystarczy nałożyć go na zamknięte powieki na 8 do 15 minut, by poczuć wyraźną różnicę. Idealna temperatura okładu to około 40°C. Ciepło pomaga odblokować gruczoły Meiboma, które są odpowiedzialne za produkcję tłuszczowej warstwy filmu łzowego. To właśnie ta warstwa zapobiega zbyt szybkiemu odparowywaniu łez, a jej prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania nawilżenia oczu. Skuteczność tej metody potwierdzają badania, w których po ośmiu tygodniach stosowania kompresów termicznych aż 92% uczestników odczuło znaczną poprawę.

Przeczytaj także:
Co robić z wnukami w długie wieczory? To proste zajęcie może poprawić pamięć i …

Nawilżacz powietrza i odpowiednia dieta. Jak dbać o oczy od zewnątrz i wewnątrz?

Kluczowym elementem walki z suchym powietrzem jest nawilżacz, który pomaga utrzymać wilgotność na zalecanym poziomie 40-60%. Taki mikroklimat nie tylko chroni oczy, ale także poprawia jakość snu, zmniejsza częstotliwość infekcji i ogranicza unoszenie się kurzu, co jest ważne dla alergików. Seniorom zaleca się również utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach dziennych na poziomie około 22°C, a w sypialni nie wyższej niż 20°C, aby nie przesuszać nadmiernie powietrza.

O nawilżenie oczu warto zadbać również od środka, komponując odpowiednią dietę. Prawdziwym wsparciem dla naszych oczu mogą okazać się produkty bogate w kwasy omega-3, takie jak tłuste ryby, siemię lniane czy orzechy włoskie, które wspomagają naturalną produkcję łez. Kluczową rolę odgrywają także witaminy. Witamina A pomaga w produkcji śluzowej warstwy filmu łzowego, a witamina E, jako silny przeciwutleniacz, chroni komórki oczu przed uszkodzeniami.

Kiedy z suchością oczu trzeba iść do lekarza? Nie lekceważ tych objawów

Jeśli domowe sposoby na suche oczy zawodzą, a objawy takie jak pieczenie, łzawienie oczu czy uczucie ciała obcego w oku nie ustępują, wizyta u okulisty staje się koniecznością. Długotrwała suchość może prowadzić do poważnych uszkodzeń rogówki, dlatego nie warto lekceważyć tego sygnału alarmowego. Specjalista może zalecić bardziej dopasowane preparaty, na przykład krople do oczu w formie żelu, które tworzą grubszą barierę nawilżającą i świetnie sprawdzają się w nocy. W bardziej zaawansowanych przypadkach lekarz może zaproponować rozwiązania takie jak zatyczki do punktów łzowych, które blokują odpływ łez, lub nowoczesne terapie światłem, stymulujące gruczoły do prawidłowej pracy.

Super Express Google News
Opuszczony i nawiedzony dom w Zakopanem zostanie zamieniony w hotel. Niektórzy nazywają go polskim Silent Hill
28 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIFESTYLE 50+
KOBIETA 50+
ZDROWIE 50+