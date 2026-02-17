Nierzetelny fachowiec zepsuł ci remont? Możesz wynająć inną firmę na jego koszt

- Badanie z 2025 roku ujawnia, dlaczego solidna umowa na prace remontowe jest kluczową ochroną przed nierzetelnym fachowcem
- Reklamacja usługi remontowej jest możliwa nawet dwa lata po jej zakończeniu, co daje czas na wykrycie ukrytych wad
- Eksperci prawni wskazują na mało znane prawo pozwalające obciążyć nierzetelnego wykonawcę kosztami naprawy wykonanej przez inną firmę
- W sporze z wykonawcą bezpłatnej porady prawnej udziela między innymi rzecznik konsumentów oraz specjalna infolinia konsumencka
Umowa na prace remontowe. Jakie zapisy muszą się w niej znaleźć, by cię chroniły?
Zamawianie usług do domu często wiąże się z niepewnością, a niestety obawy te bywają uzasadnione.
Dobrze sporządzona umowa na prace remontowe to znacznie więcej niż tylko ustalona cena i termin. Powinna ona zawierać szczegółowy zakres prac, harmonogram, a także precyzyjny kosztorys z wyszczególnieniem materiałów i robocizny. Co ważne, warto nalegać na wpisanie klauzuli o wykonaniu usługi z „najwyższą starannością” oraz określenie terminów gwarancji i rękojmi.
Reklamacja usługi remontowej. Ile masz na to czasu i jak ją poprawnie złożyć?
Gdy efekt pracy fachowca odbiega od ustaleń, nie musisz godzić się na usterki. Prawo daje ci możliwość złożenia reklamacji usługi remontowej w ciągu dwóch lat od momentu zakończenia prac (a w przypadku nieruchomości nawet do pięciu lat). Reklamację należy złożyć na piśmie, dokładnie opisując wady i wyznaczając wykonawcy rozsądny termin na ich bezpłatne usunięcie. Warto też pamiętać, że jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania pisma nie otrzymasz odpowiedzi, zgodnie z prawem reklamację uznaje się za przyjętą.
Fachowiec nie naprawia usterek? Możesz wynająć inną firmę na jego koszt
Nierzetelny wykonawca, który przestaje odbierać telefon i ignoruje prośby o naprawę usterek, to niestety koszmar wielu osób zlecających remont. W takim wypadku nie jesteś jednak na straconej pozycji i nie musisz zostawać z problemem sam. Prawo pozwala ci podjąć zdecydowane kroki, aby doprowadzić prace do pomyślnego końca.
Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym w reklamacji, możesz zlecić wykonanie poprawek innemu specjaliście. Co najważniejsze, kosztami tej operacji możesz obciążyć pierwotnego fachowca. To potężne narzędzie, które chroni cię przed stratą pieniędzy i motywuje wykonawców do rzetelnego wywiązywania się ze swoich zobowiązań.
Spór z wykonawcą. Gdzie szukać bezpłatnej porady prawnej i pomocy?
Aby skutecznie chronić swoje prawa konsumenta, warto wyrobić w sobie kilka dobrych nawyków. Zawsze warto poprosić o kopię podpisanych dokumentów, dokładnie sprawdzić dane kontaktowe fachowca i unikać podejmowania decyzji finansowych pod presją. Przed rozpoczęciem prac dobrym pomysłem jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ze zdjęciami, który będzie cennym dowodem w razie sporu. Jeśli napotkasz problemy lub masz wątpliwości, darmową poradę prawną uzyskasz u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, a także dzwoniąc na ogólnopolską infolinię konsumencką pod numer 801 440 220. W przypadku umów z firmą z innego kraju Unii Europejskiej pomocą służy Europejskie Centrum Konsumenckie (tel. 22 55 60 118).