Nierzetelny fachowiec zepsuł ci remont? Możesz wynająć inną firmę na jego koszt

Badanie z 2025 roku ujawnia, dlaczego solidna umowa na prace remontowe jest kluczową ochroną przed nierzetelnym fachowcem

Reklamacja usługi remontowej jest możliwa nawet dwa lata po jej zakończeniu, co daje czas na wykrycie ukrytych wad

Eksperci prawni wskazują na mało znane prawo pozwalające obciążyć nierzetelnego wykonawcę kosztami naprawy wykonanej przez inną firmę

W sporze z wykonawcą bezpłatnej porady prawnej udziela między innymi rzecznik konsumentów oraz specjalna infolinia konsumencka

Umowa na prace remontowe. Jakie zapisy muszą się w niej znaleźć, by cię chroniły?

Zamawianie usług do domu często wiąże się z niepewnością, a niestety obawy te bywają uzasadnione.

Dobrze sporządzona umowa na prace remontowe to znacznie więcej niż tylko ustalona cena i termin. Powinna ona zawierać szczegółowy zakres prac, harmonogram, a także precyzyjny kosztorys z wyszczególnieniem materiałów i robocizny. Co ważne, warto nalegać na wpisanie klauzuli o wykonaniu usługi z „najwyższą starannością” oraz określenie terminów gwarancji i rękojmi.

Reklamacja usługi remontowej. Ile masz na to czasu i jak ją poprawnie złożyć?

Gdy efekt pracy fachowca odbiega od ustaleń, nie musisz godzić się na usterki. Prawo daje ci możliwość złożenia reklamacji usługi remontowej w ciągu dwóch lat od momentu zakończenia prac (a w przypadku nieruchomości nawet do pięciu lat). Reklamację należy złożyć na piśmie, dokładnie opisując wady i wyznaczając wykonawcy rozsądny termin na ich bezpłatne usunięcie. Warto też pamiętać, że jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania pisma nie otrzymasz odpowiedzi, zgodnie z prawem reklamację uznaje się za przyjętą.

Fachowiec nie naprawia usterek? Możesz wynająć inną firmę na jego koszt

Nierzetelny wykonawca, który przestaje odbierać telefon i ignoruje prośby o naprawę usterek, to niestety koszmar wielu osób zlecających remont. W takim wypadku nie jesteś jednak na straconej pozycji i nie musisz zostawać z problemem sam. Prawo pozwala ci podjąć zdecydowane kroki, aby doprowadzić prace do pomyślnego końca.

Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym w reklamacji, możesz zlecić wykonanie poprawek innemu specjaliście. Co najważniejsze, kosztami tej operacji możesz obciążyć pierwotnego fachowca. To potężne narzędzie, które chroni cię przed stratą pieniędzy i motywuje wykonawców do rzetelnego wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Spór z wykonawcą. Gdzie szukać bezpłatnej porady prawnej i pomocy?

Aby skutecznie chronić swoje prawa konsumenta, warto wyrobić w sobie kilka dobrych nawyków. Zawsze warto poprosić o kopię podpisanych dokumentów, dokładnie sprawdzić dane kontaktowe fachowca i unikać podejmowania decyzji finansowych pod presją. Przed rozpoczęciem prac dobrym pomysłem jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ze zdjęciami, który będzie cennym dowodem w razie sporu. Jeśli napotkasz problemy lub masz wątpliwości, darmową poradę prawną uzyskasz u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, a także dzwoniąc na ogólnopolską infolinię konsumencką pod numer 801 440 220. W przypadku umów z firmą z innego kraju Unii Europejskiej pomocą służy Europejskie Centrum Konsumenckie (tel. 22 55 60 118).