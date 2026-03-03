Problem z Paczkomatem na mrozie? Zdalne otwieranie skrytki może uchronić przed groźnym upadkiem

Eksperci wyjaśniają, dlaczego ekran paczkomatu nie działa na mrozie i jak prosta funkcja w telefonie rozwiązuje ten problem

Zdalne otwieranie paczkomatu telefonem to kluczowy element dbania o bezpieczeństwo seniorów zimą, minimalizujący ryzyko upadku i wychłodzenia

Analiza bezpieczeństwa aplikacji do paczkomatu potwierdza, że wprowadzona 1 marca 2026 weryfikacja dwuetapowa skutecznie chroni dane użytkowników

Przedłużenie odbioru paczki oraz Strefa Ułatwionego Dostępu to przydatne funkcje aplikacji, o których istnieniu wie niewielu użytkowników

Ekran Paczkomatu nie działa na mrozie? Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje

Siarczysty mróz, padający śnieg i oblodzone chodniki – zima potrafi dać się we znaki każdemu. Prawdziwe wyzwanie pojawia się także w tak prozaicznej sytuacji, jak odbiór paczki z Paczkomatu, gdy jego ekran jest pokryty szronem lub wolno reaguje na dotyk. Problemy z paczkomatem na mrozie to częsta niedogodność. Konieczność zdjęcia rękawiczek i wpisywania kodu na zimnym, nieczułym wyświetlaczu bywa frustrująca i zabiera cenny czas.

Technologia ma swoje ograniczenia w niskich temperaturach, o czym warto pamiętać. Ekrany dotykowe, zarówno w smartfonach, jak i maszynach, działają znacznie wolniej w temperaturach poniżej 0°C, a przy mrozie sięgającym -10°C mogą nawet całkowicie przestać reagować. Podobnie zachowują się baterie w naszych telefonach, które na zimnie tracą wydajność i potrafią nagle się wyłączyć, mimo że wskaźnik pokazywał jeszcze zapas energii.

Jak otworzyć Paczkomat zdalnie przez telefon? To prostsze niż myślisz

Rozwiązaniem tych zimowych niedogodności jest aplikacja InPost Mobile, która pozwala całkowicie pominąć interakcję z ekranem Paczkomatu. Cały proces, czyli otwieranie paczkomatu telefonem, jest bardzo prosty. Wystarczy podejść do maszyny, uruchomić aplikację w smartfonie, wybrać swoją przesyłkę i nacisnąć przycisk „Otwórz skrytkę zdalnie”. Drzwiczki otworzą się automatycznie, a my możemy od razu wyjąć paczkę, nie zdejmując nawet rękawiczek. Popularność tego rozwiązania szybko rośnie, co pokazują statystyki. Okazuje się, że już w sierpniu 2025 roku aż 86 procent kierowców korzystających z aplikacji w samochodzie wybrało właśnie zdalne otwarcie.

Upadki na lodzie i wychłodzenie. Jak aplikacja chroni zdrowie seniorów zimą?

Miniona zima 2025/2026 okazała się wyjątkowo trudna, o czym świadczy fakt zanotowania 50 zgonów z powodu wychłodzenia organizmu od listopada do lutego. To pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo seniorów zimą. Osoby starsze, często zmagające się z artretyzmem czy ograniczoną mobilnością, są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo upadku na oblodzonej powierzchni. Każda minuta spędzona na zewnątrz w trudnych warunkach zwiększa to ryzyko, a poślizgnięcie może prowadzić do poważnych złamań.

Aplikacja mobilna skraca czas potrzebny na odbiór przesyłki do zaledwie kilkunastu sekund, co realnie wpływa na bezpieczeństwo. Zamiast marznąć przy maszynie, można szybko chwycić paczkę i wrócić do ciepłego domu. To prosty sposób, by zminimalizować ryzyko wychłodzenia i groźnego upadku, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że populacja seniorów w Polsce dynamicznie rośnie. Szacuje się, że w 2030 roku będzie nas już ponad 10 milionów w wieku 60+.

Przedłużenie odbioru paczki i niższe skrytki. Te funkcje aplikacji warto znać

Warto wiedzieć, że aplikacja do paczkomatu to znacznie więcej niż tylko zdalne otwieranie skrytki. Oferuje ona szereg udogodnień przydatnych przez cały rok. Jeśli z powodu złej pogody lub innych niespodziewanych okoliczności nie zdążymy odebrać paczki, można jednym kliknięciem przedłużyć termin odbioru o kolejne 24 godziny. Z myślą o osobach o ograniczonej sprawności ruchowej stworzono Strefę Ułatwionego Dostępu, dzięki której przesyłki trafiają do niżej położonych, łatwiej dostępnych skrytek. Co więcej, funkcja „Multiskrytka” to prawdziwa oszczędność czasu, pozwalająca odebrać kilka paczek z jednego okienka.

Aplikacja do Paczkomatu a bezpieczeństwo. Jak chronione są twoje dane?

Kwestia bezpieczeństwa cyfrowego jest kluczowa, zwłaszcza w dobie coraz częstszych prób oszustw. Dostawca usługi dba o ochronę swoich użytkowników. Od 1 marca 2026 roku wprowadzono obowiązkową weryfikację dwuetapową przy logowaniu do aplikacji za pomocą kodów SMS oraz e-mail. Takie podwójne zabezpieczenie to solidna tarcza, która znacznie utrudnia nieautoryzowany dostęp do konta i chroni nasze dane osobowe. Co więcej, zdalne otwieranie skrytki eliminuje ryzyko, że ktoś niepowołany podejrzy wpisywany przez nas na ekranie kod odbioru lub numer telefonu.