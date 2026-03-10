Dodatek dla strażaka OSP bez podatku? Jest projekt, który może dać seniorom więcej pieniędzy

Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzają, że świadczenie ratownicze dzięki corocznej waloryzacji wzrosło do 288 zł od marca 2026 roku

Kluczowe do otrzymania dodatku dla strażaka OSP jest spełnienie kryterium wieku oraz udokumentowanie minimum 20 lat służby dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

Projekt ustawy czekający w Sejmie zakłada całkowite zwolnienie tego świadczenia z podatku dochodowego, co oznacza więcej pieniędzy dla emerytów

Udokumentowanie lat służby sprzed 2012 roku jest możliwe do potwierdzenia za pomocą pisemnego oświadczenia trzech świadków

Dodatek dla strażaka OSP. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 288 zł?

Świadczenie ratownicze to comiesięczny dodatek do emerytury, który jest przede wszystkim gestem wdzięczności państwa za lata bezinteresownej służby. To specjalne wsparcie finansowe przysługuje byłym strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz ratownikom górskim z GOPR i TOPR. Warto wiedzieć, że od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 288 złotych miesięcznie.

Aby otrzymać to wsparcie, kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i udokumentowane co najmniej 20 lat służby, a mężczyźni – ukończone 65 lat i minimum 25 lat służby. Ustawa, która wprowadziła świadczenie w grudniu 2021 roku, precyzuje, że za rok służby uznaje się każdy rok kalendarzowy, w którym dana osoba uczestniczyła bezpośrednio w co najmniej jednym działaniu ratowniczym lub szkoleniu. Co ważne, lata te nie muszą następować po sobie bez przerwy.

Czy kwota dodatku dla strażaka OSP rośnie? Zasady corocznej waloryzacji

Dobra wiadomość dla uprawnionych jest taka, że kwota dodatku dla ratowników systematycznie rośnie, co chroni jego realną wartość przed inflacją. Dla porównania, jeszcze od marca 2025 roku świadczenie wynosiło 273 złote, a rok wcześniej 258 złotych. Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie z tego wsparcia korzysta ponad 112 tysięcy seniorów w całej Polsce.

Ten stały wzrost jest efektem corocznej waloryzacji, która odbywa się zawsze w marcu. Wysokość podwyżki jest uzależniona od wskaźników ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu mechanizmowi świadczenie, które na starcie w 2021 roku wynosiło 200 złotych, dziś jest już znacznie wyższe.

Wniosek o świadczenie ratownicze. Gdzie go złożyć i jak długo czeka się na wypłatę?

Warto pamiętać, że pieniędzy nie otrzymuje się automatycznie wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Kluczowe jest złożenie indywidualnego wniosku o świadczenie ratownicze. Należy go skierować do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Urząd ma 60 dni na wydanie decyzji od momentu złożenia kompletu dokumentów. Co istotne, wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie ZUS, a pieniądze trafiają na konto uprawnionego do 15. dnia każdego miesiąca.

Dodatek dla strażaka a podatek dochodowy. Czy trzeba płacić PIT i co się zmieni?

Obecnie ten dodatek dla strażaka OSP jest traktowany jako przychód, a co za tym idzie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT) na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to, że kwota wpływająca na konto jest pomniejszana o należną zaliczkę na podatek. Całkowity roczny koszt wypłat tego dodatku dla budżetu państwa to około 208 milionów złotych.

Jest jednak nutka optymizmu. W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ustawy, który zakłada całkowite zwolnienie tego świadczenia z podatku dochodowego. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, cała kwota 288 złotych będzie trafiać bezpośrednio do kieszeni emerytowanych ratowników. Byłby to ważny sygnał i prawdziwe uhonorowanie ich wieloletniej, niebezpiecznej służby dla społeczeństwa.