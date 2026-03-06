Jak zostać statystą po 50-tce? To świetny pomysł na przygodę i dodatkowy zarobek

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Regina Lisiak
2026-03-06 15:08

Marzysz, by choć raz zobaczyć z bliska ulubionych aktorów i poczuć magię planu filmowego? Wielu osobom wydaje się, że świat kina jest zarezerwowany tylko dla nielicznych. Okazuje się jednak, że producenci szukają właśnie osób po 50-tce, a droga do tej przygody jest zaskakująco prosta.

11-letni aktor nie żyje..jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Ciemna, pusta przestrzeń z pojedynczym, czarnym krzesłem ustawionym po prawej stronie. Krzesło rzuca długi, ciemny cień na podłogę, rozciągający się w lewą stronę kadru. W tle, po lewej stronie, widoczne jest jasno świecące okno z pionowymi kratami, które jest głównym źródłem światła w pomieszczeniu. Cała scena utrzymana jest w stonowanych odcieniach szarości i czerni, z jasnymi akcentami światła, tworząc kontrastowy i minimalistyczny obraz.
  • Producenci filmowi ujawniają, dlaczego osoby po 50-tce są tak poszukiwaną grupą na castingach
  • Stawki za dzień zdjęciowy mogą sięgać nawet 1000 złotych w przypadku roli epizodycznej
  • Zgłoszenie do agencji castingowej wymaga jedynie kilku aktualnych zdjęć i wypełnienia prostego formularza online
  • Analiza realiów pracy na planie filmowym pokazuje, że kluczowa jest cierpliwość i dyspozycyjność

Jak zostać statystą po 50-tce? Sprawdź, jakie są wymagania

Marzysz o zobaczeniu planu filmowego od kulis i przeżyciu niezapomnianej przygody? Być może to sygnał, by spróbować czegoś nowego! Okazuje się, że droga do świata filmu jest prostsza, niż myślisz i otwarta dla każdego, niezależnie od wieku. Producenci stale poszukują osób o różnorodnym wyglądzie, bez wymaganego doświadczenia aktorskiego, ponieważ na ekranie potrzebny jest szeroki przekrój społeczeństwa.

Dzieje się tak, ponieważ autentyczność na ekranie jest dla twórców filmowych kluczowa. Aby wykreować realistyczne tło w kawiarni, na gwarnej ulicy czy w urzędzie, potrzebują prawdziwych ludzi, a nie wyłącznie zawodowych aktorów. Dlatego seniorzy, z ich naturalnym wyglądem i bezcennym doświadczeniem życiowym, są niezwykle cenną i poszukiwaną grupą na castingach.

Zgłoszenie do agencji castingowej. Jakie dane i zdjęcia trzeba przygotować?

Jeśli zastanawiasz się, jak zostać statystą, mamy dobrą wiadomość. Proces rejestracji w agencji jest zazwyczaj szybki, prosty i można go załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy znaleźć w internecie odpowiednią agencję, wypełnić formularz online, podając swoje dane kontaktowe, a następnie dołączyć kilka aktualnych zdjęć. Kluczowe są tu wyraźne ujęcie twarzy oraz fotografia całej sylwetki. Na tej podstawie reżyserzy obsady dobierają kandydatów, więc warto zadbać o dobrą jakość zdjęć. Niektóre agencje oferują nawet ich bezpłatne wykonanie w swojej siedzibie. Gdy pojawi się rola pasująca do twojego profilu, agencja sama się z tobą skontaktuje z propozycją pracy.

Ile zarabia statysta? Stawki za dzień zdjęciowy i role epizodyczne

Praca statysty to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale też świetny pomysł na dodatkowy zarobek na emeryturze. Stawki za jeden dzień zdjęciowy zaczynają się od około 100-200 złotych dla statysty, który tworzy tło dla głównych wydarzeń. Jeśli twoja rola będzie wymagała wykonania prostego zadania, na przykład podania bohaterowi kawy, wynagrodzenie może wzrosnąć do 200-500 złotych.

Ostateczna kwota zależy od kilku czynników, takich jak budżet produkcji, czas spędzony na planie oraz widoczność twojej roli na ekranie. Wysokobudżetowe filmy oraz produkcje realizowane w dużych miastach, takich jak Warszawa, często oferują wyższe stawki. Najwięcej, bo nawet do 1000 złotych za dzień, mogą zarobić epizodyści, czyli osoby, które wypowiadają w scenie jedną lub kilka krótkich kwestii dialogowych.

Dzień na planie filmowym. Jakie są realia i obowiązki statysty?

Dzień na planie to przede wszystkim wielka lekcja cierpliwości, ponieważ większość czasu spędza się na oczekiwaniu na swoje ujęcie. Dlatego kluczowe cechy dobrego statysty to punktualność, dyspozycyjność i gotowość do pracy, która często trwa wiele godzin. Warto jednak spojrzeć na to z innej strony. Ten czas można wykorzystać w fascynujący sposób, na przykład obserwując pracę ekipy filmowej, poznając znanych aktorów czy nawiązując nowe znajomości z innymi statystami. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak powstaje magia kina od kuchni i stać się jej małą, ale ważną częścią.

Przeczytaj także:
Samotność może zwiększać ryzyko demencji. Prosty sposób na ochronę pamięci czek…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIFESTYLE 50+
PRACA DODATKOWA
FINANSE 50+