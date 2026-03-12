Nowe wakacje od ZUS w 2026 roku. Kto może zyskać ponad 1600 zł bez obniżania emerytury?

Analiza Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazuje, że wakacje od ZUS w 2026 roku nie wpłyną na wysokość przyszłej emerytury

Wakacje składkowe nie zwalniają z obowiązku zapłaty kluczowej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych precyzuje, kto może skorzystać z ulgi dla firm i jakie warunki musi spełnić mikroprzedsiębiorca

Kluczowym warunkiem jest złożenie wniosku o wakacje od ZUS wyłącznie online przez PUE ZUS w miesiącu poprzedzającym zwolnienie

Czym są wakacje od ZUS i jak nowa ulga wpłynie na twoją emeryturę?

Rok 2026 przynosi przedsiębiorcom, w tym aktywnym zawodowo seniorom, długo wyczekiwaną ulgę, czyli tzw. wakacje od składek ZUS. To dobrowolne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden, dowolnie wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. To istotne wsparcie dla małych firm obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolną składkę chorobową, a także opłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Co najważniejsze, jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, mechanizm jest w całości finansowany z budżetu państwa. To kluczowa wiadomość, ponieważ dzięki temu okres zwolnienia wlicza się do przyszłej emerytury. Oznacza to, że skorzystanie z tej formy wsparcia dla firm nie obniży wysokości świadczeń, a przedsiębiorca może w tym czasie normalnie prowadzić działalność. Warto jednak pamiętać, że ulga stanowi pomoc de minimis, której łączna wartość w ciągu trzech lat nie może przekroczyć ustalonego limitu (300 000 euro).

Kto kwalifikuje się do wakacji składkowych? Sprawdź kluczowe warunki

Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wakacji od składek mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To doskonała wiadomość dla wielu emerytów, którzy prowadzą własną firmę i spełniają określone warunki. Podstawowe kryteria to zatrudnianie maksymalnie 10 osób (wliczając w to samego przedsiębiorcę) oraz osiągnięcie rocznego przychodu nieprzekraczającego 2 milionów euro.

Istnieją jednak dodatkowe warunki. Aby zakwalifikować się do ulgi, przychód poniżej progu 2 milionów euro firma musiała osiągnąć w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Co więcej, jest jeszcze jeden ważny warunek: przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego pracował na etacie w bieżącym lub poprzednim roku. To zabezpieczenie, które ma na celu promowanie autentycznej przedsiębiorczości, a nie ukrywania stosunku pracy.

Wniosek o wakacje od ZUS. Gdzie i do kiedy należy go złożyć?

Proces ubiegania się o zwolnienie jest w pełni cyfrowy i nie wymaga wizyty w urzędzie, co stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Wniosek o wakacje składkowe (formularz RWS) należy złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Kluczowy jest termin – dokument trzeba wysłać w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym planujemy skorzystać z ulgi. Przykładowo, aby nie płacić składek w grudniu 2026 roku, odpowiedni wniosek ZUS online składa się w listopadzie 2026 roku.

Ile można zaoszczędzić na wakacjach od ZUS i jaka składka pozostaje do zapłaty?

Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2026 roku wynoszącym 4806 zł, oszczędność z tytułu wakacji składkowych to prawdziwy zastrzyk gotówki dla domowego budżetu. Suma minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne, które obejmuje zwolnienie, to ponad 1690 zł miesięcznie (w tym składka emerytalna 1103,27 zł, rentowa 452,16 zł i dobrowolna chorobowa 138,47 zł). Dla wielu małych firm, także tych prowadzonych przez seniorów, jest to realne wsparcie finansowe, które pozwala złapać oddech.

Warto jednak zwrócić uwagę na dwa kluczowe szczegóły. Po pierwsze, zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą w 2026 roku (minimum 432,54 zł) należy opłacić w terminie. To bardzo ważna kwestia. Po drugie, jak podaje ZUS, budżet państwa finansuje składki od najniższej obowiązującej przedsiębiorcę podstawy wymiaru. Oznacza to, że osoby, które dobrowolnie opłacają wyższe składki, aby zapewnić sobie wyższą emeryturę, nie będą mogły dopłacić różnicy w miesiącu objętym ulgą.