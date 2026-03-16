Rozliczenie PIT po śmierci męża lub żony. Sprawdź, kiedy możesz zapłacić niższy podatek

Jak zapłacić niższy podatek po śmierci męża lub żony? Zasady wspólnego PIT

Śmierć współmałżonka to niezwykle trudny czas, który, poza żałobą, wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest rozliczenie podatkowe po śmierci męża lub żony. Na szczęście, dzięki zmianom w przepisach obowiązującym od 2022 roku, wdowa lub wdowiec może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym, nawet jeśli śmierć nastąpiła w trakcie roku podatkowego. Główną korzyścią, która przynosi nutkę ulgi w tym ciężkim okresie, jest możliwość zapłacenia niższego podatku dochodowego.

Ten mechanizm wspólnego rozliczenia to prawdziwa deska ratunku dla domowego budżetu, zwłaszcza przy dużych różnicach w dochodach między małżonkami. Jak to działa? Podatek oblicza się od połowy łącznej sumy dochodów, a następnie wynik mnoży przez dwa. Taki zabieg często pozwala uniknąć bolesnego wejścia w wyższy, 32-procentowy próg podatkowy. Co więcej, jak informuje rządowy portal podatkowy, takie rozliczenie pozwala podwójnie skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która w 2026 roku wynosi 30 000 zł na osobę.

Termin i formularz PIT po śmierci współmałżonka. O czym musisz pamiętać?

Aby skorzystać z tej możliwości, warto pamiętać o złożeniu deklaracji PIT-36 lub PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2026 roku. W tym roku ostateczny termin wypada w czwartek. Wniosek o wspólne opodatkowanie zgłasza się w prosty sposób, zaznaczając w formularzu specjalne pole (numer 6), przeznaczone właśnie dla wdów i wdowców. Co istotne, zeznanie podatkowe podpisuje wyłącznie żyjący małżonek. Składając podpis, oświadcza on, że działał za zgodą zmarłego partnera, co jest wymogiem formalnym. Całą procedurę można znacznie uprościć, korzystając z usługi Twój e-PIT, dostępnej na stronie rządowej już od 15 lutego.

Ulga rehabilitacyjna i na dziecko po śmierci małżonka. Jak je odliczyć?

Wspólne zeznanie otwiera furtkę do uwzględnienia różnych ulg i odliczeń, które przysługiwały zmarłemu małżonkowi, na przykład z tytułu wydatków na leki czy ulgi rehabilitacyjnej. Jest to ważna informacja dla wielu seniorów. Warto jednak wiedzieć o pewnym warunku: należy poinformować urząd skarbowy o wysokości tych wydatków w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o dochodach zmarłego. Dobra wiadomość jest taka, że urząd skarbowy o samym fakcie zgonu dowiaduje się automatycznie z rejestrów państwowych, więc tego jednego obowiązku mamy mniej.

Szczególną uwagę warto poświęcić uldze prorodzinnej, popularnie zwanej ulgą na dziecko. Jej rozliczenie po śmierci współmałżonka rządzi się swoimi prawami i jest obliczane proporcjonalnie. Przykładowo, jeśli małżonek zmarł pod koniec lipca 2025 roku, ulga przysługuje za siedem miesięcy wspólnego wychowywania dziecka. Pozostałą część ulgi, za okres od sierpnia do grudnia, może już w całości odliczyć żyjący rodzic.

Nowa renta wdowia a podatki. Czy trzeba ją wpisać do PIT?

W rozliczeniu za 2025 rok trzeba uwzględnić nowe świadczenie, które budzi wiele pytań, czyli rentę wdowią, wprowadzoną 1 lipca 2025 roku. Pozwala ona osobie owdowiałej zachować swoje świadczenie emerytalno-rentowe i powiększyć je o 15% świadczenia zmarłego małżonka. Co ważne, od 2027 roku będzie to już 25%. Warto jednak pamiętać, że zarówno renta wdowia, jak i podstawowa emerytura, podlegają opodatkowaniu PIT i składce zdrowotnej. Istnieje też pewien limit: łączna kwota tych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co na początku 2026 roku stanowi kwotę około 5 911 zł brutto miesięcznie.

Kiedy wspólne rozliczenie się nie opłaca? Sprawdź pułapki i zasady dziedziczenia długów

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję, warto na chłodno przekalkulować, czy wspólne rozliczenie na pewno będzie korzystne. To ważny sygnał alarmowy: nie zawsze tak jest. Jeśli zmarły małżonek korzystał w 2025 roku ze zwolnień podatkowych, na przykład popularnej ulgi dla pracujących seniorów (do kwoty 85 528 zł), wspólne zeznanie może okazać się podatkową pułapką. W takiej sytuacji najlepszym pomysłem jest przeprowadzenie prostej symulacji obu wariantów, czyli rozliczenia wspólnego i indywidualnego.

Trzeba też mieć świadomość, że niestety obowiązki podatkowe zmarłego, w tym ewentualne długi, przechodzą na jego spadkobierców. Zgodnie z przepisami, to właśnie oni odpowiadają za zaległości podatkowe, narosłe odsetki, a nawet koszty postępowania egzekucyjnego. Złożenie wspólnego zeznania nie zwalnia z tej odpowiedzialności, ale często jest to krok, który pomaga uporządkować finanse i zamknąć sprawy z urzędem w tym trudnym czasie.