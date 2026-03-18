Nawet 55 tys. zł dotacji na firmę dla osób 50+. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

W 2026 roku dotacje dla osób 50+ na start własnej firmy mogą sięgnąć nawet 55 tysięcy złotych

Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego ujawniają, że Polacy po pięćdziesiątce są znacznie bardziej przedsiębiorczy niż wskazuje średnia unijna

Kluczowym warunkiem bezzwrotnego wsparcia jest obowiązek prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy bez zawieszania działalności

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia 2026 roku wyższy limit zwolnienia z VAT ułatwia prowadzenie biznesu seniorom

Złożenie wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed rejestracją firmy w CEIDG

Nawet 55 tys. zł na własną firmę. Jakie dotacje dla osób 50+ w 2026 roku?

Tegoroczna wiosna to świetna okazja na zawodową rewolucję dla osób po 50. roku życia, które marzą o własnej firmie. Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) oferują bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota wsparcia może sięgnąć nawet 55 186,74 zł. Warto się spieszyć, ponieważ nabory wniosków trwają od marca do maja 2026 roku, otwierając drzwi do realizacji własnych pomysłów na biznes.

Wysokość dotacji to nawet sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, jednak ostateczna kwota zależy od regulaminu konkretnego urzędu i może wahać się od połowy do pełnej tej sumy. To realna szansa na solidny zastrzyk gotówki na start. Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, tylko w marcu tego roku uruchomiono 186 konkursów na łączną kwotę 14 miliardów złotych ze środków Funduszy Europejskich i KPO. To właśnie z tych pieniędzy finansowane jest wsparcie dla przedsiębiorców 50+.

Dotacja na firmę z urzędu pracy. Sprawdź, czy spełniasz warunki dla osób 50+

O środki na start firmy mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, a także absolwenci Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS) czy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych warunków jest nieprowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dodatkowo, przyszły przedsiębiorca nie może mieć zaległości w podatkach i składkach ZUS ani być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Warto zapamiętać, że wniosek o dotacje z urzędu pracy należy złożyć jeszcze przed zarejestrowaniem firmy w CEIDG.

Otrzymałeś dotację? Zobacz, co dalej i jaki jest kluczowy warunek na 12 miesięcy

Po złożeniu kompletnego wniosku w lokalnym urzędzie pracy, na decyzję czeka się średnio 30 dni. Kiedy zapadnie pozytywna decyzja i umowa zostanie podpisana, pieniądze trafiają na konto, a świeżo upieczony przedsiębiorca może zacząć realizować swój biznesplan. Tu pojawia się jednak ważny obowiązek: otrzymana bezzwrotna pożyczka na start wymaga prowadzenia zarejestrowanej działalności przez co najmniej 12 miesięcy, bez możliwości jej zawieszenia. To sygnał alarmowy dla tych, którzy nie są pewni swojego pomysłu, ponieważ niedotrzymanie tego warunku skutkuje koniecznością zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami.

Polacy po 50. chętnie zakładają firmy. Jakie ulgi i przepisy to ułatwiają?

Okazuje się, że osoby dojrzałe w Polsce wykazują się niezwykłą przedsiębiorczością, znacznie wyprzedzając europejskie trendy. Zaskakujące dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2023 roku pokazują, że aż 23% aktywnych zawodowo Polaków po pięćdziesiątce prowadzi własną firmę, podczas gdy średnia unijna to zaledwie 18%. To nie puste liczby. Potwierdzają je statystyki CEIDG, według których tylko w 2022 roku osoby z tej grupy wiekowej założyły ponad 35 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, decydując się na własną firmę po pięćdziesiątce.

Przedsiębiorczości sprzyjają również korzystne przepisy, które ułatwiają start i prowadzenie małego biznesu. Jak informuje Ministerstwo Finansów, od 1 stycznia 2026 roku podniesiono limit zwolnienia z podatku VAT do kwoty 240 000 zł rocznej sprzedaży. To nie wszystko. Dodatkowo, pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi PIT dla aktywnych zawodowo, która zwalnia z podatku przychody do kwoty 85 528 zł rocznie.

