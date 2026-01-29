Świeże zioła na parapecie. Kilka prostych zasad, by rosły przez całą zimę

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Regina Lisiak
2026-01-29 13:24

Zimą często brakuje nam smaku świeżych ziół, a te kupione w sklepie szybko tracą swój aromat. Wiele osób nie wie, że nie potrzeba ogródka ani nawet balkonu, by cieszyć się nimi przez cały rok. Cały sekret tkwi w wyborze odpowiednich gatunków i kilku prostych zasadach pielęgnacji, o których mało kto pamięta.

Zioła w doniczkach na parapecie

i

Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Jak uprawiać zimą w domu zioła w doniczkach?
  • Eksperci wskazują, jakie zioła na parapecie najlepiej przetrwają zimę w ogrzewanym mieszkaniu
  • Prawidłowa pielęgnacja ziół zimą wymaga rzadszego podlewania, ale większej dbałości o wilgotność powietrza
  • Analiza uprawy dowodzi, że pora zbioru ma kluczowe znaczenie dla intensywności aromatu świeżych ziół w kuchni
  • Regularne przycinanie pędów to najprostszy sposób, by twój domowy zielnik był gęsty i bujny

Domowy zielnik na parapecie. Twoja recepta na świeży smak zimą

Zima za oknem często oznacza tęsknotę za świeżymi smakami prosto z ogrodu. Zioła kupowane w marketach, choć dostępne, szybko tracą swój aromat, a ich smak bywa rozczarowujący. Na szczęście istnieje zaskakująco proste rozwiązanie, które nie wymaga posiadania działki ani nawet balkonu, a pozwoli cieszyć się zielonymi dodatkami przez cały rok.

Założenie miniogródka na parapecie to nie tylko sposób na stały dostęp do aromatycznych dodatków. To także niezwykle satysfakcjonujące hobby, które ożywia kuchnię i wnosi do domu odrobinę natury. Świeże zioła w kuchni to sekret wielu udanych dań i napojów, a ich domowa uprawa jest łatwiejsza, niż mogłoby się wydawać.

Gdzie postawić zioła i jaką ziemię wybrać? Kluczowe warunki uprawy

Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego stanowiska, najlepiej słonecznego, południowego lub zachodniego parapetu. Zapewni to roślinom minimum 5-6 godzin światła dziennie, co jest niezbędne do ich prawidłowego wzrostu. Idealna temperatura powinna wynosić od 18 do 22°C, dlatego dobrym pomysłem jest stawianie doniczek z dala od gorących kaloryferów. Warto też zadbać o przepuszczalne i żyzne podłoże o pH w zakresie 6.0-7.0. Świetnie sprawdzi się gotowa ziemia do ziół lub własnoręcznie przygotowana mieszanka torfu, piasku i kompostu w proporcji 2:1:1.

Od szczypiorku po rozmaryn. Które zioła najlepiej rosną zimą w domu?

Nie wszystkie rośliny dobrze znoszą domowe warunki w sezonie grzewczym. Zastanawiając się, jakie zioła na parapecie sprawdzą się najlepiej, warto postawić na gatunki odporne na suche powietrze i mniejszą ilość światła. Do zimowych pewniaków należą szczypiorek, tymianek, mięta, pietruszka oraz rozmaryn.

Najprostszy w uprawie jest szczypiorek, z którym poradzi sobie nawet kilkuletnie dziecko. Wystarczy umieścić cebulę w naczyniu z wodą lub w ziemi. Mięta z kolei rośnie bardzo szybko, dlatego najlepiej posadzić ją w osobnej, szerokiej donicy, by nie zdominowała innych roślin. Warto pamiętać, że rozmaryn nie lubi nadmiaru wody i lepiej czuje się w nieco chłodniejszej temperaturze, około 15-20°C.

Podlewanie, wilgotność i nawożenie. Jak dbać o zioła w sezonie grzewczym?

Zimowa pielęgnacja ziół różni się od letniej i wymaga nieco więcej uwagi. Warto podlewać je rzadziej, średnio co 3-4 dni, upewniając się, że ziemia jest lekko wilgotna, ale nigdy przelana. Aby zrównoważyć suche powietrze od ogrzewania, można postawić obok roślin nawilżacz lub umieścić doniczki na tacy z wodą i kamykami, co jest świetnym domowym sposobem na poprawę wilgotności. W okresie jesienno-zimowym dobrym pomysłem jest ograniczenie nawożenia do jednego razu na 3-4 tygodnie, stosując naturalny i bezpieczny biohumus. Nie zapominajmy też, że zioła kupione w supermarkecie dobrze jest przesadzić do większej doniczki, ponieważ ich startowe podłoże bywa ubogie w składniki odżywcze.

Jak przycinać zioła, by rosły gęściej? Poznaj najlepszą porę na zbiory

Regularne przycinanie to prawdziwy sekret bujnych i zdrowych ziół, ponieważ pobudza je do dalszego wzrostu. Najlepszą techniką jest cięcie pędów tuż nad parą liści lub rozgałęzieniem. Dzięki temu prostemu zabiegowi w miejscu cięcia roślina wypuści dwa nowe pędy, stając się gęstsza i bardziej rozkrzewiona.

Pora zbioru ma kluczowe znaczenie dla intensywności zapachu i smaku. Co ciekawe, najwięcej olejków eterycznych zioła zawierają przed południem, między godziną 10:00 a 12:00. Jeśli chcemy zachować zbiory na dłużej, można je ususzyć w przewiewnym i zacienionym miejscu lub zamrozić. Świetnym patentem jest tworzenie praktycznych „kostek ziołowych”. Wystarczy posiekać listki, umieścić je w foremkach do lodu i zalać wodą.

Przeczytaj także:
Ogrodnicy mówią, że to najlepszy kwiat dla tych, co "zabijają" wszystkie roślin…
Super Express Google News
Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo
8 zdjęć
Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty?
Pytanie 1 z 8
Co najlepiej dodać do prania ręczników?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIFESTYLE 50+
ZIOŁA