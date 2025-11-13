Ogrodnicy mówią, że to najlepszy kwiat dla tych, co "zabijają" wszystkie rośliny! Nie chodzi o zamiokulkasa. Podlewaj go tym regularnie, a zamienisz swój dom w rajską dżunglę. Kwiaty doniczkowe na zimę

Epipremnum to popularna roślina doniczkowa, która doskonale oczyszcza powietrze, idealna nawet dla początkujących.

Nie potrzebuje drogich nawozów – wystarczy domowa odżywka ze skorupek jajek, bogata w wapń i inne minerały.

Dowiedz się, jak łatwo przygotować naturalny nawóz, który sprawi, że Twoje epipremnum będzie bujne i zielone!

Domowa odżywka do epipremnum. Podlewaj roślinę tym raz w tygodniu

Epipremnum cieszy się wielką popularnością. To roślina pochodząca z subtropikalnej Azji, Australii oraz wysp Pacyfiku. Jest ona wyjątkowo odporna na warunki i z powodzeniem sprawdzi się u osób początkujących. Nie wymaga specjalistycznego nawożenia i drogich odżywek. Epipremnum cenione jest przede wszystkim z uwagi na swoje efektowne liście. Roślina ta świetnie oczyszcza powietrze z toksyn i często polecana jest osobom mieszkającym w dużych miastach. Epipremnum w dużej mierze filtruje powietrze z tlenku węgla, benzenu i formaldehydu.

Aby epipremnum dobrze rosło nie musisz go specjalistycznie nawozić. Warto jednak roślinę odżywić raz na jakiś czas. Dzięki temu otrzyma ona potrzebne składniki odżywcze i będzie lepiej rosła. Do nawożenia epipremnum świetnie sprawdzi się domowa odżywka ze skorupek po jajkach. To prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Skorupki po jajkach zawierają wapń, magnez, fosfor, cynk, siarkę i krzem. Wspierają procesy wzrostu i wzmacniają całą roślinę. Stosowanie odżywki ze skorupek po jajkach sprawi, że Twoje epipremnum będzie bardziej zielone, a liście staną się zauważalnie silniejsze. Mogą pojawić się nowe pędy, a roślina będzie szybciej rosnąć.

Jak przygotować odżywkę do roślin ze skorupek po jajkach?

Obierz ugotowane jajka i pokrusz skorupki. Zalej je gorącą wodą i odstaw na około jedną dobę w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie odżywka jest gotowania. Podlewaj nią epipremnum raz w tygodniu. W ten sam sposób możesz nawozić paproć, lawendę, a także pomidory i cukinię.

Jak pielęgnować epipremnum zimą?

Epipremnum to jedna z najłatwiejszych w uprawie roślin doniczkowych, idealna do wnętrz o umiarkowanym oświetleniu. Najlepiej rośnie w jasnym miejscu, ale nie bezpośrednio na słońcu, ponieważ zbyt silne światło może poparzyć liście. Dobrze znosi półcień i temperaturę w granicach 18–24°C. Lubi przepuszczalne podłoże, a doniczka powinna mieć odpływ, by woda nie zalegała przy korzeniach. Roślinę należy podlewać umiarkowanie, dopiero gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, unikając przelania, które prowadzi do gnicia korzeni. W okresie wiosenno-letnim warto ją nawozić co kilka tygodni preparatem do roślin zielonych, natomiast zimą można to ograniczyć. Epipremnum lubi wilgotne powietrze, więc dobrze reaguje na zraszanie liści lub ustawienie doniczki na mokrym żwirze. Dla zachowania ładnego pokroju można przycinać zbyt długie pędy i rozmnażać roślinę przez sadzonki. Warto pamiętać, że jest trująca dla zwierząt domowych, dlatego należy trzymać ją poza ich zasięgiem.