Postaw tę roślinę na parapecie w sypialni. Wchłonie całą wilgoć z okien w jedną noc. Sposób na wilgoć na oknach

Wilgoć w oknach to dosyć częsty widok w sezonie zimowym w wielu domach. Jednak przez nią szybko może rozwinąć się pleśń na uszczelkach dlatego trzeba jak najszybciej zwalczyć problem wilgoci w oknach. Tu z pomocą przychodzi ta jedna roślina doniczkowa. Postaw ją na parapecie w swojej sypialni, a wchłonie całą wilgoć z okien w jedną noc.

Rośliny pochłaniające wilgoć w domu

Autor: Larisa Stefanjuk/ Shutterstock
Zima w Polsce to okres, kiedy na dworze panują niskie temperatury, a przez to w wielu domach pojawia się problem zaparowanych okien. Najczęstszą przyczyną parowania szyb od wewnętrznej strony jest wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Przyczyniają się do tego zwykłe codzienne czynności, takie jak gotowanie, kąpiele, czy suszenie ubrań. Bywa, że zauważymy wilgoć na oknach w domu po nocy. Skrapla się ona na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki. Niestety to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien. Dlatego, jeśli zauważyłeś, że szyby w domu są zaparowane, to od razu działaj! Oczywiście najpierw wytrzyj szyby i uszczelki do sucha, a następnie wykorzystaj sposoby na wilgoć na oknach, które pomogą zapobiegać ponownemu pojawieniu się jej w naszych wnętrzach. Jednym z nich są rośliny doniczkowe, które z łatwością pochłaniają wilgoć z okien i pomieszczeń w naszym domu. Dlatego postaw jedną z tych roślin na parapecie w swojej sypialni, a wchłonie całą wilgoć w jedną noc.

Rośliny pochłaniające wilgoć z okien i z powietrza w domu

Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi:

  • Paproć nefrolepis (Nephrolepis exaltata): Piękna i bujna paproć, która lubi wilgotne powietrze i dobrze je oczyszcza. Wymaga regularnego podlewania.
  • Skrzydłokwiat (Spathiphyllum): Elegancka roślina o białych kwiatach, która dobrze radzi sobie z wilgocią i oczyszcza powietrze z wielu toksyn.
  • Sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata): Bardzo łatwa w uprawie, odporna na suszę i zaniedbania. Dobrze oczyszcza powietrze i toleruje wilgotne środowisko.
  • Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum): Popularna i łatwa w uprawie roślina, która dobrze radzi sobie z wilgocią i oczyszcza powietrze.
  • Storczyki (Orchidaceae): Niektóre gatunki storczyków, takie jak falenopsis (Phalaenopsis), lubią wilgotne powietrze i mogą pomóc w jego redukcji.

Co zrobić, aby szyby w oknach nie parowały?

Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. W walce z wilgocią na oknach pomocne będą domowe pochłaniacze wilgoci. Jednym z nich jest sól. Ten produkt doskonale pochłania wilgoć i zapobiegnie skraplaniu się pary na szybach w oknie. Można na noc postawić na parapecie miseczkę wypełnioną solą. Jeśli nie masz jej pod ręką to możesz śmiało użyć ryżu. Wsyp go do pończochy i ułóż na parapecie wzdłuż okna.

