Jak przenieść konto bankowe bez wychodzenia z domu? Nowy bank może zająć się formalnościami w ZUS

Krajowa Izba Rozliczeniowa potwierdza, że system Ognivo umożliwia przeniesienie konta bankowego bez wychodzenia z domu

Nowy bank w ramach procedury może samodzielnie powiadomić ZUS o zmianie numeru rachunku do wypłaty emerytury

Badania Warszawskiego Instytutu Bankowości ujawniają, że bankowość internetowa dla seniorów staje się coraz bardziej popularna

Przeniesienie emerytury do innego banku jest bezpłatne, a cały proces online zajmuje zwykle około dwóch tygodni

Seniorzy coraz chętniej korzystają z banku w internecie. Co mówią najnowsze dane?

Zmiana banku wielu osobom wciąż kojarzy się z wizytą w placówce i formalnościami. Jednak dane jasno pokazują, że polscy seniorzy coraz pewniej czują się w cyfrowym świecie finansów. Według badań Warszawskiego Instytutu Bankowości, aż 77% osób starszych korzysta z bankowości elektronicznej całkowicie samodzielnie.

Ten rosnący komfort to sygnał, że bankowość internetowa dla seniorów staje się coraz bardziej intuicyjna. Banki dostosowują swoje usługi, a uproszczone aplikacje mobilne z dużą czcionką czy przejrzystymi przyciskami to już standard. Zgodnie z danymi z 2024 roku, 60% seniorów aktywnie korzysta z bankowości na smartfonie, a ponad połowa chętnie płaci bezgotówkowo.

System Ognivo, czyli jak przenieść konto bankowe bez wychodzenia z domu

Cały proces przeniesienia konta online jest możliwy dzięki specjalnemu systemowi o nazwie Ognivo. To bezpieczne narzędzie, które pozwala bankom szybko i sprawnie komunikować się między sobą. Jak podaje Krajowa Izba Rozliczeniowa, tylko w pierwszym kwartale 2025 roku przeprowadzono w ten sposób 2 657 przeniesień kont.

W praktyce Ognivo to ogromna wygoda, ponieważ to nowy bank załatwia za nas większość formalności. Na podstawie naszego wniosku kontaktuje się on ze starą instytucją, aby przenieść saldo, zlecenia stałe i ostatecznie zamknąć dotychczasowy rachunek. Cała operacja, dzięki tej cyfrowej komunikacji, zajmuje zwykle około dwóch tygodni, a my nie musimy nawet wychodzić z domu.

Zmiana banku przez internet krok po kroku. Prosty poradnik dla każdego

Cały proces przeniesienia rachunku bez wychodzenia z domu można zamknąć w kilku prostych krokach. Po pierwsze, warto wybrać najlepszą dla siebie ofertę nowego banku i założyć konto przez internet, do czego potrzebny będzie dowód osobisty. Tożsamość można potwierdzić zdalnie, robiąc sobie zdjęcie (tzw. selfie) w aplikacji lub korzystając z aplikacji mObywatel. Następnie, już w systemie nowego banku, należy wypełnić wniosek o przeniesienie konta, podając swoje dane, numer PESEL i numer starego rachunku. Na koniec wystarczy zaznaczyć, czy chcemy przenieść również saldo i zlecenia stałe, a nowy bank zajmie się resztą, w tym powiadomieniem ZUS czy pracodawcy.

Zmiana konta bankowego a emerytura. Jak skutecznie powiadomić ZUS?

To kluczowa kwestia, która często budzi obawy, czyli co z emeryturą i rentą po zmianie numeru konta? Na szczęście banki zadbały o ułatwienia. Składając wniosek, możemy upoważnić nowy bank do poinformowania ZUS o zmianie, co jest sporym udogodnieniem przy przeniesieniu emerytury do innego banku. Alternatywnie, można samodzielnie wypełnić formularz EZP w ZUS, aby zaktualizować dane. Najważniejsze jest jednak, aby upewnić się, że stary rachunek zostanie zamknięty dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że wszystkie świadczenia są już kierowane na nowy numer konta. To prosty sposób, by uniknąć opóźnień w wypłatach.

Przenosisz konto do innego banku? O tych rzeczach warto pamiętać

Chociaż proces jest prosty, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, aby wszystko przebiegło gładko. Sama usługa przeniesienia jest bezpłatna, ale dobrze jest sprawdzić ewentualne opłaty za konto bankowe, zwłaszcza za zamknięcie rachunku prowadzonego krócej niż rok. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku bywa niezgodność podpisu z wzorem w starym banku, dlatego warto podpisać się starannie. Należy też pamiętać, że w przypadku konta wspólnego wniosek muszą złożyć wszyscy współwłaściciele, co może wymagać wizyty w placówce. I na koniec mała rada: chociaż bank poinformuje główne urzędy, o zmianie numeru konta warto samodzielnie powiadomić dostawców mediów czy bliskie osoby, by mieć pełen spokój.