Ulgi podatkowe dla seniora. Sprawdź, o czym warto pamiętać przy rozliczeniu PIT

Analiza przepisów podatkowych potwierdza, że odliczenie darowizny, w tym honorowe krwiodawstwo, jest możliwe aż do 6% rocznego dochodu

Wspólne rozliczenie PIT pozwala małżonkom podwoić limit ulgi internetowej do kwoty 1540 zł przy posiadaniu oddzielnych faktur

Eksperci wskazują, że ulga termomodernizacyjna pozwala na odpis od podatku na remont domu w kwocie aż 53 000 zł na jednego podatnika

Tak zwany PIT-0 dla Seniora oznacza, że przychody aktywnego zawodowo emeryta do kwoty 115 528 zł są całkowicie zwolnione z podatku

Analiza zasad pokazuje, że ulga rehabilitacyjna obejmuje nie tylko wydatki na leki, ale także kosztowne usuwanie barier architektonicznych bez limitu kwotowego

Jak odliczyć darowiznę od podatku? Ulga dla honorowych dawców krwi

Rozliczając PIT za 2025 rok, warto wiedzieć, że pomoc innym to nie tylko piękny gest, ale też sposób na realne korzyści podatkowe. Zarówno darowizny na cele pożytku publicznego, jak i honorowe oddawanie krwi pozwalają skorzystać ze specjalnych odliczeń. Myśląc o tym, jak odliczyć darowiznę od podatku, trzeba pamiętać o łącznym limicie, który wynosi 6% rocznego dochodu. Kluczowym warunkiem jest tu udokumentowanie wsparcia, najlepiej poprzez przekazanie środków przelewem bankowym na konto organizacji. W przypadku honorowych dawców krwi, czyli popularnej ulgi na krew, kwota odliczenia od dochodu może wynieść nawet kilkaset złotych rocznie. Warto też mieć na uwadze, że jeśli darowizny dokonują małżonkowie ze wspólnego konta, prawo do ulgi ma ta osoba, która zleciła przelew, chyba że akt darowizny wskazuje inaczej.

Ulga internetowa dla seniora. Jak małżonkowie mogą zyskać 1540 zł?

Popularna ulga internetowa to jedno z chętniej wybieranych, ale i obwarowanych szczególnymi zasadami odliczeń w rocznym zeznaniu PIT. Pozwala ona na odliczenie faktycznie poniesionych wydatków na domową sieć, aż do maksymalnej kwoty 760 zł rocznie. Jest tu jednak pewien haczyk. Z ulgi na internet można skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, co oznacza, że kluczowa jest tu ciągłość.

Jeśli więc senior korzystał z tego odliczenia w poprzednich latach, a potem miał przerwę, niestety nie będzie mógł do niego wrócić. Jest jednak nutka optymizmu dla małżeństw. Osoby rozliczające się wspólnie mogą podwoić ten limit do 1540 zł. Warunkiem jest jednak posiadanie oddzielnych faktur, wystawionych na każdego z małżonków. Dzięki temu każda osoba może udowodnić swoje indywidualne wydatki aż do przysługującego jej limitu 760 zł.

Jak odliczyć wydatki na leki? Sprawdź limit i inne opcje ulgi rehabilitacyjnej

Wielu seniorów słyszało o możliwości odliczania wydatków na leki, jednak zasady są tu bardzo konkretne. Ta część ulgi rehabilitacyjnej, czyli popularna ulga na leki, pozwala odliczyć wyłącznie nadwyżkę ponad kwotę 100 zł wydaną w danym miesiącu na lekarstwa zalecone przez lekarza specjalistę. Co to oznacza w praktyce? Jeśli miesięczny rachunek z apteki wyniósł 180 zł, odliczyć można tylko 80 zł.

Jednak ulga rehabilitacyjna to zaskakująco szeroki wachlarz możliwości, obejmujący znacznie więcej niż tylko lekarstwa, i co ważne, często bez górnego limitu kwotowego. W jej ramach można odliczyć na przykład wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w tym kosztowne usuwanie barier architektonicznych. To ważna informacja dla wielu rodzin. Warto też wiedzieć, że jeśli odliczenie dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest na utrzymaniu seniora, jej roczny dochód w 2025 roku nie mógł przekroczyć 22 546,92 zł.

Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 000 zł na remont domu?

Ulga termomodernizacyjna to prawdziwa gratka dla seniorów, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Pozwala ona odliczyć od dochodu wydatki związane z modernizacją energetyczną budynku, a mowa o niebagatelnej kwocie aż 53 000 zł na jednego podatnika. Taki odpis od podatku na remont domu może objąć między innymi ocieplenie budynku, wymianę starego pieca na nowy czy montaż instalacji fotowoltaicznej. Co ważne, od 1 stycznia 2025 roku katalog wydatków został poszerzony o montaż magazynów energii lub ciepła, co czyni tę ulgę jeszcze bardziej kuszącą w dobie rosnących cen energii.

Ulga dla pracujących seniorów. Kto skorzysta z limitu 115 528 zł bez podatku?

Tak zwany „PIT-0 dla Seniora” to specjalna ulga skierowana do osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale postanowiły kontynuować aktywność zawodową i nie pobierają świadczeń emerytalnych. Dzięki niej przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia czy działalności gospodarczej są zwolnione z podatku dochodowego. Limit tego zwolnienia to aż 85 528 zł rocznie.

Co to oznacza w praktyce? To proste. Wspomniany limit łączy się z ogólną kwotą wolną od podatku, która wynosi 30 000 zł. W efekcie pracujący senior, który nie pobiera emerytury, zacznie płacić podatek dochodowy dopiero po przekroczeniu łącznego progu przychodów w wysokości 115 528 zł brutto w ciągu roku. Jest to potężny zastrzyk gotówki, a zarazem zachęta do dłuższego pozostania na rynku pracy.