Wolontariat na emeryturze to świetny lek na samotność. Może też sprawić, że poczujesz się o 5 lat młodziej

Badanie belgijskich naukowców z 2025 roku ujawnia, że wolontariat dla seniorów może cofnąć wiek biologiczny nawet o pięć lat

Zaledwie dwie godziny tygodniowo to minimalny czas, który wystarczy, aby wolontariat przyniósł wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego

Eksperci wskazują, że samotność osób starszych jest kluczowym problemem, któremu można skutecznie przeciwdziałać poprzez budowanie nowych relacji

Ogólnopolskie programy takie jak „Obecność” oferują sprawdzone sposoby na to, jak zostać wolontariuszem i aktywnie pomagać innym

Samotność na emeryturze. Skąd bierze się zjawisko śmierci społecznej?

Przejście na emeryturę często staje się początkiem zjawiska, które socjologowie określają mianem "śmierci społecznej". W tym okresie sieć codziennych kontaktów, zarówno towarzyskich, jak i zawodowych, potrafi gwałtownie się skurczyć, a okazji do nawiązywania nowych relacji jest znacznie mniej. Skala problemu, jakim jest samotność osób starszych, jest poważna. Potwierdza to raport Stowarzyszenia MANKO z 2025 roku, według którego aż 36% seniorów doświadcza codziennej samotności.

Te niepokojące dane znajdują potwierdzenie w analizie "Samotność wśród osób 80+" z 2023 roku, która wykazała, że 58% badanych mieszka samotnie, a co czwarta osoba często zmaga się z osamotnieniem. Jakie są główne bariery w przełamywaniu izolacji? Według wspomnianego raportu MANKO to przede wszystkim problemy zdrowotne seniorów i brak kontaktów społecznych. Właśnie dlatego wolontariat, budujący nowe więzi i dający cel, staje się skuteczną receptą na odzyskanie poczucia bycia potrzebnym.

Jak wolontariat wpływa na zdrowie? Zaskakujące wyniki badań

Czy pomaganie innym może dosłownie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie? Zaskakujące wyniki badań belgijskich naukowców, które ujrzały światło dzienne w 2025 roku, sugerują, że tak właśnie jest. Analiza wykazała, że ogólny stan zdrowia aktywnych wolontariuszy jest porównywalny do kondycji osób młodszych o około pięć lat.

Co ciekawe, aby osiągnąć ten korzystny efekt, wystarczą zaledwie dwie godziny aktywności tygodniowo. To cenna wskazówka, jak dbać o zdrowie psychiczne na emeryturze. Potwierdzają to również inne międzynarodowe badania, które łączą wolontariat z wyższą satysfakcją z życia, lepszym zdrowiem psychicznym oraz niższym wskaźnikiem śmiertelności. Autorzy tych analiz podkreślają, że regularne pomaganie innym obniża też ryzyko depresji i zwiększa ogólną sprawność funkcjonalną.

Chcesz zostać wolontariuszem? Sprawdź, gdzie szukać ofert

Poszukiwanie satysfakcjonującego zajęcia na emeryturze warto rozpocząć od wizyty w jednym z ponad 700 Klubów Seniora działających w Polsce lub w lokalnej bibliotece publicznej. Miejsca te często dysponują informacjami o lokalnych inicjatywach. Dobrym pomysłem jest również zajrzenie do internetu. Ogólnopolska platforma TuDu.org łączy organizacje z ochotnikami gotowymi pomagać zdalnie lub stacjonarnie, a czeka tam już ponad 2100 e-wolontariuszy. Profesjonalnego wsparcia w znalezieniu idealnego miejsca udzielają także Regionalne Centra Wolontariatu, pomagając dopasować umiejętności i zainteresowania do konkretnych zadań, by pomoc była jak najbardziej efektywna.

Najpopularniejsze programy wolontariatu w Polsce. Przegląd inicjatyw

W Polsce czeka cała paleta możliwości, a programy są dostosowane do różnych predyspozycji i ilości wolnego czasu. Ogromną popularnością cieszy się inicjatywa "Przyszywany dziadek, przyszywana babcia", która łączy seniorów z rodzinami potrzebującymi wsparcia w opiece nad dziećmi. Z kolei Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" prowadzi program "Obecność" w 14 miastach, gdzie wolontariusze regularnie odwiedzają samotne osoby starsze, budując relacje oparte na wspólnych pasjach. Dla miłośników literatury idealny może być program "Seniorzy czytają dzieciom", a w Warszawie działa projekt "Zaloguj i pomagaj", w ramach którego wolontariusz może towarzyszyć innemu seniorowi w wyjściu do kina czy teatru.