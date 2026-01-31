Wolontariat na emeryturze to świetny lek na samotność. Może też sprawić, że poczujesz się o 5 lat młodziej

- Badanie belgijskich naukowców z 2025 roku ujawnia, że wolontariat dla seniorów może cofnąć wiek biologiczny nawet o pięć lat
- Zaledwie dwie godziny tygodniowo to minimalny czas, który wystarczy, aby wolontariat przyniósł wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego
- Eksperci wskazują, że samotność osób starszych jest kluczowym problemem, któremu można skutecznie przeciwdziałać poprzez budowanie nowych relacji
- Ogólnopolskie programy takie jak „Obecność” oferują sprawdzone sposoby na to, jak zostać wolontariuszem i aktywnie pomagać innym
Samotność na emeryturze. Skąd bierze się zjawisko śmierci społecznej?
Przejście na emeryturę często staje się początkiem zjawiska, które socjologowie określają mianem "śmierci społecznej". W tym okresie sieć codziennych kontaktów, zarówno towarzyskich, jak i zawodowych, potrafi gwałtownie się skurczyć, a okazji do nawiązywania nowych relacji jest znacznie mniej. Skala problemu, jakim jest samotność osób starszych, jest poważna. Potwierdza to raport Stowarzyszenia MANKO z 2025 roku, według którego aż 36% seniorów doświadcza codziennej samotności.
Te niepokojące dane znajdują potwierdzenie w analizie "Samotność wśród osób 80+" z 2023 roku, która wykazała, że 58% badanych mieszka samotnie, a co czwarta osoba często zmaga się z osamotnieniem. Jakie są główne bariery w przełamywaniu izolacji? Według wspomnianego raportu MANKO to przede wszystkim problemy zdrowotne seniorów i brak kontaktów społecznych. Właśnie dlatego wolontariat, budujący nowe więzi i dający cel, staje się skuteczną receptą na odzyskanie poczucia bycia potrzebnym.
Jak wolontariat wpływa na zdrowie? Zaskakujące wyniki badań
Czy pomaganie innym może dosłownie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie? Zaskakujące wyniki badań belgijskich naukowców, które ujrzały światło dzienne w 2025 roku, sugerują, że tak właśnie jest. Analiza wykazała, że ogólny stan zdrowia aktywnych wolontariuszy jest porównywalny do kondycji osób młodszych o około pięć lat.
Co ciekawe, aby osiągnąć ten korzystny efekt, wystarczą zaledwie dwie godziny aktywności tygodniowo. To cenna wskazówka, jak dbać o zdrowie psychiczne na emeryturze. Potwierdzają to również inne międzynarodowe badania, które łączą wolontariat z wyższą satysfakcją z życia, lepszym zdrowiem psychicznym oraz niższym wskaźnikiem śmiertelności. Autorzy tych analiz podkreślają, że regularne pomaganie innym obniża też ryzyko depresji i zwiększa ogólną sprawność funkcjonalną.
Chcesz zostać wolontariuszem? Sprawdź, gdzie szukać ofert
Poszukiwanie satysfakcjonującego zajęcia na emeryturze warto rozpocząć od wizyty w jednym z ponad 700 Klubów Seniora działających w Polsce lub w lokalnej bibliotece publicznej. Miejsca te często dysponują informacjami o lokalnych inicjatywach. Dobrym pomysłem jest również zajrzenie do internetu. Ogólnopolska platforma TuDu.org łączy organizacje z ochotnikami gotowymi pomagać zdalnie lub stacjonarnie, a czeka tam już ponad 2100 e-wolontariuszy. Profesjonalnego wsparcia w znalezieniu idealnego miejsca udzielają także Regionalne Centra Wolontariatu, pomagając dopasować umiejętności i zainteresowania do konkretnych zadań, by pomoc była jak najbardziej efektywna.
Najpopularniejsze programy wolontariatu w Polsce. Przegląd inicjatyw
W Polsce czeka cała paleta możliwości, a programy są dostosowane do różnych predyspozycji i ilości wolnego czasu. Ogromną popularnością cieszy się inicjatywa "Przyszywany dziadek, przyszywana babcia", która łączy seniorów z rodzinami potrzebującymi wsparcia w opiece nad dziećmi. Z kolei Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" prowadzi program "Obecność" w 14 miastach, gdzie wolontariusze regularnie odwiedzają samotne osoby starsze, budując relacje oparte na wspólnych pasjach. Dla miłośników literatury idealny może być program "Seniorzy czytają dzieciom", a w Warszawie działa projekt "Zaloguj i pomagaj", w ramach którego wolontariusz może towarzyszyć innemu seniorowi w wyjściu do kina czy teatru.