Tęsknisz za znajomymi z dawnych lat? Podpowiadamy, jak ich znaleźć i na co uważać

Niemal każdy z nas nosi w sercu wspomnienie przyjaciela z dawnych lat, z którym drogi się rozeszły.

Zerwane więzi mają realny, często niedoceniany wpływ na nasze zdrowie, a ich odbudowa to prawdziwa inwestycja w dłuższą i lepszą jakość życia. Z kolei silne relacje społeczne, jak potwierdzają inne analizy, mogą przyczyniać się do obniżenia ryzyka chorób serca i problemów z wysokim ciśnieniem, stając się naturalną tarczą ochronną dla organizmu.

Jak znaleźć znajomych po latach w internecie? Praktyczne wskazówki

Choć według danych Głównego Urzędu Statystycznego sprzed kilku lat blisko 30% osób w wieku 60-74 lata nigdy nie korzystało z sieci, internet staje się coraz cenniejszym sojusznikiem w rękach seniorów. Zgodnie z raportem „Seniorzy w świecie cyfrowym”, już ponad połowa osób po sześćdziesiątce aktywnie używa mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Jeśli zastanawiasz się, jak znaleźć kogoś w internecie, warto zacząć od wyszukiwarki Google, wpisując imię, nazwisko oraz dodatkowe informacje, na przykład nazwę szkoły lub miasta. Skuteczne w szukaniu ludzi po nazwisku okażą się także portale społecznościowe, które pozwalają na odszukanie osób i nawiązanie kontaktu poprzez wspólnych znajomych.

Co napisać do znajomego po latach? Prosta zasada, która przełamie lody

Największą barierą w odnowieniu kontaktu jest często nasza własna obawa i paraliżująca myśl, co wypada napisać. Tymczasem wspomniane kanadyjskie badanie przynosi zaskakującą receptę, najlepiej sprawdzają się krótkie, nieformalne wiadomości, na przykład: „Cześć, dawno się nie widzieliśmy, co u Ciebie?”. Zamiast tworzyć długie i wyszukane elaboraty, warto postawić na szczerość i prostotę, bo to one są najbardziej autentyczne. Dobrze jest pamiętać, że celem jest tylko otwarcie drzwi do rozmowy. Na odbudowanie bliskiej relacji, co według badaczy wymaga czasem nawet 200 wspólnie spędzonych godzin, przyjdzie jeszcze czas.

Oszustwa w sieci a odnawianie znajomości. Jak rozpoznać zagrożenie?

Odnawiając znajomości w internecie, warto zachować zdrowy rozsądek. Niestety, zaufanie i sentyment bywają wykorzystywane przez oszustów. Przestępcy często podszywają się pod członków rodziny lub dawnych znajomych, stosując metody podobne do oszustwa „na wnuczka” i prosząc o pieniądze lub dane do karty kredytowej. Dlatego kluczowe jest, by zachować czujność, gdy nowo poznana lub odnaleziona po latach osoba prosi o wsparcie finansowe, nawet jeśli jej historia wydaje się bardzo wiarygodna.

Podstawą bezpieczeństwa seniorów w internecie jest prewencja, o której przypomina państwowy instytut badawczy NASK. Dobrym pomysłem jest zainstalowanie programu antywirusowego na komputerze i smartfonie oraz używanie silnych, unikalnych haseł do swoich kont. Należy unikać odpowiadania na wiadomości z prośbą o pieniądze i klikania w podejrzane linki. Zanim podamy jakiekolwiek dane, warto się upewnić, że strona internetowa jest odpowiednio zabezpieczona, co pomoże chronić swoje dane osobowe.