Bezpieczeństwo seniorów zimą. Uważaj nie tylko na upadek, ale i na oszustów

Upadki i oszustwa. Dwa największe zagrożenia dla seniorów zimą

Zima to dla osób starszych czas szczególnej ostrożności, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, śliskie chodniki i wcześnie zapadający zmrok zwiększają ryzyko bolesnych upadków. Jak pokazują dane z zeszłego roku, szpitale w styczniu i lutym odnotowują nawet dwukrotnie więcej pacjentów z urazami, takimi jak złamania u osób starszych, niż w miesiącach letnich.

Statystyki te są alarmujące, zwłaszcza że u osób po 50. roku życia ryzyko złamania w wyniku osteoporozy sięga 40% u kobiet i nawet 22% u mężczyzn. Drugim zagrożeniem są oszuści, którzy wykorzystują zimową aurę do swoich celów. Jak podaje Komenda Główna Policji, tylko w pierwszym półroczu 2025 roku odnotowano blisko 10 tysięcy (dokładnie 9 954) przypadków oszustw wymierzonych w seniorów.

Bezpieczna wypłata z bankomatu. O tych zasadach musisz pamiętać

Przede wszystkim warto wybierać bankomaty znajdujące się wewnątrz placówek bankowych lub w dobrze oświetlonych i monitorowanych miejscach, unikając maszyn w odosobnionych lokalizacjach. Zanim włożysz kartę, dobrze jest dokładnie obejrzeć czytnik. Nie powinien on mieć żadnych luźnych ani podejrzanie wyglądających nakładek, które mogłyby służyć do kradzieży danych z karty, a klawiatura musi być równa. Podczas wpisywania kodu PIN zawsze warto zasłaniać ją drugą ręką, aby uniemożliwić jego podejrzenie przez ukrytą kamerę. Jeśli to możliwe, dobrym pomysłem może być poproszenie o towarzystwo zaufanej osoby, a po transakcji warto pamiętać, że gotówka zostanie wypłacona dopiero po zabraniu karty z czytnika.

Jak bezpiecznie płacić BLIK-iem? Ta zasada ochroni twoje pieniądze

Wielu seniorów z powodzeniem korzysta już z nowoczesnych technologii, co potwierdza badanie "Seniorzy w świecie cyfrowych finansów". Pokazało ono, że aż 60% osób starszych używa bankowości na smartfonie, a co trzeci płaci BLIK-iem online. Płatności zbliżeniowe telefonem lub kartą to bezpieczniejsza alternatywa, ponieważ eliminują konieczność wkładania karty do terminala, co minimalizuje ryzyko skopiowania jej danych.

Sam BLIK jest bardzo bezpiecznym narzędziem, jednak trzeba pamiętać o jednej, kluczowej zasadzie. Podanie komuś kodu BLIK jest równoznaczne z wręczeniem tej osobie gotówki do ręki, którą oszust może natychmiast wypłacić. Dlatego kluczowe jest, by nigdy nie udostępniać go nieznajomym i pamiętać, że pracownicy banku czy policji nigdy nie proszą o takie dane przez telefon. To najważniejszy sygnał ostrzegawczy, który powinien zapalić czerwoną lampkę i uchronić nas przed oszustwami na BLIK.

Jak uniknąć upadku na śliskim chodniku? Dobre buty to nie wszystko

Dobre przygotowanie to podstawa zimowego bezpieczeństwa. Dobrym nawykiem jest sprawdzanie prognozy pogody i załatwianie spraw finansowych w ciągu dnia, gdy jest jasno, a chodniki są w lepszym stanie. Warto rozważyć zakup butów z antypoślizgową podeszwą lub specjalnych gumowych nakładek, które znacznie poprawiają przyczepność na lodzie, co jest kluczowe w tym, jak uniknąć upadku na lodzie. Dobrym pomysłem może być również włączenie w aplikacji swojego banku powiadomień SMS o każdej transakcji, by natychmiast wykryć ewentualną kradzież. Jeśli cokolwiek w pobliżu bankomatu wzbudzi twój niepokój, najlepiej przerwać operację i zadzwonić do banku lub pod numer alarmowy 997.