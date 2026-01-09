Nowy dodatek energetyczny dla seniora. Sprawdź, kto może dostać dopłaty do ogrzewania

Rachunki za prąd w 2026 roku rosną o około 3% głównie z powodu wyższych opłat dystrybucyjnych

Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzają, że obniżenie temperatury o jeden stopień to prosty sposób na oszczędzanie na ogrzewaniu

Eksperci szacują, że tanie uszczelnienie okien na zimę może obniżyć twoje rachunki nawet o 1500 zł rocznie

Nowy bon ciepłowniczy to dopłata do ogrzewania dla emerytów w 2026 roku sięgająca nawet 3500 zł

Rachunki za prąd w górę od 2026 roku. O ile więcej zapłacą emeryci?

Nowy rok przyniósł zmiany w opłatach za energię, które mogą być niemiłym zaskoczeniem dla portfela każdego emeryta. Chociaż cena samej energii elektrycznej nieznacznie spadła (o około 1%), to niestety w górę poszybowały opłaty dystrybucyjne, i to aż o 9,36%. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, w praktyce oznacza to, że nasze miesięczne rachunki wzrosną o około 3%.

Ten wzrost, choć pozornie niewielki i zgodny z poziomem inflacji, staje się szczególnie dotkliwy w kontekście finansów osób starszych. Z danych ekonomicznych za ubiegły rok wynika, że łączne zadłużenie emerytów sięgnęło niestety rekordowej kwoty 12,2 mld zł. Jest jednak nutka optymizmu: istnieją proste sposoby na obniżenie rachunków za ogrzewanie, a rząd zapowiada nowe formy wsparcia finansowego.

Jak oszczędzać na ogrzewaniu bez inwestycji? Zmień te 3 nawyki

Najprostsze sposoby na to, jak oszczędzać na ogrzewaniu, często nie wymagają żadnych inwestycji, a jedynie zmiany codziennych przyzwyczajeń. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że obniżenie temperatury w domu o zaledwie jeden stopień Celsjusza pozwala zaoszczędzić od 109 zł rocznie w mniejszym mieszkaniu (50 m²) do nawet 152 zł w większym lokalu. Dla zdrowia i komfortu, co podkreśla Ministerstwo Zdrowia, optymalna temperatura w dzień to około 22°C. W sypialni z kolei warto obniżyć ją do 18°C, co może dodatkowo poprawić jakość snu i pracę układu krążenia. Warto też pamiętać o regularnym czyszczeniu grzejników. Jak wskazują eksperci, taki prosty zabieg zwiększa ich wydajność nawet o 5%. Dobrym nawykiem jest również tak zwane wietrzenie uderzeniowe, czyli otwieranie okien na oścież na 5-10 minut, zamiast uchylania ich na wiele godzin.

Uszczelnienie okien na zimę. Prosty sposób na oszczędność do 1500 zł rocznie

Uciekające przez nieszczelne okna i drzwi ciepło to jeden z głównych winowajców, przez których dostajemy wysokie rachunki za ogrzewanie. Na szczęście można temu zaradzić niewielkim kosztem, który szybko się zwróci. Proste uszczelnienie okien na zimę przy pomocy taśm samoprzylepnych (koszt 8-15 zł) lub wymiana starych uszczelek (10-50 zł) może, według szacunków ekspertów, obniżyć rachunki nawet o 20%. Dla typowego domu jednorodzinnego oznacza to realne oszczędności w domowym budżecie rzędu 1000-1500 złotych rocznie. To zaskakująco prosta i skuteczna metoda na zatrzymanie cennego ciepła wewnątrz mieszkania.

Dopłaty do ogrzewania dla seniorów. Kto i kiedy może złożyć wniosek o wsparcie?

W odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania, rząd wprowadza nowe instrumenty wsparcia dla gospodarstw domowych, w tym dopłaty do ogrzewania dla emerytów. Już w tym roku wprowadzono nowy bon ciepłowniczy, o który będzie można wnioskować od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. W najtrudniejszej sytuacji, gdy cena ciepła przekroczy 230 zł/GJ, wsparcie może wynieść nawet 3500 zł rocznie. Ponadto, emeryci i renciści będący kombatantami lub inwalidami wojennymi mogą liczyć na ryczałt energetyczny. Jego średnia wysokość w 2026 roku, jak podaje ZUS, wyniesie 328,03 zł miesięcznie.

To nie koniec dobrych wiadomości. Ministerstwo Klimatu i Środowiska już przygotowuje kolejne formy wsparcia z myślą o przyszłości. Warto wiedzieć, że od 2027 roku w życie wejdą unijne regulacje ETS2, które obejmą podatkiem paliwa kopalne, co przełoży się na wzrost kosztów ogrzewania, zwłaszcza gazem. W odpowiedzi na te zmiany rząd planuje uruchomić nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Taki dodatek energetyczny dla seniora ma wynieść 1200 zł rocznie (wypłacane kwartalnie po 300 zł), aby zrekompensować nadchodzące podwyżki.