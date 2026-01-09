Nowy dodatek energetyczny dla seniora. Sprawdź, kto może dostać dopłaty do ogrzewania

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Regina Lisiak
2026-01-09

Strach przed otwarciem koperty z nowym rachunkiem za prąd i ogrzewanie jest dobrze znany wielu seniorom. Tegoroczne podwyżki cen energii mogą wydawać się kolejnym ciosem dla domowego budżetu. Okazuje się jednak, że można skutecznie obronić swój portfel dzięki kilku prostym zmianom w domu, a na horyzoncie pojawiają się nowe dopłaty rządowe.

Ciepłe kaloryfery są uzależnione o spełnienia kilku warunków

  • Rachunki za prąd w 2026 roku rosną o około 3% głównie z powodu wyższych opłat dystrybucyjnych
  • Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzają, że obniżenie temperatury o jeden stopień to prosty sposób na oszczędzanie na ogrzewaniu
  • Eksperci szacują, że tanie uszczelnienie okien na zimę może obniżyć twoje rachunki nawet o 1500 zł rocznie
  • Nowy bon ciepłowniczy to dopłata do ogrzewania dla emerytów w 2026 roku sięgająca nawet 3500 zł

Rachunki za prąd w górę od 2026 roku. O ile więcej zapłacą emeryci?

Nowy rok przyniósł zmiany w opłatach za energię, które mogą być niemiłym zaskoczeniem dla portfela każdego emeryta. Chociaż cena samej energii elektrycznej nieznacznie spadła (o około 1%), to niestety w górę poszybowały opłaty dystrybucyjne, i to aż o 9,36%. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, w praktyce oznacza to, że nasze miesięczne rachunki wzrosną o około 3%.

Ten wzrost, choć pozornie niewielki i zgodny z poziomem inflacji, staje się szczególnie dotkliwy w kontekście finansów osób starszych. Z danych ekonomicznych za ubiegły rok wynika, że łączne zadłużenie emerytów sięgnęło niestety rekordowej kwoty 12,2 mld zł. Jest jednak nutka optymizmu: istnieją proste sposoby na obniżenie rachunków za ogrzewanie, a rząd zapowiada nowe formy wsparcia finansowego.

Jak oszczędzać na ogrzewaniu bez inwestycji? Zmień te 3 nawyki

Najprostsze sposoby na to, jak oszczędzać na ogrzewaniu, często nie wymagają żadnych inwestycji, a jedynie zmiany codziennych przyzwyczajeń. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że obniżenie temperatury w domu o zaledwie jeden stopień Celsjusza pozwala zaoszczędzić od 109 zł rocznie w mniejszym mieszkaniu (50 m²) do nawet 152 zł w większym lokalu. Dla zdrowia i komfortu, co podkreśla Ministerstwo Zdrowia, optymalna temperatura w dzień to około 22°C. W sypialni z kolei warto obniżyć ją do 18°C, co może dodatkowo poprawić jakość snu i pracę układu krążenia. Warto też pamiętać o regularnym czyszczeniu grzejników. Jak wskazują eksperci, taki prosty zabieg zwiększa ich wydajność nawet o 5%. Dobrym nawykiem jest również tak zwane wietrzenie uderzeniowe, czyli otwieranie okien na oścież na 5-10 minut, zamiast uchylania ich na wiele godzin.

Uszczelnienie okien na zimę. Prosty sposób na oszczędność do 1500 zł rocznie

Uciekające przez nieszczelne okna i drzwi ciepło to jeden z głównych winowajców, przez których dostajemy wysokie rachunki za ogrzewanie. Na szczęście można temu zaradzić niewielkim kosztem, który szybko się zwróci. Proste uszczelnienie okien na zimę przy pomocy taśm samoprzylepnych (koszt 8-15 zł) lub wymiana starych uszczelek (10-50 zł) może, według szacunków ekspertów, obniżyć rachunki nawet o 20%. Dla typowego domu jednorodzinnego oznacza to realne oszczędności w domowym budżecie rzędu 1000-1500 złotych rocznie. To zaskakująco prosta i skuteczna metoda na zatrzymanie cennego ciepła wewnątrz mieszkania.

Dopłaty do ogrzewania dla seniorów. Kto i kiedy może złożyć wniosek o wsparcie?

W odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania, rząd wprowadza nowe instrumenty wsparcia dla gospodarstw domowych, w tym dopłaty do ogrzewania dla emerytów. Już w tym roku wprowadzono nowy bon ciepłowniczy, o który będzie można wnioskować od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. W najtrudniejszej sytuacji, gdy cena ciepła przekroczy 230 zł/GJ, wsparcie może wynieść nawet 3500 zł rocznie. Ponadto, emeryci i renciści będący kombatantami lub inwalidami wojennymi mogą liczyć na ryczałt energetyczny. Jego średnia wysokość w 2026 roku, jak podaje ZUS, wyniesie 328,03 zł miesięcznie.

To nie koniec dobrych wiadomości. Ministerstwo Klimatu i Środowiska już przygotowuje kolejne formy wsparcia z myślą o przyszłości. Warto wiedzieć, że od 2027 roku w życie wejdą unijne regulacje ETS2, które obejmą podatkiem paliwa kopalne, co przełoży się na wzrost kosztów ogrzewania, zwłaszcza gazem. W odpowiedzi na te zmiany rząd planuje uruchomić nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Taki dodatek energetyczny dla seniora ma wynieść 1200 zł rocznie (wypłacane kwartalnie po 300 zł), aby zrekompensować nadchodzące podwyżki.

