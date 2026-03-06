Skanujesz kody QR telefonem? Sprawdź, jak nie dać się oszukać i co robić, gdy telefon ich nie czyta

Analiza metod cyberprzestępców ujawnia, że fałszywe kody QR są coraz częściej wykorzystywane do kradzieży danych logowania

Najczęstszą przyczyną, dla której telefon nie czyta kodu QR, jest brudny obiektyw, złe oświetlenie lub zbyt mały rozmiar kodu

Większość współczesnych smartfonów nie potrzebuje dodatkowej aplikacji, aby prawidłowo przeprowadzić skanowanie kodów QR

Najnowsze badanie z przełomu 2025 i 2026 roku potwierdza, że już ponad 80% Polaków aktywnie korzysta z technologii kodów QR

Co to jest kod QR i do czego właściwie służy? Proste wyjaśnienie

Kod QR to po prostu nowoczesna wersja kodu kreskowego, który zamiast pasków wykorzystuje czarno-białą szachownicę. Jego nazwa to skrót od angielskiego „Quick Response”, czyli „szybka odpowiedź”, co idealnie oddaje jego działanie. Został wynaleziony w Japonii już w 1994 roku przez Masahiro Harę, który inspirację znalazł w planszy do tradycyjnej gry w go.

Ten niepozorny kwadrat potrafi przechować ogromną ilość informacji (nawet do 7089 cyfr), czyli dziesięciokrotnie więcej niż tradycyjne kody paskowe, które znamy ze sklepowych etykiet. Polacy coraz chętniej z nich korzystają, co potwierdza badanie z przełomu 2025 i 2026 roku, według którego już 82% z nas wie, do czego służą kody QR. To pokazuje, jak szybko ta technologia stała się częścią naszej codzienności.

Jak zeskanować kod QR telefonem? Sprawdź, czy potrzebujesz aplikacji

Skanowanie kodu QR jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać, i najczęściej nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów. Wystarczy otworzyć aplikację aparatu w swoim smartfonie i skierować obiektyw na kwadratowy kod, a na ekranie pojawi się powiadomienie z linkiem lub informacją. Funkcja ta jest wbudowana w nowszych telefonach iPhone (z systemem iOS 11 i nowszym) oraz w większości smartfonów z Androidem (w wersji 8.0 lub wyższej). Jeśli jednak Twój telefon nie ma tej opcji, w sklepach z aplikacjami Google Play czy App Store znajdziesz darmowe i proste w obsłudze programy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę sklepu frazę „czytnik kodów QR”, by znaleźć odpowiednie narzędzie.

E-recepta, bilet, menu w restauracji. Gdzie wykorzystasz kod QR?

Kody QR ułatwiają życie w wielu sytuacjach, a w Polsce stały się już standardem w kilku ważnych obszarach. Najlepszym przykładem jest e-recepta, którą można pokazać w aptece na ekranie telefonu w aplikacji mojeIKP lub mObywatel, bez konieczności podawania na głos numeru PESEL. Coraz częściej spotkamy je też w restauracjach do wyświetlania menu, na biletach kolejowych i autobusowych czy przy zabytkach, gdzie po zeskanowaniu kodu telefon wyświetli ciekawostki historyczne. Kody te służą również do bezpiecznego logowania się do usług publicznych, na przykład w e-Urzedzie Skarbowym.

Czy skanowanie kodów QR jest bezpieczne? Jak nie paść ofiarą oszustwa

Choć kody QR są niezwykle pożyteczne, warto zachować czujność. Cyberprzestępcy znaleźli bowiem sposób, by wykorzystywać je do oszustw, co określa się mianem „quishingu”. Tworzą oni fałszywe kody, które po zeskanowaniu przekierowują na podrobione strony internetowe, na przykład banku lub urzędu. Celem jest wyłudzenie naszych danych do logowania lub innych poufnych informacji.

Aby uniknąć zagrożeń, warto zawsze sprawdzać, czy kod pochodzi z zaufanego źródła. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przypadkowych naklejek w miejscach publicznych. Dobrym pomysłem jest również regularne aktualizowanie oprogramowania w telefonie, co zwiększa jego odporność na ataki. Jeśli po zeskanowaniu kodu strona prosi o podanie hasła lub pobranie nieznanej aplikacji, powinien to być dla nas sygnał alarmowy. W takiej sytuacji najlepiej zrezygnować z dalszych działań.

Telefon nie czyta kodu QR? Sprawdź, co może być przyczyną

Zdarza się, że telefon nie czyta kodu QR, co bywa frustrujące. Na szczęście przyczyny są zazwyczaj prozaiczne i łatwe do rozwiązania. Przede wszystkim warto upewnić się, że obiektyw aparatu jest czysty, a otoczenie dobrze oświetlone, ponieważ cień lub odblask na błyszczącej powierzchni mogą utrudnić skanowanie. Problem może też leżeć w samym kodzie. Jeśli jest zbyt mały (do druku zaleca się minimum 3 cm na 3 cm), niewyraźny lub ma słaby kontrast z tłem, telefon może go nie odczytać. Warto też pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości, gdyż zbyt bliskie lub dalekie trzymanie aparatu również bywa przyczyną niepowodzenia.