Niższe rachunki za ogrzewanie bez remontu. Poznaj domowe sposoby i dopłaty dla seniorów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawnia, jak obniżenie temperatury o jeden stopień pozwala zaoszczędzić ponad 150 zł rocznie

Dla seniorów dostępna jest nowa dopłata do ogrzewania w wysokości 1200 zł w ramach programu Czyste Powietrze

Analiza ekspertów potwierdza, że tanie uszczelnienie okien na zimę może obniżyć twoje rachunki nawet o 20%

Wietrzenie uderzeniowe to najskuteczniejszy sposób na wymianę powietrza zimą bez wychładzania mieszkania

Jaka jest optymalna temperatura w domu i ile można na niej zaoszczędzić?

Wysokie rachunki za ogrzewanie to zmora, która spędza sen z powiek wielu seniorom, zwłaszcza podczas zimy 2025/2026. Okazuje się jednak, że istnieje zaskakująco prosty sposób, by odciążyć domowy budżet bez kosztownych inwestycji. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, obniżenie temperatury w domu zaledwie o jeden stopień Celsjusza pozwala zaoszczędzić od 109 zł rocznie w mieszkaniu o powierzchni 50 m² do nawet 152 zł w lokalu 75-metrowym. To drobna zmiana, która robi realną różnicę w portfelu.

Co ciekawe, niższa temperatura wcale nie musi oznaczać dyskomfortu. Wręcz przeciwnie, może być naszym sprzymierzeńcem w dbaniu o zdrowie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, optymalna, zdrowa temperatura w domu dla seniora to około 22°C w pomieszczeniach dziennych. W sypialni warto jednak przykręcić kaloryfer do 18°C, co znacząco poprawia jakość snu. Potwierdzają to badania naukowców z Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research w Bostonie, którzy dowiedli, że skrajne temperatury mogą osłabiać koncentrację i sprawność intelektualną osób starszych.

Wietrzenie mieszkania zimą bez utraty ciepła. Na czym polega ta metoda?

Kluczem do zdrowia i oszczędności jest regularne, ale mądre wietrzenie, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym. Zamiast uchylać okna na długie godziny, znacznie lepszym pomysłem jest tak zwane wietrzenie uderzeniowe. Polega ono na otwarciu okien na oścież na krótki czas, od 5 do 10 minut, po wcześniejszym zakręceniu kaloryferów. Taki prosty zabieg pozwala na błyskawiczną wymianę powietrza bez wychładzania ścian i mebli, co minimalizuje straty ciepła. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, czy okna są przestawione na tryb zimowy. Mocniejszy docisk uszczelki do ramy potrafi ograniczyć ucieczkę ciepła nawet o 30%.

Jak tanio uszczelnić okna i drzwi, by zaoszczędzić do 20% na ogrzewaniu?

Nieszczelne okna i drzwi to prawdziwe czarne dziury, przez które uciekają nie tylko ciepło, ale i nasze pieniądze. Na szczęście proste uszczelnianie okien na zimę to zadanie, z którym poradzi sobie każdy, bez wzywania fachowca. Wystarczy zaopatrzyć się w samoprzylepne taśmy (koszt od 8 do 15 zł) lub wymienić stare, zużyte uszczelki na nowe (koszt od 10 do 50 zł), by poczuć ogromną różnicę w komforcie i na rachunkach.