PIT-0 dla seniora to dodatkowa pensja bez podatku. Zobacz, kto i jak może na tym skorzystać

Kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi dla pracującego seniora jest kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego bez pobierania świadczenia z ZUS

Eksperci wskazują, że aby aktywować zerowy PIT dla seniora na bieżąco, wystarczy złożyć u pracodawcy proste pisemne oświadczenie

Ulga PIT-0 obejmuje przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia, ale nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Co to jest PIT-0 dla seniora i jak dzięki niemu zyskać dodatkową pensję ?

Aktywni zawodowo seniorzy mogą znacząco podnieść swoje zarobki "na rękę" dzięki specjalnej uldze podatkowej, potocznie zwanej PIT-0 dla seniora. To rozwiązanie pozwala na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie.

Celem ulgi jest finansowe zachęcenie do dłuższej aktywności na rynku pracy, co wprost przekłada się na wyższą przyszłą emeryturę. To ważny sygnał, ponieważ dane pokazują, że już ponad 870 tysięcy osób po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydowało się na dalszą pracę. PIT-0 to dla nich realne wsparcie, które sprawia, że dodatkowy wysiłek zawodowy staje się po prostu bardziej opłacalny.

Kto kwalifikuje się do ulgi PIT-0? Sprawdź warunki dla umowy o pracę i zlecenia

Skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia kilku prostych warunków. Przede wszystkim, należy osiągnąć wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale jednocześnie nie pobierać emerytury ani renty rodzinnej z ZUS, KRUS czy systemów mundurowych. Co istotne, zerowy PIT dla seniora obejmuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia zawartej z firmą oraz z działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z ulgi PIT-0? Wystarczy proste oświadczenie dla pracodawcy

Najprostszym sposobem, by skorzystać z ulgi na bieżąco, jest złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków do jej stosowania. Taki dokument powinien zawierać klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, ale co ważne, nie wymaga wcześniejszego składania wniosku o emeryturę w ZUS. Jeśli pracujesz w kilku miejscach, oświadczenie możesz złożyć u każdego pracodawcy, pamiętając jednak, że łączny limit zwolnienia to wciąż 85 528 zł. Jeżeli nie złożysz oświadczenia w trakcie roku, nic straconego. Ulgę można z powodzeniem rozliczyć samodzielnie w rocznym zeznaniu PIT.

Limit przychodów w uldze PIT-0. Jak zarobić do 115 528 zł rocznie bez podatku?

Roczny limit przychodów zwolnionych z podatku w ramach ulgi dla seniora wynosi 85 528 zł. Warto jednak wiedzieć, że jest to łączna kwota dla wszystkich ulg typu PIT-0, czyli obejmuje również ulgę dla rodzin 4+ czy na powrót. Jest jednak i dobra wiadomość: seniorzy rozliczający się na skali podatkowej mogą połączyć tę ulgę z ogólną kwotą wolną od podatku.

Połączenie ulgi z kwotą wolną od podatku (30 000 zł) sprawia, że można zarobić nawet 115 528 zł w ciągu roku i nie zapłacić ani złotówki podatku dochodowego. Jeśli zarobki przekroczą ten próg, podatek zostanie naliczony tylko od nadwyżki. Dla przykładu, osoba zarabiająca 96 000 zł rocznie zapłaci podatek tylko od kwoty 10 472 zł, co w praktyce oznacza oszczędność rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

Czego nie obejmuje ulga PIT-0 i co ze składkami ZUS? Najważniejsze wyłączenia

Warto mieć na uwadze, że ulga PIT-0 nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – te wciąż będą potrącane z wynagrodzenia. Co więcej, zwolnienie nie obejmuje przychodów z umów o dzieło, praw autorskich (jeśli nie są częścią umowy o pracę) ani zasiłków chorobowych. Kluczowa kwestia pojawia się w momencie przejścia na emeryturę. Jeśli w trakcie roku zdecydujesz się na ten krok, należy niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. Wówczas od następnego miesiąca przestanie on stosować ulgę.