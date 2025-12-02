Dorabianie do emerytury bez ZUS. Nowe przepisy pozwolą zarobić jeszcze więcej

Zapowiedzi rządowe ujawniają, że od 1 stycznia 2026 roku limit dla działalności nierejestrowanej wzrośnie do ponad 10 800 zł na kwartał

Połączenie kwoty wolnej od podatku i ulgi PIT-0 dla seniora pozwala zarobić nawet ponad 115 000 zł rocznie bez płacenia podatku

Analiza przepisów z portalu Gov.pl potwierdza, że emeryci po osiągnięciu wieku powszechnego mogą dorabiać bez żadnych limitów dochodowych

Kluczowe w 2025 roku jest pilnowanie miesięcznego limitu przychodów, który wynosi 3 499,50 zł i chroni przed obowiązkiem rejestracji firmy

Działalność nierejestrowana 2025. Jak legalnie dorobić do emerytury bez firmy?

Działalność nierejestrowana to świetny sposób na dodatkowy dochód dla seniora, z którego w bieżącym, 2025 roku skorzystało już ponad 400 tysięcy Polaków. Co ważne, ta popularna forma zarobku, często nazywana „działalnością bez ZUS”, nie wymaga rejestracji firmy w CEIDG. Jak podaje serwis Podatki.gov.pl, wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem.

Kluczową zasadą jest pilnowanie miesięcznego limitu przychodów, który w 2025 roku wynosi 3 499,50 zł. To swego rodzaju sygnał alarmowy – przekroczenie tej kwoty, nawet jednorazowo, wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej w ciągu siedmiu dni. Dlatego tak ważne jest bieżące śledzenie swoich zarobków, by uniknąć niepotrzebnych formalności.

Wyższy limit dla rękodzielników od 2026 roku. Na czym polega rozliczenie kwartalne?

Już od 1 stycznia 2026 roku zasady staną się znacznie bardziej elastyczne, co z pewnością ucieszy wielu twórców. Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzony zostanie kwartalny limit przychodów, który wyniesie 225% minimalnego wynagrodzenia. Przy prognozowanej płacy minimalnej na poziomie 4 806 zł, limit ten osiągnie aż 10 813,50 zł na kwartał.

Ta zmiana to prawdziwa nutka optymizmu, zwłaszcza dla osób sprzedających swoje wyroby sezonowo, na przykład ręcznie robione ozdoby świąteczne czy domowe przetwory. Będzie można zarobić więcej w jednym miesiącu, a mniej w kolejnym, bez obaw o przekroczenie progu. Jedyne, o czym trzeba będzie pamiętać, to aby suma przychodów z trzech kolejnych miesięcy nie przekroczyła ustalonej kwoty.

Jak rozliczyć dochody bez firmy? Pamiętaj o kwocie wolnej i uldze PIT-0 dla seniora

Kwestia podatku od rękodzieła i innych tego typu przychodów jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Dochody z działalności nierejestrowanej należy rozliczyć raz w roku w zeznaniu PIT-36, opodatkowując je według skali podatkowej (12% lub 32%). Co istotne, od przychodu można odliczyć koszty jego uzyskania, takie jak zakup materiałów, narzędzi czy opłaty za wysyłkę. Warto też pamiętać, że wszystkim przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie, a pracujący seniorzy mogą dodatkowo skorzystać ze specjalnej ulgi PIT-0, która zwalnia z podatku przychody do kwoty 85 528 zł rocznie.

Gdzie sprzedawać rękodzieło w internecie? Lista platform od Etsy po Vinted i OLX

Wybór odpowiedniego miejsca do sprzedaży to klucz do sukcesu. Wielu polskich twórców chętnie wybiera platformy takie jak Pakamera.pl, które specjalizują się w rękodziele i oferują wsparcie indywidualnego opiekuna. Globalny zasięg zapewnia z kolei Etsy, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących dotrzeć do zagranicznych klientów. Do sprzedaży mniejszych serii lub pojedynczych przedmiotów dobrze sprawdzają się także popularne serwisy Vinted i OLX, a lokalną promocję warto prowadzić przez Facebook Marketplace oraz Instagram.

Kto może dorabiać do emerytury bez limitu? Sprawdź, kogo obowiązują progi dochodowe

To pytanie zadaje sobie wielu seniorów, a odpowiedź jest bardzo optymistyczna. Zgodnie z informacjami na portalu Gov.pl, osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez żadnych limitów. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży rękodzieła nie wpłyną na wysokość ich świadczenia. Można więc swobodnie rozwijać swoją pasję i czerpać z niej dodatkowe korzyści finansowe.

Sprawa wygląda jednak inaczej w przypadku osób na wcześniejszej emeryturze lub świadczeniu przedemerytalnym. Tutaj w grę wchodzą limity dorabiania dla emeryta, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem świadczenia. Jak podaje rządowy serwis, od grudnia bieżącego, 2025 roku, próg ten wynosi 6 140,20 zł brutto miesięcznie, dlatego warto mieć tę kwotę na uwadze.