Dorabianie do emerytury z uśmiechem. Jak opieka nad wnukami i zwierzętami może zasilić domowy budżet?

Program "babciowe" to legalny sposób na dorobienie do emerytury nawet do 4666 zł brutto miesięcznie za opiekę nad wnukami bez obaw o zmniejszenie świadczenia

Analiza danych z platform internetowych wskazuje, że praca jako petsitter na emeryturze może przynieść zarobek nawet do 5000 zł w okresach wzmożonego popytu

Badania naukowe potwierdzają, że aktywna praca po 60 roku życia znacząco poprawia kondycję fizyczną i zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych

Unijna dyrektywa DAC7 zobowiązuje platformy cyfrowe do raportowania zarobków, co sprawia, że dorabianie jako opiekun zwierząt jest w pełni transparentne podatkowo

"Babciowe" 2025. Jak legalnie dorobić do emerytury opiekując się wnukami?

Rządowy program "Aktywni rodzice w pracy", potocznie nazywany "babciowym", otwiera nowe możliwości finansowe i stanowi ciekawą formę dodatkowej pracy na emeryturze. Pozwala on na legalne zatrudnienie, na przykład babci, jako niani i zarabianie nawet do około 4666 zł brutto miesięcznie. To świetna okazja, by nie tylko spędzać czas z wnukami, ale też otrzymywać za to godziwe wynagrodzenie.

Jak to działa w praktyce? Według informacji ZUS na 2025 rok, państwo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za nianię od kwoty nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2333 zł). Co najważniejsze, osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać w ten sposób bez żadnych limitów i obaw o zmniejszenie lub zawieszenie swojej emerytury.

"Babciowe" krok po kroku. Jaką umowę podpisać i jak zgłosić się do ZUS?

Aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, rodzice dziecka muszą podpisać z tobą tak zwaną "umowę uaktywniającą", która jest rodzajem umowy zlecenia. Taki dokument musi precyzyjnie określać strony umowy, jej cel, czas i miejsce świadczenia opieki oraz wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty. Po jej podpisaniu, rodzic ma 7 dni na zgłoszenie cię do ZUS jako opiekunki, wypełniając odpowiednie formularze (ZUS ZFA oraz ZUS ZUA lub ZZA). Dla osób, które chcą poczuć się pewniej w nowej roli, istnieje możliwość ukończenia specjalistycznego, 160-godzinnego "Szkolenia dla Dziennego Opiekuna", które solidnie przygotowuje do opieki nad maluchami.

Praca jako petsitter na emeryturze. Ile można zarobić na opiece nad zwierzętami?

Jeśli kochasz zwierzęta, praca jako petsitter może być idealnym sposobem na elastyczny zarobek na emeryturze. Badanie "Świat na miarę seniora" z 2024 roku wykazało, że osoby starsze cenią sobie pracę związaną z pasjami, a opieka nad czworonogami doskonale wpisuje się w ten trend. Zarobki są atrakcyjne – według danych z popularnych platform internetowych, w okresach wzmożonego popytu, na przykład podczas wakacji, można zarobić nawet do 5000 zł miesięcznie.

Stawki zależą od rodzaju usługi i w 2025 roku kształtują się średnio na poziomie 70 zł za nocleg z psem lub kotem oraz 32 zł za półgodzinny spacer. Choć praca ta nie wymaga formalnych kwalifikacji, kluczowe jest zaufanie, dlatego największe platformy skrupulatnie weryfikują kandydatów. Przykładowo, na wiodących serwisach tego typu tylko niewielki odsetek chętnych przechodzi rygorystyczny proces weryfikacji tożsamości, dokumentów oraz wywiadu wideo.

Jak zacząć pracę jako petsitter? Formalności, podatki i dyrektywa DAC7

Rozpoczęcie pracy jako petsitter jest proste i zazwyczaj zaczyna się od rejestracji na jednej z dedykowanych platform internetowych. Należy jednak pamiętać o obowiązujących regulacjach prawnych, w tym o unijnej dyrektywie DAC7, która weszła w życie w 2024 roku. Zobowiązuje ona operatorów platform cyfrowych do zbierania i przekazywania organom podatkowym informacji o dochodach uzyskiwanych przez ich użytkowników. Oznacza to, że podczas rejestracji zostaniesz poproszony/a o podanie swoich danych identyfikacji podatkowej, takich jak numer PESEL lub NIP, aby twoje zarobki były w pełni transparentne i zgodne z prawem.

Jak praca po 60. roku życia wpływa na zdrowie? Badania potwierdzają korzyści

Aktywność zawodowa seniorów staje się coraz popularniejsza, co potwierdzają dane z 2024 roku, według których aż 16,4% osób uprawnionych do emerytury wciąż pracowało. Elastyczne formy zatrudnienia, takie jak opieka nad dziećmi czy zwierzętami, to nie tylko zastrzyk gotówki, ale przede wszystkim inwestycja we własne zdrowie. Regularny, nawet umiarkowany wysiłek fizyczny związany ze spacerami czy zabawą, w połączeniu z kontaktem społecznym, przynosi wymierne korzyści.

Potwierdzają to badania naukowe, o których informował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w 2021 roku. Wykazały one, że regularna aktywność fizyczna i społeczna seniorów znacząco poprawia ogólną kondycję, zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych i podnosi jakość życia. Dalsze wnioski z innych analiz wskazują, że angażujące zajęcia mogą przekładać się na rzadsze wizyty u lekarza i lepsze samopoczucie psychiczne.