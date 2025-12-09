Niska emerytura to nie wyrok. Sprawdź listę dopłat i dodatków dla seniorów

Analiza przepisów na 2025 rok ujawnia, jak seniorzy mogą otrzymać nową dopłatę energetyczną w wysokości 1200 zł

Emerytury głodowe w Polsce. Dlaczego setki tysięcy seniorów żyją w ubóstwie?

Niskie emerytury to niestety codzienność dla setek tysięcy polskich seniorów, a sytuacja materialna emerytów bywa naprawdę trudna. Dane z 2024 roku malują ponury obraz: w skrajnym ubóstwie żyło ponad 400 tysięcy osób starszych, co oznacza, że ich finanse nie pozwalały na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb. Co więcej, liczba osób pobierających tzw. emerytury głodowe, czyli świadczenia niższe od minimalnej emerytury, wzrosła w ciągu ostatniej dekady aż osiemnastokrotnie, osiągając w grudniu ubiegłego roku zatrważającą liczbę ponad 433 tysięcy.

Ta trudna sytuacja finansowa ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów. Ubiegłoroczne dane są alarmujące: aż 34% ankietowanych seniorów świadomie oszczędzało na ogrzewaniu z powodu wysokich cen energii, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia. Chociaż statystycznie średnia emerytura wzrosła w tym roku do 4 255,66 zł, dla najuboższych seniorów jest to jedynie liczba, która nie ma nic wspólnego z ich codzienną walką o przetrwanie.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniora. Kto dostaje go z ZUS z automatu, a kto musi złożyć wniosek?

Jedną z form pomocy dla starszych osób jest dodatek pielęgnacyjny, czyli wsparcie finansowe mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką. Dobra wiadomość jest taka, że osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują go automatycznie z ZUS-u, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. Od 1 marca 2025 roku ten „dodatek dla seniora 75+” wynosi 348,22 zł miesięcznie. Młodsi seniorzy również mogą się o niego ubiegać. Warunkiem jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9). Warto pamiętać, że dodatek nie przysługuje osobom przebywającym na stałe w placówkach opiekuńczych, chyba że opuszczają je na okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dopłaty do ogrzewania dla seniorów w 2025. Kto może liczyć na bon i dodatek energetyczny?

W odpowiedzi na rosnące koszty ogrzewania rząd przygotował kilka form wsparcia, z których mogą skorzystać seniorzy o niższych dochodach. Te dopłaty do rachunków to realna ulga dla domowego budżetu. W 2025 roku wprowadzono nową dopłatę energetyczną w wysokości 1200 zł rocznie, wypłacaną w czterech ratach. Jest ona przeznaczona dla kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia, którzy mieszkają w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła. Kluczowym warunkiem jest nieprzekroczenie progu dochodowego, który wynosi 2525 zł brutto na osobę.

Z kolei dla osób korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej przewidziano tzw. bon ciepłowniczy. Można się o niego ubiegać, jeśli dochód nie przekracza 3 272,69 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym lub 2 454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. To nie jedyna pomoc. Istnieje także ryczałt energetyczny w wysokości 312,71 zł miesięcznie, który przysługuje między innymi kombatantom i osobom represjonowanym. Wnioski o te świadczenia składa się w odpowiednich urzędach lub placówkach ZUS.

500+ dla seniora. Kto i na jakich zasadach może otrzymać świadczenie uzupełniające?

Ważnym elementem systemu wsparcia jest świadczenie uzupełniające, popularnie nazywane 500+ dla seniora. To comiesięczna pomoc finansowa dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, czyli potrzebują stałej opieki innej osoby. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie, jednak jego pełna wysokość zależy od dochodów. Łączna kwota brutto pobieranych świadczeń, na przykład emerytury, nie może przekraczać 2 552,39 zł. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie jest pomniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek w ZUS i dołączyć dokumentację medyczną.

Nie tylko 13. i 14. emerytura. Z jakich dodatków i ulg mogą jeszcze skorzystać seniorzy?

Poza celowymi dodatkami, seniorzy mogą liczyć na coroczne świadczenia dodatkowe i ulgi, które stanowią istotne odciążenie dla domowego budżetu. W 2025 roku trzynasta emerytura, wypłacona w kwietniu, wyniosła 1 878,91 zł brutto. Czternastka w tej samej kwocie trafi do seniorów we wrześniu, pod warunkiem, że ich miesięczne świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. To nie wszystko. Warto również pamiętać o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Ogromną pomocą jest też program „darmowe leki dla seniorów” dla osób po 65. roku życia. Jak informuje oficjalny portal Pacjent.gov.pl, aby skorzystać z tej ulgi, na recepcie od lekarza w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi znaleźć się litera „S”.